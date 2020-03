Lee Min Ho trở thành sao Hàn quyên nhiều tiền nhất giữa dịch Covid-19

Quảng cáo

Những cơn đau quặn do SỎI THẬN hành hạ gần 3 thập kỷ, bà Vân đã vượt qua nhờ cách này

Ở thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát chưa có điểm dừng ở Hàn Quốc, nhiều nghệ sĩ K-biz đã chung tay đẩy lùi tình trạng khủng hoảng hiện tại bằng cách hỗ trợ về vật chất. Mới đây, tài tử Lee Min Ho đã tham gia cùng các ngôi sao khác vào hành động ý nghĩa này.

Theo AllKpop, nam diễn viên “Người thừa kế” đã quyên góp tổng số tiền 300 triệu won (hơn 5,8 tỷ đồng) cho 8 tổ chức từ thiện khác nhau, gồm Fruit of Love, Good Neighbor, Love Bridge, Save the Children, Green Umbrella và 3 hiệp hội trẻ em khác. Số tiền này sẽ được sử dụng để giúp đỡ trẻ em trong các gia đình thu nhập thấp đang cần sự giúp đỡ về y tế và các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh,

Với nghĩa cử này, Lee Min Ho trở thành sao Hàn quyên nhiều tiền nhất trong công cuộc đẩy lùi dịch Covid-19 ở xứ sở kim chi tính đến thời điểm hiện tại. Trước đó, người nắm giữ kỷ lục này là nữ ca sĩ IU với 200 triệu won (gần 4 tỉ đồng) và 3.000 bộ quần áo bảo hộ cho nhân viên y tế.

Ngoài Lee Min Ho, nhiều người nổi tiếng khác cũng tham gia đóng góp để hỗ trợ những nỗ lực chống Covid-19 như Go So Young - bà xã Jang Dong Gun - ủng hộ 100 triệu won (1,9 tỷ đồng) cho Hiệp hội Phúc lợi Trẻ em Holt, Suho (nhóm EXO) quyên 50 triệu won cho Fruit of Love, nhóm MONSTA X quyên 100 triệu won cho Good Neighbors International, Kai (EXO) quyên 50 triệu won cho Hope Bridge…

Vợ chồng Go So Young và Jang Dong Gun. Suho MONSTA X Kai

Quan Hiểu Đồng bị sốt, phải kiểm tra y tế sau khi đến Hoành Điếm Quan Hiểu Đồng mới đây bị trông thấy có mặt tại khu vực cấp cứu ở một bệnh viện. Tình hình sức khỏe của cô được công chúng đặc biệt quan tâm.

41 trang fanpage chuyên bán sách giả tại Việt Nam bị gọi tên Lần đầu tiên 2 nhà sách lớn tại Việt Nam là First News- Trí Việt và Alpha Books đã chính thức công bố danh sách 41 fanpage chuyên trưng bày và bán sách giả của 2 nhà sách trên với số lượng lớn.

Tượng đầu ngựa khổng lồ, điêu khắc trong 7 năm Tượng đầu ngựa lớn nhất thế giới này được xây dựng để tri ân những con ngựa chăm chỉ đã góp phần tạo nên vùng đất Scotland tươi đẹp từ nhiều thế kỷ trước.

Ca sĩ Trung Quốc bị cấm lên máy bay, cách ly vì nghi nhiễm Covid-19 Nam ca sĩ Trần Tường bị cấm lên máy bay, đồng thời tự cách ly tại Cam Túc vì nghi nhiễm Covid-19.

Long Nhật thừa nhận việc tự tạo scandal yêu đồng giới để nổi tiếng trong quá khứ Tiếp nối tập phát sóng trước của chương trình Ký Ức Tươi Đẹp, ca sĩ Long Nhật khiến nhiều người hoang mang khi thừa nhận việc tự tạo scandal yêu đồng giới để nổi tiếng.

Tú Oanh

Theo AllKpop