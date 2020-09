Lễ hội văn hoá Việt - Đức Kulturfest 2020: Khuấy động Hà Nội với nhiều hoạt động đặc sắc

Quảng cáo

Lễ hội Văn hoá Việt- Đức Kulturfest 2020 từ ngày 2 đến 4/10 tại Hà Nội, do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - CHLB Đức, Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tổ chức. Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đánh giá, sự kiện này quảng bá những nét đẹp văn hoá, ẩm thực phong phú của CHLB Đức với đông đảo công chúng. Ban tổ chức còn mong muốn tạo ra cầu nối để doanh nghiệp hai quốc gia có thêm hiểu biết, cơ hội hợp tác.

Trong 3 ngày từ 2-4/10/2020 tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương, Hà Nội diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc: giao lưu văn hoá và hợp tác Việt Nam - Đức, Hội thảo hợp tác kinh tế Việt Nam - CHLB Đức, trình diễn nghệ thuật và thưởng thức ẩm thực Đức.

Chuẩn bị chu đáo cho lễ hội văn hóa Việt-Đức Kulturfest 2020

Điểm đặc biệt ở chỗ, lễ hội Kulturfest mô phỏng Lễ hội nổi tiếng của Đức Octorberfest nhằm giới thiệu và quảng bá nền văn hoá, ẩm thực đặc sắc của CHLB Đức tới người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Đại diện BTC lễ hội cho biết, toàn bộ nguyên liệu và đồ uống đều được nhập khẩu 100% từ CHLB Đức, được các đầu bếp đạt chuẩn 5 sao chế biến.

Ban tổ chức đưa 200 bộ váy truyền thống của phụ nữ Đức về Việt Nam để tặng cho du khách trong giờ vàng, đồng thời tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống nhằm tái hiện khung cảnh lễ hội bia Octorberfest. Đây cũng là lần đầu tiên có lễ hội bia “thu nhỏ” dành cho trẻ em với bia không độ và nước ngọt.

Lễ hội đậm chất Đức giữa lòng Hà Nội

Ngoài ra, tại hội thảo hợp tác kinh tế Việt Nam - CHLB Đức sẽ có sự tham dự của khoảng 200 doanh nghiệp bàn các hoạt động thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia, tìm các giải pháp phát triển cho doanh nghiệp hai bên. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Hiệp định thương mại EVFTA vừa có hiệu lực và các doanh nghiệp đang cùng nhau chèo chống vượt cơn khủng hoảng do đai dịch COVID-19.

Trong bối cảnh dịch bệnh, BTC đã làm việc với các bên liên quan, đặc biệt là Sở Y tế Hà Nội để có phương án đảm bảo an toàn tối đa phòng chống dịch bệnh cũng như an toàn thực phẩm. Một điều thú vị khác ở chỗ, du khách cũng được hỗ trợ tiền taxi khứ hồi chiều đến và đi về từ hội chợ, đảm bảo an toàn giao thông, đúng với thông điệp “Đã uống rượu bia, không lái xe”.





Nguyên Khánh-Như Ý