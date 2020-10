'Nghệ sĩ guitar vĩ đại nhất mọi thời đại' Eddie Van Halen qua đời

Quảng cáo

Wolf Van Halen, con trai của Eddie, thông báo về cái chết của cha trên trang Twitter. Anh cho biết, ông qua đời vào sáng thứ Ba (6/10, giờ địa phương), sau “cuộc chiến lâu dài và gian khổ với căn bệnh ung thư, hưởng thọ 65 tuổi. Ông trút hơi thở cuối cùng tại Trung tâm Y tế Providence Saint John ở Santa Monica, California, Mỹ.

“Ông ấy là người cha tốt nhất mà tôi có thể yêu cầu. Mỗi khoảnh khắc tôi và ông chia sẻ cùng nhau trên và ngoài sân khấu đều là món quà quý giá. Trái tim tôi tan nát, và tôi không nghĩ mình sẽ phục hồi hoàn toàn sau mất mát này”, Wolf chia sẻ.

Eddie Van Halen

Eddie Van Halen, tên thật là Edward Lodewijk Van Halen, sinh năm 1955, là nhạc sĩ, nhạc công kiêm nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ gốc Hà Lan. Ông nổi tiếng nhất trong vai trò guitar chính, nhạc sĩ và đồng sáng lập nhóm nhạc hard rock nổi tiếng Van Halen (ra đời năm 1974), cùng anh trai Alex Van Halen (tay trống) và David Lee Roth (ca sĩ chính). Album đầu tay năm 1978 bán được hơn 10 triệu bản, góp phần nâng cao vị thế của hard rock, đẩy disco ra khỏi vị trí đầu bảng xếp hạng.

Hơn bốn thập kỷ, Van Halen phát hành hơn chục album. Ban nhạc có tên trong danh sách 20 nghệ sĩ có sản phẩm âm nhạc bán chạy nhất mọi thời đại, sở hữu nhiều album bạch kim trong 5 năm liên tiếp: Van Halen II (1979), Women and Children First (1980), Fair Warning (1981), Diver Down (1982) và Jump (1984) - bản hit đình đám nhất của ban nhạc.

Nhóm nhạc Van Halen (từ trái qua): Eddie Van Halen, Michael Anthony, Alex Van Halen và David Lee Roth.

Ngoài ra, Eddie Van Halen còn được coi là một trong những nghệ sĩ guitar xuất sắc nhất và ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Năm 2011, tạp chí Rolling Stone từng xếp anh ở vị trí số 8 trong danh sách "100 tay guitar vĩ đại nhất". Năm 2012, độc giả tờ Guitar World bình chọn Van Halen là nghệ sĩ guitar vĩ đại nhất mọi thời đại.

Ngoài ra, Eddie còn nổi tiếng nhờ màn độc tấu guitar trong bản hit “Beat It” (1982) của “ông hoàng nhạc pop” Michael Jackson.

Ngay khi thông tin về cái chết của Eddie được công bố, nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã bày tỏ sự kính trọng đối với tài năng của ông trên mạng xã hội.

“Eddie không chỉ là một vị thần guitar, mà còn là một tâm hồn thực sự cao đẹp”, Gene Simmons – thành viên của Kiss – chia sẻ trên Twitter.

Geezer Butler của ban nhạc Black Sabbath gọi Eddie Van Halen là “một trong những người đàn ông tốt bụng nhất trên Trái đất mà tôi từng gặp và đi diễn cùng”. “Một quý ông thực sự và một thiên tài thực sự”, anh viết.

Ngôi sao nhạc rock Ted Nugent cũng gửi lời tri ân đến đồng nghiệp quá cố: “Cảm ơn Eddie đã tiếp thêm sức sống để làm phong phú và khích lệ cuộc sống của chúng tôi bằng những món quà và tầm nhìn tuyệt vời”.

Tú Oanh

Theo CNN, Daily Mail