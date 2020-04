Mất trộm tượng Phật lần thứ ba tại di tích quốc gia đặc biệt chùa Bối Khê

Bốn vụ mất trộm cổ vật xảy ra ở Hà Nội trong 1 tháng qua

Theo báo cáo từ huyện Thanh oai, từ khoảng giữa tháng 3 cho tới nửa đầu tháng 4/2020, bốn vụ mất trộm cổ vật xảy ra tại các di tích: chùa Bối Khê (Di tích Quốc gia đặc biệt), đình Đại Định (xã Tam Hưng), chùa Dư Dự (xã Thanh Thuỷ) và chùa Từ Châu (xã Liên Châu). Tổng số các cổ vật bị kẻ gian lấy trộm là 26.Ngày 13/3, kẻ gian cậy cửa, đột nhập vào chùa Bối Khê (thôn Song Khê, xã Tam Hưng) lấy đi một pho tượng Thích Ca đản sinh bằng đồng màu đen, chiều cao khoảng 70-80cm, được đặt tại gian Tam Bảo. Được biết, đây là lần thứ 3, pho tượng này bị kẻ gian lấy cắp. Hai lần mất trước đều được tìm thấy nguyên trạng và trả lại cho chùa.Ngày 16/3, đình Đại Định (thôn Đại Định, xã Tam Hưng),s kẻ gian cắt khoá, phá cửa đột nhập lấy đi hai bộ chấp kích gồm 16 chiếc đặt hai bên gian Đại bái cùng 2 đỉnh đồng, 2 cây nến đồng và 1 bình sứ cổ.Ngày 29/3, tại chùa Dư Dự - xã Thanh Thuỷ kẻ gian cắt khoá lấy trộm 1 chuông đồng, 2 bát bình hương (đặt tại Tam bảo). Đến ngày 11/4, kẻ gian tiếp tục đột nhập vào chùa Từ Châu- xã Liên Châu lấy trộm 1 chuông đồng có chiều cao 1m, đường kính 0,6m.Theo thông tin từ UBND huyện Thanh Oai, hiện UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Tam Hưng, Thanh Thuỷ, Liên Châu tiến hành xác minh, lấy lời khai của người trình báo, người có liên quan, rà soát đối tượng khả nghi trên địa bàn, lập hồ sơ trình báo Công an huyện Thanh Oai.Tại văn bản số 73/BC-VHTT ngày 20/4 của Phòng VHTT huyện Thanh Oai gửi các cơ quan liên quan, phòng đề xuất UBND huyện chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các di tích trên địa bàn. Đề nghị UBND, Ban QL di tích các xã có biện pháp bảo vệ hiện vật, cổ vật, đồ thờ tự tại các di tích.Chiều 20/4, Sở VHTT Hà Nội cũng đã có văn bản số 956 gửi UBND huyện Thanh Oai yêu cầu báo cáo về việc mất cắp di vật, hiện vật tại các di tích trên địa bàn. Đồng thời kiểm tra, có biện pháp xử lý kịp thời, rà soát công tác trông coi, bảo vệ, bảo quản tại các di tích, tránh để xảy ra tình trạng đáng tiếc nói trên.Ông Trần Văn Lợi, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thanh Oai than, việc cắt cử trông coi di tích gặp nhiều khó khăn về nhân lực, bởi chế độ chi trả theo quy định còn thấp, dù các di tích có biện pháp bảo vệ nhưng vẫn để xảy ra việc mắt trộm.