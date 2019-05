Nghệ sĩ piano quốc tế Adam Gyorgy đến Việt Nam tìm kiếm tài năng

Adam Gyorgy sẽ tham gia cuộc thi tuyển “Đường đến nhà hát danh tiếng Carnegie Hall" (Piano House International Competition - Your Road to Carnegie Hall) với vai trò giám khảo. Đây là lần đầu tiên cuộc thi này được tổ chức tại Việt Nam do Piano House International và Tổ chức Giáo dục âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn Á Châu, với vòng sơ khảo trực tiếp (Live Audition) diễn ra tại Sân khấu Soul Live Project Complex (216 Pasteur- Quận 3- TPHCM).

Nghệ sỹ Adam Gyori

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động tại Việt Nam lần này, Adam sẽ có buổi dạy kỹ năng nâng cao, trực tiếp hướng dẫn, điều chỉnh các lỗi kỹ thuật biểu diễn nhằm giúp các học viên Việt Nam hoàn thiện hơn kỹ năng trình diễn piano của mình.

Adam Gyori chia sẻ trước khi đến Việt Nam: "Cuộc thi piano quốc tế này được tổ chức nhằm mục đích mang lại cơ hội và kinh nghiệm cho trẻ em Việt Nam từ khi còn rất nhỏ để đưa tài năng của các em lên một trong những sân khấu danh tiếng nhất thế giới - nhà hát Carnegie Hall.



Adam tham gia hướng dẫn cho các thí sinh tại cuộc thi

Cùng với Việt Nam, tour vòng loại cuộc thi này còn có các điểm dừng chân tại một số TP lớn châu Á khác như Bangkok, Đài Loan, Singapore, Surabaya và Medan (Indonesia), trong thời gian tới. Những tài năng từ 3 tuổi trở lên tự tin với tài năng trình diễn piano đều có thể tranh tài để có cơ hội tỏa sáng và những thí sinh được đánh giá cao sẽ được mời tới trình diễn ở Nhà hát Carnegie Hall nổi tiếng của TP New York (Mỹ).

Vòng chung kết và gala sẽ diễn ra tại thành phố New York vào ngày 15/9 và 16/9 tới. Thí sinh đoạt giải Quán quân sẽ có cơ hội biểu diễn tại các buổi hòa nhạc quốc tế ở Hungary, Đức, Singapore, Đài Loan, New York...



Trọng Thịnh