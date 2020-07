Kênh truyền hình Ấn Độ gây phẫn nộ vì minh họa Black Pink cho vũ công thoát y đám tang

Quảng cáo

Cụ thể, mới đây khi một chương trình phát sóng trên News Nation (một trong những kênh truyền hình tiếng Hindi lớn của Ấn Độ) vào tối 17/7 (giờ địa phương), nói về việc nhảy múa thoát y trong đám tang ở Trung Quốc đã chèn khoảnh khắc Black Pink đang biểu diễn trong buổi hòa nhạc In Your Area để minh họa. Điều đáng nói là trong đoạn tin trên, kênh truyền hình lại hiển thị màn trình diễn của nhóm nhạc này kèm theo dòng chữ "Vũ công thoát y".

Ngay sau đó, nhà đài đã vấp phải một làn sóng chỉ trích từ cộng đồng người hâm mộ của Black Pink ở Ấn Độ nói riêng và trên thế giới nói chung.

Hình ảnh minh họa về Black Pink khiến fan của nhóm này phẫn nộ.

Đặc biệt trên Twitter, hàng loạt bài viết thể hiện sự phẫn nộ đối với News Nation và chỉ trích kênh này thiếu kiến thức, không tôn trọng phụ nữ cũng như yêu cầu những người đứng sau bản tin phải có lời giải thích thỏa đáng liên tục xuất hiện.

Bên cạnh đó, người hâm mộ của Black Pink còn thực hiện một chiến dịch nhằm đòi lại công bằng cho thần tượng khi viết những dòng hashtag có nội dung như: #ShameOnYouNewsNation (tạm dịch: tự thấy xấu hổ đi News Nation) và #ApologizeNewsNation (News Nation hãy xin lỗi). Bởi họ cho rằng mới đây một người đàn ông 48 tuổi của Hàn Quốc chỉ vì một bình luận cho rằng ca sĩ Sunmi của nước này giống tiếp viên quán bar từ cuối năm 2019 đã phải nộp phạt 500.000 won (hơn 9,6 triệu đồng) thì tại sao các thần tượng của họ lại không được như vậy.

“Không thể chấp nhận được, xúc phạm những người không liên quan bằng "vũ công thoát y" cơ đấy”, ““Đây là một hành động đáng xấu hổ bởi một kênh tin tức phổ biến hàng đầu đất nước lại xúc phạm thần tượng và phát sóng toàn quốc. Ngoài ra, bản tin còn hiển thị phần trình diễn của Lisa và Jennie tại concert In your area”, “ Chúng tôi cần lời xin lỗi chân thành",…là ba trong số nhiều bình luận trên mạng xã hội của người hâm mộ Black Pink.

Black Pink.

Đối mặt với làn sóng phẫn nộ của cộng đồng người hâm mộ nhóm nhạc trên, News NationTV đã gỡ video khỏi website và đăng thông báo trên Twitter rằng: "Đây là nhầm lẫn, lỗi kỹ thuật khi tải sai video. Ngay khi phát hiện ra, chúng tôi đã gỡ đoạn tin tức. Chúng tôi luôn trung thực với câu chuyện của chúng tôi và những gì đã phát sóng. Chúng tôi rất tiếc vì lỗi kỹ thuật này".

Hồi cuối tháng 6 vừa qua, BlackPink cũng từng khiến công chúng Ấn Độ phẫn nộ vì báng bổ Ganesha - vị thần linh thiêng, tôn quý của người dân nước này. Lí do là trong MV “How you like that”, Lisa có phân cảnh đang ngồi trên ghế trong khi bức tượng của thần Ganesha lại được đặt trên sàn nhà như vật trang trí. Ngay sau đó công ty quản lý của Black Pink là YG đã âm thầm chỉnh sửa lại cảnh này nhưng dư luận Ấn Độ vẫn cảm thấy họ đáng nhận được lời xin lỗi chính thức của nhóm nhạc kèm YG.

Lộc Liên

Theo Allkpop