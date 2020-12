Màn biểu diễn thoát y của loạt sao truyền hình Anh

Quảng cáo

Tối thứ Ba (15/12, giờ địa phương), chương trình “The Real Full Monty On Ice” của kênh ITV (Anh) phát sóng tập đặc biệt nhân dịp Lễ Giáng sinh cận kề. Tập phát sóng nhận được phản hồi tích cực từ khán giả vì nâng cao nhận thức về bệnh ung thư.

Tập phát sóng khiến người xem xúc động khi ngôi sao “Love Island” Chris Hughes chia sẻ chuyện anh trai bị chẩn đoán ung thư gần đây. Cựu thí sinh “The X Factor” Jake Quickenden cũng rơi nước mắt trước những bức ảnh cũ của cha và anh trai đã qua đời vì ung thư do chương trình thu thập. Anh sau đó đã hát ca khúc “Have Yourself a Merry Little Christmas” để tưởng nhớ người thân đã khuất. Sao truyền hình Anh Shaughna Phillips cũng bị căn bệnh quái ác tước đoạt người cha yêu dấu.

Jake Quickenden hát tặng cho cha và anh trai đã khuất vì bệnh ung thư.

Trong chương trình, cầu thủ bóng bầu dục Gareth Thomas bị mọi người phản đối vì không kiểm tra nam khoa thường xuyên. Theo đó, Thomas tuyên bố “thà không biết” nếu bị ung thư. Tuy nhiên, những người đàn ông khác anh thay đổi quan điểm, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm phát hiện sớm bệnh.

Trong khi đó, các sao nữ ngồi xuống trò chuyện với chuyên gia về sự tự tin với cơ thể Sam Vale và các đồng nghiệp nữ của cô – tất cả đều là những người sống sót sau ung thư vú. Họ còn dũng cảm để lộ vòng một cũng những vết sẹo.

Ngoài những câu chuyện truyền cảm hứng, chương trình còn thu hút nhờ những màn biểu diễn hấp dẫn. Đặc biệt, loạt người nổi tiếng như Gareth Thomas, Dame Jenni Murray, Chris Hughes, Jake Quickenden, Ashley Banjo, Coleen Nolan, Shaughna Phillips và Linda Lusardi đã trình diễn trượt băng thoát y trên nền nhạc ca khúc kinh điển “You Can Leave Your Hat On” của Tom Jones. Trong đó các sao nam lần lượt cởi bỏ quần áo đến khi khỏa thân hoàn toàn, còn sao nữ dùng quạt lông che ngực trần.

Đoạn mở đầu màn trình diễn thoát y của loạt ngôi sao truyền hình Anh.

Tiết mục kết thúc với thông điệp kêu gọi mọi người khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm ung thư và kịp thời điều trị. Chương trình là khuyến khích mọi người kiểm tra vú và tinh hoàn để phát hiện các cục u – có thể là dấu hiệu ban đầu của bệnh ung thư.

Các sao nam khỏa thân hoàn toàn trên sân trượt băng. Các sao nữ kín đáo hơn nhờ quạt lông che ngực trần.

Do COVID-19, khán giả của chương trình không có mặt tại trường quay, mà xem qua chương trình, nhưng không vì thế mà tập phát sóng giảm sức nóng. Những khán giả “ảo” không ngớt vỗ tay cho màn trình diễn thoát y, đồng thời để lại vô số bình luận tích cực trên mạng xã hội.

“Nó thật rực rỡ, đau lòng và thăng hoa. Tất cả những người tham gia nên tự hào. Nếu chương trình giúp được dù chỉ một người, họ đã hoàn thành công việc của mình”.

“Những người nổi tiếng đang làm một điều tuyệt vời vì lý do tốt đẹp như vậy! Làm tốt lắm mọi người”.

“The Real Full Monty On Ice thật tuyệt vời! Làm tốt lắm mọi người ơi! Chương trình khiến tôi rơi nước mắt”.

“Thật truyền cảm hứng và dũng cảm. Trái tim tôi hướng về tất cả mọi người đang chiến đấu trong trận chiến đó”.

“Xem The Real Full Monty On Ice thấy được những vết sẹo khi phẫu thuật cắt bỏ vú và nghe kể câu chuyện của họ. Thật dũng cảm và đầy cảm hứng. Tôi cảm thấy lạc quan hơn rất nhiều. Ngày 29 tới đây, ngực của tôi sẽ biến mất, nhưng căn bệnh ung thư bên trong nó cũng vậy. Tôi không thích hình dạng mới, nhưng sẽ quen dần với nó”.

Chương trình được sản xuất trong vài tuần cuối cùng của năm 2020 và gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Nam diễn viên Jamie Lomas buộc phải rút khỏi chương trình do kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Biên đạo múa Ashley Banjo phải cách ly 2 lần trong suốt thời gian ghi hình do tiếp xúc với người bệnh. Jake Quickenden bị chấn thương ở cánh tay nên khó khăn trong quá trình tập trượt băng. Trong khi đó, Chris Hughes hầu như không tham gia buổi tập luyện nào.

Jamie Lomas không thể tham dự chương trình vì mắc COVID-19, nhưng anh ủng hộ các đồng nghiệp qua màn hình trực tuyến.

Tuy nhiên, vượt qua những rắc rối trên, chương trình đã kết thúc thành công tốt đẹp, còn nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ đông đảo người xem.

Tú Oanh

Theo Daily Mail, Metro