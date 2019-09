Nghệ sĩ Mạc Can bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, sức khỏe đang nguy cấp

Quảng cáo

Chiều 5/9, trên trang cá nhân, NSƯT - đạo diễn Phương Điền bất ngờ đăng tải dòng trạng thái cho biết nhà văn - nghệ sĩ Mạc Can vừa bị tai nạn giao thông nghiêm trọng và đang được cấp cứu tại bệnh viện Gia Định.

Theo chia sẻ của đạo diễn Phương Điền, tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Mạc Can hiện đang khá nguy cấp, tuy nhiên do không có người thân túc trực nên các bác sĩ vẫn chưa thể tiến hành phẫu thuật, gây mê điều trị cho nghệ sĩ Mạc Can.

“Trưa nay, khi đang quay phim ở xa, tôi bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ hai người dân cho biết, họ vừa đưa nghệ sĩ Mạc Can đi cấp cứu tại bệnh viện Gia Định sau khi ông gặp tai nạn giao thông trên đường. Họ nhận ra Mạc Can là nghệ sĩ quen thuộc và tìm thấy số điện thoại của tôi trong di động của chú nên họ đã gọi báo tin cho tôi hay. Tuy nhiên do đang đi quay ở xa không về kịp, tôi đã đăng tải trên trang cá nhân với mong muốn các khán giả, đồng nghiệp chia sẻ tin này đến người nhà chú Mạc Can, để vào bệnh viện kịp thời với chú“, đạo diễn Phương Điền lo lắng bày tỏ.

Sau khi được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, nghệ sĩ Mạc Can hiện đang nằm điều trị tại khoa Nội tiêu hóa. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các bác sĩ vẫn chưa thể tiến hành các bước chữa trị chuyên sâu cho nam nghệ sĩ lão thành do phải chờ người nhà của ông đến ký nhận vào một số giấy tờ quan trọng, sau đó, ê-kíp cấp cứu mới có thể gây mê và phẫu thuật cho Mạc Can.

Nói thêm về tình trạng sức khỏe của Mạc Can, đạo diễn Phương Điền cho hay anh được người dân thông tin rằng chú Mạc Can bị xuất huyết nội tạng nên sức khỏe đang khá nguy cấp. “Ai biết thân nhân chú hoặc nhà chú ở xin liên lạc báo với người nhà tình trạng của chú đang nguy cấp”, Phương Điền bộc bạch.

Nghệ sĩ Mạc Can sống ẩn dật trong sự cô đơn những năm tháng qua..

Sau khi đăng tải, dòng trạng thái của đạo diễn Phương Điền đã thu hút sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng và đồng nghiệp trong nghề. Nhiều diễn viên đã chia sẻ lại dòng trạng thái trên với hy vọng người nhà nghệ sĩ Mạc Can sớm nhận được thông tin.

Nhà văn - nghệ sĩ Mạc Can, tên thật Lê Trung Can (sinh năm 1945) là một trong những nghệ sĩ gạo cội của làng giải trí Việt. Ông nổi tiếng là một người đa tài, tham gia vào nhiều lĩnh vực hoạt động nghệ thuật như đóng hài, đóng phim, biểu diễn ảo thuật và viết văn. Trong sự nghiệp nghệ thuật, Mạc Can từng đoạt Giải A cuộc thi tiểu thuyết năm 2005 của Hội Nhà văn Việt Nam với cuốn sách Tấm ván phóng dao. Ngoài ra, ông còn được công chúng yêu mến qua nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình như: Đất Phương Nam, Ván bài lật ngửa, Bông hồng đẫm lệ, Xích lô, Người đẹp Tây Đô, Người con báo hiếu…

