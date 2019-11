Lịch Tết, chờ đột phá...

Quảng cáo

Các đường chuyên bán lịch như Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) hay phố lịch Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) vẫn đìu hiu khách. Nhiều doanh nghiệp làm lịch đa dạng mẫu mã, chất lượng in đẹp nhưng dường như vẫn chưa hút được người mua.

Đại diện một doanh nghiệp làm lịch ở TPHCM cho biết, xu hướng chơi lịch đã không còn mạnh như vài năm trước. “Năm nay, nhiều công ty lịch chú trọng tiếp thị tới các doanh nghiệp để in các bộ lịch riêng chứ không mở rộng phát hành trên thị trường vì dự kiến sẽ không nhiều khách mua”- người này nói, đồng thời cho biết thêm nhiều doanh nghiệp duy trì in lịch với mục đích quảng bá thương hiệu cũng khiến cho nhu cầu mua lịch bị bão hoà.

Đó là chưa kể, nhiều công ty làm lịch trong nước đang phải đối mặt với giá nguyên liệu làm lịch có xu hướng tăng cao, từ 10-15%, cũng đẩy giá lịch tăng lên khiến cho thị trường còn nghe ngóng, chờ đợi.

Tuy nhiên, nếu như các loại lịch treo tường, lịch để bàn có xu hướng giảm thì ngược lại, các loại lịch tờ bloc 365 theo kiểu truyền thống vẫn duy trì được sức mua. Với giá từ 100 ngàn đến trên 700 ngàn tuỳ kích thước, chất lượng những cuốn lịch bloc vẫn được khách hàng lựa chọn.

Một chủ cửa hàng kinh doanh lịch trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) cho biết, đa số người dân vẫn theo thói quen bóc tờ lịch hàng ngày nên loại lịch bloc mới duy trì được chỗ đứng. “Nhiều bộ lịch bloc được chăm chút, in những câu danh ngôn, in thơ, in món ăn hàng ngày, in những ngày kỷ niệm lớn vẫn được người mua lựa chọn”, chủ cửa hàng này cho hay.

Theo một số đơn vị làm lịch, do sự trầm lắng của thị trường, mùa lịch 2020 chưa thấy có những xu hướng đột phá. Người chơi lịch dần ít đi và chỉ mua theo nhu cầu để bóc lịch ngày.

Khách xem lịch trên Đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1, TPHCM)

Ảnh: Ngô Tùng

Chờ những bộ lịch độc đáo

Trong xu thế trầm lắng của thị trường lịch, đã có những bộ lịch lạ được người chơi tìm mua. Trong đó ấn tượng nhất là bộ lịch bàn “Trường Sa - Nơi ta đến” của nữ nhà báo xinh đẹp Nguyễn Mỹ Trà. Năm 2019 bộ sách ảnh “Trường Sa- Nơi ta đến” của cô đạt giải thưởng Quốc gia về thông tin đối ngoại nên cô đã quyết định lựa chọn một số tấm ảnh đẹp trong sách để in thành bộ lịch bàn với mong muốn “Mang Trường Sa đến bàn làm việc của người lớn và bàn học của trẻ em”.

“Tôi mong muốn khi mua lịch là bạn đồng hành cùng chúng tôi tặng lịch cho những người lính, người dân, trẻ nhỏ tại Trường Sa và các nhà giàn trên thềm lục địa Việt Nam. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa để đưa hình ảnh chủ quyền biển đảo đến với người dân”, Mỹ Trà cho biết. Ban đầu Mỹ Trà dự kiến chỉ in 1.000 cuốn và bán thông qua trang cá nhân nhưng tới thời điểm này, số lượng bán lên tới 4.000 cuốn...

Một bộ lịch khác cũng thu hút người mua là “Tinh hoa đất Việt” của Công ty Phương Nam. Để có bộ lịch này, Phương Nam phối hợp với hội Nhiếp ảnh TPHCM tổ chức cuộc thi ảnh “Việt Nam nhìn từ trên cao”. Từ hơn 4.000 tấm ảnh chụp bằng flycam tham dự cuộc thi, Phương Nam chọn những tấm ảnh đẹp nhất để làm lịch. Bên cạnh những tấm ảnh đẹp quê hương nhìn từ trên cao, Tinh hoa đất Việt còn có thông tin về lễ hội văn hoá, địa danh, đặc sản tại vùng đất đó. Các bộ lịch đậm chất văn hóa Việt “Trẻ em đồng dao”, “Ký ức tuổi thơ” cũng được nhiều khách hàng lựa chọn.

Theo giám đốc một công ty in lịch, trong bối cảnh công nghệ kết nối ngày càng phát triển, nhu cầu lịch không còn thiết yếu cho mỗi gia đình. Người ta chọn lịch chủ yếu để trang trí nên chỉ những bộ lịch độc đáo mới hút khách.

Trọng Thịnh