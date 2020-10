Nghệ sỹ Mạc Can nhập viện cấp cứu

Quảng cáo

Nghệ sỹ Mạc Can thời gian gần đây không có cơ hội đi diễn vì dịch COVID-19 kéo dài. Do tinh thần mệt mỏi cũng như sức khoẻ yếu dần do tuổi già, đặc biệt là do bệnh viêm xương khớp ngày càng nặng khiến chân yếu dần, Mạc Can đi lại khó khăn. Vào cuối tháng 8 vừa qua, Mạc Can đã phải dời phòng trọ để về nhà người em gái tại Hóc Môn tá túc.

Mac Can tại bệnh viện Trưng Vương (Ảnh FB Văn Hùng)

Tuy nhiên mấy ngày nay, xương khớp của nghệ sỹ ngày càng sưng to khiến cho ông đau nhức , không thể đi lại và sinh hoạt được. Cộng thêm căn bệnh của tuổi già, sức khoẻ của Mạc Can yếu dần. Sáng ngày 6/10, các cháu của Mạc Can đã đưa nghệ sỹ vào bệnh viện Trưng Vương để cấp cứu.

NS Mạc Can hiện ở tuổi 74

Chị Kim Dung cho biết các bác sỹ đã lấy máu và làm các xét nghiệm cho Mac Can. Tuy nhiên do nhiều xét nghiệm nên phải tới sáng ngày 7/10 mới có kết quả. “Hiện Mạc Can lúc tỉnh lúc mê, các khớp xương vẫn còn đau nhức nên không thể di chuyển được. Các bác sỹ cũng dự đoán Mạc Can bị tái phát bệnh xương khớp và suy nhược cơ thể”, Chị Dung cho biết thêm.



Vào cuối năm ngoái Mạc Can cũng phải đi cấp cứu do bị loét dạ dày và phải điều trị hơn 1 tuần.

Trọng Thịnh