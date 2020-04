Nam ca sĩ từng đoạt giải Grammy qua đời vì COVID-19 ở tuổi 52

Quảng cáo

Hãng thông tấn Associated Press dẫn lời luật sư lâu năm của Adam Schlesinger, ông Josh Grier, đưa tin, nam ca sĩ kỳ cựu đã qua đời ở tuổi 52 tại một bệnh viện ở ngoại ô New York, Mỹ, vào ngày 1/4 do mắc COVID-19.

“Như nhiều người đã biết, Adam đã nhập viện vì mắc COVID-19. Mặc dù đã có một số tín hiệu cải thiện nhỏ trong vài ngày qua, tình trạng của Adam vẫn rất nguy kịch và cuối cùng anh ấy không thể qua khỏi do các biến chứng của dịch bệnh.

Anh ấy thực sự là một tài năng xuất chúng. Hơn thế, anh còn là một người cha, người con và người bạn giàu tình thương và tận tụy. Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo sự mất mát này”, luật sư Grier thông báo.

Trước đó, người bạn kiêm đồng nghiệp Chris Collingwood xác nhận Schlesinger dương tính với virus SARS-CoV-2 trong một tuyên bố đăng tải trên Twitter hôm 31/3.

Nội dung tuyên bố cho hay, Schlesinger nhập viện trong tuần này sau khi nhận được kết quả chẩn đoán mắc COVID-19. Thời điểm đó, nam ca sĩ phải đặt máy thở và sử dụng thuốc an thần.

“Anh ấy đang được chăm sóc tận tình. Tình trạng của anh ấy đang được cải thiện và chúng tôi rất lạc quan. Gia đình anh ấy rất cảm kích trước tất cả tình yêu và sự hỗ trợ dành cho anh”, Collingwood viết vài ngày trước.

Sự ra đi đột ngột của Adam Schlesinger để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

“Người bạn thân yêu của tôi, Adam Schlesinger, đã qua đời vì COVID-19. Anh ấy là một người cố vấn và người bạn tuyệt vời nhất. Chúng ta phải nhìn nhận vấn đề này một cách nghiêm túc. Mọi người bị bệnh và chết đi. Thật khó để ở trong nhà nhưng như vậy mới an toàn. Hãy chăm sóc lẫn nhau. Yên nghỉ nhé, bạn thân mến của tôi”, ca sĩ Chris Carrabba viết.

Adam Schlesinger sinh ngày 31/10/1967 tại New York, Mỹ, là ca/nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc tài năng tại xứ cờ hoa. Ông là thành viên sáng lập của các ban nhạc: Fountains of Wayne, Ivy, Tinted Windows và đóng góp nhiều sáng tác giá trị cho nhóm Fever High.

Trong suốt sự nghiệp, ông giành được ba giải Emmy, một giải Grammy và Giải thưởng nhạc Pop ASCAP và được đề cử giải Oscar, Tony và Quả cầu vàng.

Adam Schlesinger (trái) cùng hai đồng nghiệp Rachel Bloom và Jack Dolgen khoe tượng vàng Emmy vào năm ngoái. Ảnh: Paul Archuleta/FilmMagic

Luật sư cho biết, trước khi qua đời, Schlesinger đang viết lời và nhạc cho sản phẩm âm nhạc mới cùng nghệ sĩ tấu hài Sarah Silverman.

Về đời tư, Schlesinger có hai con gái Sadie và Claire với vợ cũ Katherine Beinecke Michel. Anh sống cùng bạn gái Alexis Morley trước khi mất. Ngoài ra, anh còn bố mẹ Barbara và Stephen Schlesinger, cùng em gái Lauren.

Tú Oanh

Theo CNN, Time