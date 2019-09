Ji Chang Wook… là ai?

Quảng cáo

Hàng nghìn người đã tập trung và tạo ra sự mất an ninh trật tự ở một góc đường Trần Hưng Đạo, Quận 1 (TPHCM) khiến lực lượng an ninh mất khả năng kiểm soát. Theo ghi nhận của những ký giả có mặt tại hiện trường khi ấy, dù thông báo thần tượng Ji Chang Wook sẽ không tới sự kiện, đề nghị đám đông… giải tán thì họ vẫn ở lại, kêu gào tên thần tượng. Người mời “hoàng đế Ta Hwan” đến Việt Nam, người đẹp Diệp Lâm Anh đã lên tiếng công khai về lí do hủy bỏ buổi giao lưu: “Đây là điều bất khả kháng, vì người hâm mộ kéo đến đông ngoài dự kiến. Tôi cũng như Ji Chang Wook đều muốn gặp khán giả nhưng sợ mọi người chen lấn, gặp tai nạn”. Buổi giao lưu bị hủy, không ít người cảm thấy… đỡ nghẹt thở: “Tôi sẽ nhớ Ji Chang Wook vào mỗi khi thành phố… kẹt xe”, một khán giả hài hước bình luận. Nhưng có fan cảm thấy hụt hẫng và thất vọng đến độ “hứa với lòng từ nay không coi ai là thần tượng”.



Chẳng phải lần đầu một “thần tượng” Hàn Quốc đến Việt Nam tạo sự cố đám đông náo loạn. Hồi tháng 7 năm ngoái Jung Hae In - ngôi sao phim “Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi” cùng nhóm WINNER cũng “được” ghi nhận tạo ra một cảnh tượng ồn ào ở một sự kiện đặc biệt diễn ra ở TPHCM. Dù an ninh được kiểm soát, người hâm mộ vì những lí do khác nhau không tiếp cận được “thần tượng” đã không ngại trèo rào để “hóng”. Tất nhiên đội ngũ hâm mộ đông đảo và điên cuồng ấy phần nhiều là người trẻ. Không ít người (chắc đã qua thời tuổi trẻ) có chung thắc mắc: “Chẳng hiểu giới trẻ nghĩ gì?”; “Ji Chang Wook, Jung Hae In là… ai cơ chứ?”… Một trong số họ làm thơ “giễu” fan trẻ: “Dù nắng hay mưa em vẫn chờ/Gặp anh là cả một giấc mơ/Đứt dép, tuột giày em đâu ngại/ Rách quần, rớt nón cũng không lo/Vì anh đẹp tựa một bài thơ/Anh đến em chen sưng cặp giò/ “Anh đi một nửa hồn em chết/Một nửa hồn em bỗng dại khờ”.

Đáp lại “phê bình” quen thuộc, “Giới trẻ thời nay sống ảo”, một người trẻ lên tiếng: “Nói vậy thì thế hệ trước họ cũng hâm mộ nghệ sỹ. Chẳng qua hồi đó thần tượng nước ngoài không đến Việt Nam”. Một ý kiến khác: “Ở đâu ra quan niệm “Cha mẹ là thần tượng” duy nhất? Thần tượng Kpop không chỉ có nhan sắc, họ còn có tài năng âm nhạc, họ phải cố gắng nỗ lực mới có được ngày hôm nay. Cái đó không đáng hâm mộ hay sao? Cứ coi đây là một buổi đi chơi của các bạn ấy đi”. Gọi là một buổi đi chơi, tụ tập cũng có phần đúng. Vì khả năng nhìn thấy “thần tượng”, xin được chữ ký, chụp được tấm hình không cao, giữa biển người mênh mông, chen lấn.

Mỗi thế hệ đều có lí lẽ riêng để bảo vệ quan điểm của mình. Không nên mang “thần tượng” ra “cân” với bậc sinh thành và chỉ trích người trẻ. “Thần tượng sao Hàn không có nghĩa là không yêu thương cha mẹ, không học hành đến nơi đến chốn”, một người bình luận. Cũng chẳng nên đặt câu hỏi: “Thần tượng” có nuôi bạn được ngày nào đâu? Tại sao phải cuồng nhiệt? Bởi ai lại vật chất hóa một “tình yêu” như thế?

Song “cơn say” không ít năm qua của khán giả trẻ có lẽ cũng cần hạ nhiệt đôi chút, vì “sức khỏe” của chính họ. Nhìn sang lĩnh vực ca nhạc, vinh dự hay đáng báo động khi Việt Nam xếp thứ 4 trong 10 quốc gia cày view mạnh nhất cho nhóm nhạc đình đám Black Pink, “vượt mặt” Mỹ, Brazil, Mexico, Malaysia… chỉ chịu thua Indonesia, Thái Lan (quê hương của một thành viên trong nhóm), Philippin. Trong khi đó, Hàn Quốc lại “thất thủ” trong khoản cày view cho nhóm nhạc nữ này. Cứ vào trang BlackPink, sẽ thấy fan Việt hoạt động náo nhiệt thế nào. Nhất cử nhất động của bốn nàng “hắc hường” đều được họ quan tâm, bình luận nhiệt tình. Biết sức mạnh của fan Việt, nên một trong bốn cô nàng “thả thính” món khoái khẩu là món phở, khiến fan ta sướng rung rinh.

Có người say “thần tượng” Hàn, Mỹ… song có những người chỉ say đắm “sao hải ngoại” hoặc “sao “nội”. Một câu chuyện có thật, gần đây một trung tâm ca nhạc hải ngoại mới tung ra MV của một nữ “thần tượng” xinh đẹp hút fan bậc nhất hải ngoại, một fan nam vội vàng vào cổ vũ: “Vừa mới mổ mắt, bác sỹ dặn kiêng, song thấy thần tượng, lập tức phải bay vào xem ngay”. Đến mức Trung tâm ca nhạc ấy phải “đáp lễ”: “Cảm ơn tấm lòng của bạn nhưng cũng nhớ giữ gìn sức khỏe…”. Đó là chưa kể đến những bạn trẻ đang còn ngồi trên ghế nhà trường khi mùa thi đến vẫn mải cày view, ảnh hưởng không ít đến học tập. Song hơn hết cày view tạo ra tâm lí ăn thua, góp phần làm xáo trộn những xếp hạng trong âm nhạc. Không ít nghệ sỹ coi lượt view của MV là thước đo của giá trị. Họ hô hào kêu gọi fan đưa sản phẩm của mình lên top trending youtube.

Với tiềm năng cày view dồi dào, làng giải trí Việt trong tương lai có thể sẽ xuất hiện thêm không ít Sơn Tùng- MTP, làm được những điều thoạt nghe gây choáng: Vượt mặt nghệ sỹ quốc tế? Nhiều fan tự hào: Sơn Tùng vượt mặt Taylor Swift, Katy Perry… Bởi anh ấy đã lập một thành tích đáng nể: Sau một ngày ra mắt, MV “Hãy trao cho anh” đã cán mốc 26 triệu view. Trong khi đó, “You Need To Calm Down” của Taylor Swift lật đật ở ngưỡng 20 triệu view.Nếu muốn mau thành “nữ hoàng”, “ông hoàng” tỷ view, phải chăng fan Việt cũng là đối tượng cần chăm sóc đặc biệt? . Chẳng biết fan nhận được gì khi thu nhập của “thần tượng” tăng chóng mặt? Sau những MV gây “bão” trên youtube, có lời đồn cát- xê sự kiện của Sơn Tùng hiện nay lên đến chín số 0. Nếu đúng vậy. Sơn Tùng M-TP tuy không cao song khiến bao ngôi sao khác phải “ngước nhìn”.

Đào Nguyên