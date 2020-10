Nghệ sĩ huấn luyện thú bị gấu dữ giết chết vì lí do khó hiểu

Quảng cáo

Mirror đưa tin, mới đây nhân viên huấn luyện động vật tại rạp xiếc Great Moscow State Circus ở Moscow (Nga) tên Valentin Bulich (28 tuổi) đã qua đời vì bị một con gấu chưa được thuần dưỡng tấn công.

Rạp xiếc cho rằng người xấu số đã "vi phạm nghiêm trọng các quy tắc an toàn" khi vào chuồng gấu trong ngày nghỉ dành cho các nghệ sĩ biểu diễn. Đồng thời, vì một lí do nào đó, có thể do sơ ý nên người nhân viên đã chốt cửa chuồng khiến bản thân mình bị khóa bên trong cùng con gấu dữ. Do đó anh bị nó tấn công với những đòn chí tử.

Theo báo cáo, Bulich đã bị xé rách da đầu trước khi được mọi người đưa đi cấp cứu."Các nhân viên rạp xiếc đã cố gắng cứu nạn nhân nhưng vô ích. Trong tình trạng nguy kịch, anh ấy được đưa đến bệnh viện bang Vinogradov và tử vong vì các vết thương nghiêm trọng", đại diện rạp xiếc Great Moscow State Circus cho biết.

Được biết rạp xiếc trong vụ việc hiện tại có ba con gấu Nga biểu diễn. Sau vụ việc đáng tiếc ở trên, họ đưa ra quyết định không bắn chết con gấu. Đồng thời một cuộc điều tra hình sự cũng được phía cảnh sát tiến hành.

Tuy nhiên Bulichkhông phải trường hợp đầu tiên bị gấu tấn công đến tử vong. Bởi thời gian gần đây, nhiều nhà vận động bảo vệ quyền động vật ở Nga liên tục bày tỏ sự lo lắng trước nhiều vụ tai nạn liên quan đến xiếc thú.

Giải thích về lí do các con vật tấn công người, Irina Novozhilova, thuộc nhóm quyền động vật VITA, cho rằng không có rạp xiếc nào là nhân đạo vì việc huấn luyện động vật đi đôi với tàn nhẫn. Những con vật đáng thương bị đánh đập để biết nghe lời nên sinh ra tâm lý ám ảnh, ức chế, đề phòng và tấn công người.

