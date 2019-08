Loạt danh ca vang bóng hội ngộ khán giả Đà Nẵng hàng tháng

Quảng cáo

Đêm 5/9 tới, live show “The best of Tuấn Ngọc – Đức Tuấn” mở màn cho The Artists. Hai ca sĩ sẽ thể hiện những ca khúc tiền chiến vang bóng một thời của các nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Lam Phương… Đặc biệt, Tuấn Ngọc - Đức Tuấn sẽ cùng kết hợp trong một nhạc phẩm để đời của cố nhạc sĩ Phạm Duy "Tình kỹ nữ".

Tiếp đó, tối 26/10, danh ca Khánh Ly sẽ tiếp nối chương trình. Đức Huy - Cẩm Vân tái ngộ khán giả Đà Nẵng vào đêm 29/11 và Lam Trường – Phương Thanh vào 20/12. Ngoài ra còn có các khách mời đặc biệt khác như Elvis Phương, Khắc Triệu, Anh Khoa…

Đơn vị tổ chức The Artists cho hay, các nghệ sĩ tham gia sự kiện này đại diện cho cho từng mảng màu đặc trưng trong thị trường âm nhạc Việt Nam, đem tới cho khán giả sông Hàn nhiều cảm xúc.

Thanh Trần