Ngôi sao Broadway Nick Cordero phải cắt chân vì COVID-19

CNN đưa tin, Nick Cordero đã “chiến đấu” với virus SARS-CoV-2 trong hơn hai tuần. Vợ anh, Amanda Kloots, cập nhật tình hình sức khỏe của chồng cho người hâm mộ trên trang Instagram.

Trong bài đăng gần đây, Kloots cho biết, thứ Bảy (18/4) là ngày thứ 18 Cordero hôn mê trong phòng chăm sóc đặc biệt. Được biết, ngôi sao Broadway đang điều trị tại Trung tâm y tế Cedars-Sinai ở Los Angeles, Mỹ.

Nick Cordero điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt hơn 2 tuần vì COVID-19.

Theo nữ huấn luyện viên thể hình, khi nhập viện, ngôi sao Broadway bắt đầu gặp vấn đề về đông máu ở chân phải và máu không thể lưu thông xuống ngón chân. Các chất làm loãng máu có thể khắc phục tình trạng đông máu, nhưng lại ảnh hưởng đến huyết áp của Cordero và gây chảy máu trong ruột.

“Họ đã cho anh ấy uống thuốc làm loãng máu, không may là loại thuốc này gây ra các vấn đề khác. Chân phải của anh ấy sẽ bị cắt bỏ hôm nay”, Kloots thông báo hôm thứ Bảy.

Vào cuối này, cô cập nhật tình hình ca phẫu thuật trên trang cá nhân: “Anh ấy đã vượt qua ca phẫu thuật. Đây thực sự là kỳ tích vì sức khỏe anh ấy rất yếu. Hy vọng anh ấy có thể thư giãn và nghỉ ngơi”.

Kloots nói thêm, bạn bè, người hâm mộ đã kêu gọi một chiếu dịch GoFundMe để quyên tiền giúp gia đình họ thanh toán hóa đơn bệnh viện và cải tạo nhà để có lối đi cho xe lăn.

“Tôi thực sự biết ơn mọi người. Tôi muốn cảm ơn những người đã cho đi bất cứ thứ gì họ có thể cho. Tình cảm này quá lớn, tôi thực sự cảm ơn các bạn rất nhiều”, Kloots chia sẻ trong nước mắt.

Gia đình nhỏ của Nick Cordero và Amanda Kloots.

Nick Cordero sinh năm 1978, là diễn viên Canada hoạt động tại Mỹ ở cả lĩnh vực sân khấu và phim ảnh. Anh từng nhận đề cử giải Tony (được mệnh danh là “Oscar nhạc kịch”) với vở Bullets Over Broadway (2014). Ngoài ra, anh từng góp mặt trong 10 bộ phim, nổi bật nhất là Going in Style (2017) và Inside Game (2019).

Tú Oanh

Theo CNN