Hollywood 'đóng băng', đã có 2 sao nhiễm Covid-19

Quảng cáo

Mới đây, trên Instagram cá nhân, nữ diễn viên Olga Kurylenko thông báo bị chẩn đoán nhiễm virus Sars-CoV-2, hiện đang cách ly tại nhà.

Trước “Bond girl” người Pháp gốc Ukraine, tài tử gạo cội Tom Hanks và bà xã Rita Wilson cũng bị xác nhận dương tính với chủng virus corona mới gây dịch Covid. Cặp đôi nổi tiếng đang được điều trị cách ly tại cơ sở y tế Down Under ở thành phố Gold Coast, Úc.

Olga Kurylenko Tom Hanks và bà xã Rita Wilson.

Trên trang cá nhân, cựu “thiên thần” Victoria’s Secret Heidi Klum cho biết, cô và chồng đã đi xét nghiệm virus Sars-CoV-2, đồng thời tự cách ly tại nhà sau khi bị ốm, có các triệu chứng giống Covid-19.

Heidi Klum và chồng Tom Kaulitz.

Hôm 13/3 (giờ địa phương), cánh săn tin cũng bắt gặp vợ chồng Justin và Hailey Bieber đeo khẩu trang kín mít dừng chân tại một tòa nhà y tế ở Beverly Hills, California. Chưa rõ cặp đôi nổi tiếng đã làm gì tại đây giữa thời điểm Covid-19 bùng phát khó kiểm soát.

Mặc dù so với tình hình dịch chung ở Mỹ nói riêng, quốc tế nói chung, số ngôi sao bị nhiễm và nghi nhiễm bệnh chưa đáng kể, tuy nhiên đặt vào bối cảnh chung cũng khiến Hollywood thực sự hoang mang.

Nhiều chương trình vui chơi, giải trí, lịch ra mắt phim… đồng loạt bị huỷ bỏ hoặc hoãn. Làng giải trí lớn nhất thế giới rơi vào tình trạng “đóng băng”.

Cụ thể, các “bom tấn” được chờ mong như Mulan, Fast & Furious 9, No Time To Die (phần thứ 25 của trong loạt phim James Bond do Eon Productions sản xuất)… đều đã thông báo lùi lịch công chiếu, gây thiệt hại hàng chục tỷ USD.

Marvel Studios mới đây cũng đã phải ngừng sản xuất bộ phim “Shang-Chi và Truyền thuyết về mười chiếc nhẫn”. Phần phim mới nhất của “bom tấn” hành động Mission: Impossible (Điệp vụ bất khả thi) do Tom Cruise đóng chính bị hoãn quay.

Các hệ thống rạp như Cinemark, AMC… cố gắng cầm cự để không phải đóng cửa, với các biện pháp tình thế như khử trùng rạp chiếu mỗi giờ một lần vào giờ cao điểm, làm sạch tay nắm cửa, tủ tại quầy đăng ký và khu vực quầy bán vé, nhắc nhở nhân viên rửa tay liên tục.

Lễ hội Nghệ thuật và Âm nhạc Thung lũng Coachella, được tổ chức thường niên tại Empire Polo Club ở Indio, California, vốn dự kiến diễn ra từ ngày 10-19/4 cũng đã hoãn. Hôm 12/3, đài CBS cũng tuyên bố ngừng sản xuất series truyền hình thực tế Survivor mùa 41 với lý do e ngại trước sự lây lan khó kiểm soát của Covid-19.

Coachella bị hoãn tổ chức.

Ngoài ra, lễ trao giải Kids' Choice Awards 2020 dự kiến diễn ra vào 23/3 bị huỷ bỏ, mùa giải bóng rổ NBA 2020 bị hoãn vô thời hạn vì Rudy Gobert –thuộc tuyển Utah Jazz bị nhiễm virus, Gucci huỷ buổi diễn ngày 18/5 tại California và nhiều sự kiện lớn nhỏ khác đều bị huỷ hoặc lùi lịch vô thời hạn.

Các show truyền hình như The Ellen DeGeneres Show, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Late Night with Seth Meyers… lên kế hoạch ghi hình không có khán giả.

Hôm 14/3 (giờ Việt Nam), sau khi Tổng thống Donald Trump ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia chống dịch Covid-19, loạt sao Hollywood đổ về các siêu thị, trung tâm mua sắm để tích trữ nhu yếu phẩm. Tuy vậy, đa số vẫn rất chủ quan khi không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Luann de Lesseps và con gái Con cả của Tom Hanks không gặp bố và mẹ kế trong hơn 3 tuần. Gia đình anh ở LA hạn chế ra đường, chỉ trường hợp cần như đi mua đồ ăn mới lộ diện. Kate Hudson và bạn trai mua hai xe đầy đồ từ siêu thị. Nữ diễn viên Rebel Wilson. Nữ diễn viên Eva Longoria. Felicity Huffman và con gái Georgia Macy là những người hiếm hoi đeo khẩu trang.

Bên cạnh đó, vào thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, loạt người nổi tiếng đã cho thấy lòng hảo tâm bằng việc quyên góp tiền bạc để hỗ trợ những người đang gặp khó khăn, cũng như góp phần vào công cuộc đẩy lùi dịch.

Cụ thể, tỷ phú Bill Gates và vợ Melinda Gates đã cam kết quyên góp 105 triệu USD nhằm thúc đẩy việc sớm tìm ra vắc-xin và phương pháp điều trị bệnh. Đội bóng rổ Golden State Warriors quyên góp 1 triệu USD giúp đỡ các nhân viên của trung tâm Chase Center đang bị thất nghiệp do giải NBA không tổ chức được. Nữ diễn viên Vanessa Hudgens kêu gọi quyên góp cho tổ chức phi lợi nhuận Feeding America, nhằm hỗ trợ những người có thu nhập thấp, người già bị ảnh hưởng. Giám đốc điều hành của Facebook Sheryl Sandberg cam kết góp 5,5 triệu USD để thành lập Quỹ khẩn cấp cứu trợ bệnh nhân nhiễm Covid-19. Nam diễn viên Blake Griffin lên kế hoạch quyên góp 100.000 USD để hỗ trợ công nhân tại Little Caesars Arena, nơi vốn diễn ra các hoạt động thể thao, các buổi hoà nhạc... đang tạm ngừng hoạt động vì dịch bệnh.

Trước đó, Justin Bieber đã quyên góp số tiền 3 triệu USD, Ariana Grande quyên góp 9,5 triệu USD cho Vũ Hán, Trung Quốc và các phòng thí nghiệm.

Tú Oanh