Mariah Carey từng bị chị gái chuốc chất kích thích, cố ép bán cho nhà thổ

Ngày 29/9, cuốn tự truyện của Mariah Carey, có tựa “Meaning of Mariah Carey” (tạm dịch: Ý nghĩa của Mariah Carey), do nhà văn Michaela Angela Davis chấp bút, chính thức được phát hành.

Trong cuốn tự truyện được mong đợi nhất năm, giọng ca “All I Want For Christmas” trải lòng về những góc khuất trong cuộc đời từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành và trở thành một trong những nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Nhào nặn nên một ngôi sao rực rỡ như Mariah không phải là con đường trải đầy hoa hồng, tràn ngập yêu thương. Ngược lại, nữ diva 50 tuổi lại trưởng thành từ một tuổi thơ bất hành với bạo lực gia đình, ngoại tình, ma túy, phân biệt chủng tộc và sự vô cảm của con người.

Mariah Carey vừa phát hành tự truyện "Meaning of Mariah Carey".

Tuổi thơ bất hạnh

Là con lai giữa cha là người da đen và mẹ là người da trắng, Mariah không giống ai và bị chính những người trong gia đình cô lập. Anh trai (Morgan) và chị gái (Alison) ghét, thậm chí căm phẫn Mariah vì có có làn da sáng hơn và mái tóc vàng hoe. Sự khác biệt ngoại hình với các anh chị phần nào giúp cô đối phó với nạn phân biệt chủng tộc mà gia đình cô phải chịu đựng khi sống tại ngoại ô Long Island, New York (Mỹ).

“Khi tôi còn là một đứa trẻ mới biết đi, tôi đã tự hình thành bản năng tự cảm nhận khi nào bạo lực xảy ra. Như thể tôi ngửi thấy được mùi mưa, tôi biết khi nào tiếng la hét của người lớn đạt đến cường độ để tôi hiểu bản thân cần tìm chỗ ẩn nấp”, nữ diva kể.

Bé Mariah lớn lên trong bạo lực.

Cô nhớ, một lần cha, Alfred Roy, và anh trai cô ẩu đả ác liệt đến mức 12 cảnh sát phải đến tách họ ra khỏi nhau. “Khi có anh trai tôi, không có gì đáng ngạc nhiên khi trên tường xuất hiện các lỗ thủng hoặc đồ vật trong nhà bay tứ tung”, theo Mariah.

Năm Mariah ba tuổi, cha mẹ cô ly hôn. Hai mẹ con cô chuyển đến Long Island sinh sống. Họ không có nhiều tiền, phải liên tục chuyển nhà, tất cả đều tạm bợ, kém chất lượng và một trong số đó dùng từ “cái lán” để hình dung.

Một lần, khi Mariah lên 6 tuổi, anh trai cô ném mạnh mẹ ruột vào tường, đến mức tiếng động phát ra giống như tiếng súng. Mariah sợ hãi gọi điện cho một người bạn, cũng là người duy nhất cô biết số, và cuối cùng cảnh sát có mặt. “Một trong những cảnh sát cúi xuống nhìn tôi, rồi nói với đồng nghiệp bên cạnh: Nếu đứa trẻ này thành công, đó thực sự là một phép màu”, cô nhớ lại.

Anh trai hung dữ, nhưng chị gái Alison, hơn Mariah 8 tuổi, mới thực sự có ác ý với nữ ca sĩ. Alison có quá khứ bất hảo khi từng nghiện ma túy, tự tử không thành và kết hôn vào năm 15 tuổi do mang thai.

Năm Mariah 12 tuổi, Alison cho em gái dùng thuốc an thần, hít cocaine, tạt trà nóng khiến Mariah bỏng độ ba, thậm chí cố gắng bán cô cho một tay ma cô. Giọng ca “"We Belong Together” tin rằng, chị gái cô chuyên tuyển gái gọi cho một người bạn tên John. Điều khiến Mariah nghi ngờ chị gái muốn bán cô cho nhà thổ là do Alison đã cho cô một số điện thoại bí mật, để hai bên có thể liên lạc mà mẹ ruột không biết.

Một ngày nọ, Alison để Mariah ở một mình với John trong xe, khiến cô suýt bị tay ma cô cưỡng bức. May mắn, một người đàn ông lớn tuổi tò mò nhìn vào trong xe nên Mariah thoát nạn.

Mariah chụp cùng chị gái vào năm 1993.

Mariah may mắn vượt qua được những điều tồi tệ mà anh chị cô gây ra, nhưng đến bây giờ cô vẫn bị ám ảnh và không thể hoàn toàn tha thứ cho họ.

Mối nguy hiểm luôn rình rập hai mẹ con Mariah. Họ từng bị bạn trai cũ của mẹ dùng súng uy hiếp, còn đe dọa sẽ giết một cách man rợ khi mẹ cô nói lời chia tay. Theo ngôi sao 7x, đến bây giờ cô vẫn không nhớ bằng cách nào hai mẹ con cô trốn thoát khỏi nhà.

Gia đình cô phải đối mặt với tình trạng phân biệt chủng tộc nghiêm trọng. Mẹ của Mariah bị bố mẹ từ mặt vì kết hôn với một người da đen, trong khi mẹ cô là người Mỹ gốc Ireland. Hàng xóm hành động giống như có mối thâm thù với gia đình đa chủng tộc như ném thịt sống có găm đầy kính vỡ cho chó của gia đình Carey, còn cho nổ tung xe của họ… Năm Mariah tầm 13-14 tuổi, cô bị một nhóm nữ sinh da trắng cùng trường nhốt trong phòng kín, còn gọi cô bằng những danh xưng đầy miệt thị. Đôi lúc, cô bị xô đẩy trên xe buýt của trường, cũng như bị đùa cợt, khiêu khích vì là con lai.

Hôn nhân không hạnh phúc

Mariah Carey tiết lộ, nhận ra bản thân muốn hát vào năm 3 tuổi. Tình yêu đó được hình thành nhờ mẹ cô – một ca sĩ Opera được đào tạo bài bản. Một ngày nọ, khi mẹ cô đang tập hát, nhưng bị vướng mắc ở một đoạn. “Tôi hát đáp lại bà ấy bằng tiếng Ý hoàn hảo. Lúc đó tôi khoảng 3 tuổi. Bà ấy nhìn tôi sững sỡ. Đối với bà ấy, tôi còn hơn cả một cô bé”, Mariah kể.

Tuy mẹ là người đầu tiên dạy về âm nhạc, nhưng để có được sự nghiệp lừng lẫy như hiện tại, Mariah thừa nhận mang ơn Tommy Mottola – ông chủ của hãng thu âm Columbia Records và Sony Music, mặc dù cái giá phải trả thực sự đắt.

Mariah và người chồng đầu tiên Tommy Mottola.

Họ gặp nhau vào năm 1988 tại một bữa tiệc trong giới âm nhạc ở Manhattan, New York. Ông “trùm” Mottola phải mất đến hai tuần để tìm thấy Mariah, lúc bấy giờ 18 tuổi, sau khi cô đưa cho ông đoạn băng giới thiệu giọng hát của cô. Hãng thu âm của ông chi 1 triệu USD để quảng bá album đầu tay cho Mariah. Cuối cùng, album đó đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc ở Mỹ trong 11 tuần và bán được 15 triệu bản.

Mottola cũng là người đầu tiên trong số những người đàn ông giàu có gục ngã dưới chân cô, với sự phù phiếm hơn là tình yêu. Hai người đến với nhau bất chấp khoảng cách 21 tuổi. Cô nhớ, chiếc nhẫn đính hôn do Mottola tặng đính kim cương “kích thước khiêm tốn” nhưng có giá trị, thuộc thương hiệu trang sức cao cấp Cartier.

Hai người thành vợ chồng vào năm 1993 trong đám cưới xa hoa ở New York. Khách mời toàn những cái tên đình đám như Barbra Streisand, Bruce Springsteen và Ozzy Osbourne. Tài tử từng đoạt giải Oscar Robert De Niro làm phù rể cho Mottola.

Mariah tiết lộ, riêng chiếc váy cô dâu cũng trở thành đề tài nóng hổi của báo chí. Nó được lấy cảm hứng từ lễ cưới của Công nương Diana. “Có ít nhất 10 phụ kiện đi kèm. Điều đó thật điên rồ với một cô gái mà trước đó không lâu chỉ có 3 chiếc áo sơ mi thay đổi”, Mariah kể.

Đám cưới xa hoa của Mariah Carey và Tommy Mottola ở New York vào năm 1993.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa cặp đôi chỉ kéo dài 8 năm. Càng sống chung với nhau lâu, tình cảm của họ dần phai nhạt, thay vào đó là những cuộc cãi vã không hồi hết vì sự khác biệt trong tính cách, sáng tạo trong công việc và thái độ thích kiểm soát của Mottola. Mariah thừa nhận, chưa bao giờ tồn tại sức hấp dẫn mạnh mẽ về tình dục giữa cô và chồng cũ. Cô chỉ đơn thuần tin tưởng chồng trong công việc.

Mottola luôn muốn hạn chế sự tự do của Mariah, đến mức nữ ca sĩ gọi căn biệt thự 23 triệu bảng Anh (gần 700 tỷ đồng) của họ ở ngoại ô New York là “Sing Sing”, theo tên một nhà tù địa phương. Hầu như mọi phòng đều có camera an ninh. Vệ sĩ có vũ trang tuần tra bên ngoài biệt thự, còn theo chân Mariah mỗi khi cô đi mua sắm.

Không chỉ cảm thấy bị theo dõi mọi lúc mọi nơi, Mariah còn rất bí bách vì Mottola kiểm soát mọi thứ, từ bản nhạc họ nghe trong xe hơi đến những ca khúc cô hát trong phòng thu.

“Quyền lực của anh ta có sức ảnh hưởng lớn, kèm theo đó là nỗi bất an không thể diễn tả. Lúc bắt đầu, tôi như đang đi trên vỏ trứng. Sau đó, nó trở thành đống đinh, rồi bãi mìn. Tôi không bao giờ biết khi nào hoặc điều gì khiến anh ta bùng nổ. Sự lo lắng luôn thường trực”, Mariah mô tả.

Nữ ca sĩ thấp thỏm đến mức dưới giường giấu sẵn ví và túi đồ phòng khi cô phải đi xa đột ngột. Đôi lúc Mariah xuống lầu vào ban đêm chỉ vì muốn một mình, hệ thống báo động vang lên và tiếp đó là giọng của Mottola: “Em đang làm gì vậy?”.

Cuối cùng, Mariah phải bí mật thuê một căn hộ ở Manhattan, gần nhà huấn luyện viên diễn xuất của cô, để được yên giấc và nói dối đang làm việc với huấn luyện viên.

Vào thời điểm hôn nhân dần đi vào ngõ cụt, Mariah gặp Derek Jeter, một tuyển thủ bóng chày kiêm fan của cô. Hai người lần đầu tiên gặp nhau trong một bữa tiệc ở nhà hàng vào cuối thập niên 1990. Hai người tìm thấy sự đồng điệu vì Derek Jeter cũng có mẹ là người Mỹ gốc Ireland và cha là người da đen.

Mariah gặp gỡ Derek Jeter trong lúc hôn nhân với chồng đầu rơi vào bế tắc.

Mariah nhanh chóng rơi vào lưới tình của Derek Jeter. Hai người bí mật liên lạc, gặp gỡ bất chấp sự kiếm soát khắt khe từ Mottola. Hai người lần đầu hôn nhau trên sân thượng nhà Jeter. Sau này, Mariah viết ca khúc “The Roof” lấy cảm hứng từ buổi hẹn hò bí mật đó. Họ cũng hẹn gặp nhau tại Puerto Rico, cùng nhau đi dạo trên con đường, dành cả đêm bên nhau dù không có tình dục. Ca khúc “My All” ra đời sau hôm đó. Theo Mariah, Jeter là người thứ hai cô ngủ cùng sau Mottola.

Mối tình vụng trộm này tạo động lực lớn để Mariah quyết tâm rời khỏi Mottola. Diva sinh năm 1970 kể, vào đêm cô nói lời chia tay với chồng cũ, ông “trùm” giận giữ cầm dao cắt bơ kéo dọc gương mặt cô trước sự chứng kiến của bạn bè ông.

Hậu ly hôn, Mariah rời khỏi Sony Music. Nhưng chồng cũ không chịu buông tha cho cô. Ông sử dụng quyền lực và mối quan hệ để “phong sát” cô. Sản phẩm âm nhạc, ảnh chụp và bất cứ thứ gì dùng để quảng bá cho cô đều bị loại bỏ khỏi các cửa hàng băng đĩa.

Thời điểm đó, công việc gặp khó khăn nhưng Mariah hài lòng vì được ở cạnh người mình yêu. Đáng tiếc, chuyện tình với Jeter không kéo dài lâu. Do đều là ngôi sao, họ thường xuyên phải di chuyển đến những nơi khác nhau, không có thời gian dành cho nhau. Tuy vậy, Mariah vẫn rất trân trọng tình yêu này. Với cô, Jeter xuất hiện đúng nơi, đúng thời điểm, giúp cô vực dậy khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cô gọi anh là tình yêu của đời cô.

Trong hồi ký, Mariah lên án người nhà xem cô như “cây ATM đội tóc giả” hay chìm đắm trong chất kích thích do khối lượng công việc nhiều đến kiệt sức, quyết định sinh con… Tuy nhiên, ngôi sao “Without You” lại lược bỏ rất nhiều vấn đề quan trọng trong đời cô như cuộc chiến với chứng rối loạn lượng cực, chuyện tình cảm những năm gần đây như với vị hôn phu cũ, tỷ phú người Úc Jamie Packer hay mắc “bệnh ngôi sao”…

