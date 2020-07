Minh tinh cuối cùng của 'Cuốn theo chiều gió' qua đời ở tuổi 104

Quảng cáo

Tin buồn này được người thân của nữ minh tinh xác nhận vào hôm 25/7, họ chia sẻ thêm rằng Olivia de Havilland qua đời trong lúc ngủ tại nhà riêng ở Paris (Pháp).

Sự ra đi của Olivia de Havilland khiến những người hâm mộ bà vô cùng tiếc thương bởi vào hồi đầu tháng 7, họ còn vui vẻ gửi lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 104 của nữ minh tinh dưới bức ảnh bà đi xe đạp vào năm 2019 trên Fanpage có hơn 45.000 người theo dõi.

Olivia de Havilland vai Melanie Hamilton trong "Cuốn theo chiều gió".



Được biết, Olivia de Havilland có vai diễn đầu trong bộ phim “A midsummer night’s" năm 1935, sau tác phẩm này bà kí hợp đồng 7 năm với Warner Bros. Kể từ đó, tên tuổi của bà Havilland bắt đầu được nhiều người biết đến, nhất là khi tham gia các bộ phim như “Captain Blood”, “The Adventures of Robin Hood”,…

Đặc biệt, tên tuổi của bà vang danh nhất với tác phẩm kinh điển “Gone with the Wind” – “Cuốn theo chiều gió” (1939) khi vào vai Melanie Hamilton. Thậm chí nhờ bộ phim này mà trong giai đoạn hoàng kim của Hollywood (1930 – 1950), Havilland từng 5 lần được đề cử giải Oscar và hai lần giành tượng vàng cho phim “To Each His Own” (1946) và “The Heiress” (1949).

Olivia de Havilland.

Nữ minh tinh người Mỹ gốc Anh cũng là phụ nữ đầu tiên được bầu làm chủ tịch ban giám khảo liên hoan phim Cannes vào năm 1965. Nhờ những đóng góp cho sự nghiệp nghệ thuật của mình, vào tháng 11/2008 Olivia de Havilland được Tổng thống George W. Bush của Mỹ trao Huân chương Nghệ thuật Quốc gia.

Đến năm 94 tuổi, bà được bổ nhiệm là Chevalier (hiệp sĩ) của Quân đoàn danh dự Pháp vào tháng 6/2017, nữ minh tinh cũng trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất nhận được danh hiệu Dame (Phu nhân) từ Nữ hoàng Elizabeth II và được gọi là diễn viên sống lâu nhất của thời đại hoàng kim Hollywood.

Lộc Liên

BBC