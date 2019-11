Ngựa không yên tung vó trên cao nguyên

Quảng cáo

Ngày 17/11, 25 kỵ sĩ dân tộc K’Ho hào hứng tham dự Giải đua ngựa không yên “Dây cương vàng” năm 2019 do UBND huyện Lạc Dương tổ chức tại trường đua của Làng Cù Lần (xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng). Giải gồm 2 vòng đấu. Vòng loại có 5 lượt, mỗi lượt gồm 5 con ngựa chạy đua với nhau. 5 chú ngựa về nhất của 5 lượt thi vòng loại sẽ vào chung kết.



Sau 2 vòng đấu sôi nổi, quyết liệt, chú ngựa Ram Bo (số đeo 25) do kỵ sĩ Bình điều khiển đã xuất sắc đoạt giải nhất; Chú ngựa Do Ly (số 6) giải nhì; các chú ngựa Ram By (số 1), Do Bo (số 13), Cao La (số 5) đồng giải ba. Kỵ sĩ thắng cuộc xúc động nói rất vinh hạnh đạt được giải này. Đây là lần đầu tiên anh tham dự cuộc thi đua ngựa không yên; trường đua cũng mới lạ nên không khỏi bỡ ngỡ, có lúc suýt bị ngã ngựa nhưng anh gồng lại được. Chú ngựa về nhất vòng chung kết có bộ lông màu nâu vàng với đốm trắng trước trán khá đẹp.

Anh Trần Văn Nam (quận 7, TPHCM) cho hay, từng dự khán nhiều cuộc đua ở các tỉnh thành trong cả nước nhưng ít thấy cuộc đua nào độc đáo, nguyên sơ như thế! Các kỵ mã bước vào cuộc đua thật phóng khoáng, dường như chỉ để thỏa chí và thể hiện bản lĩnh. Một số người bị ngã nhưng nhanh chóng gượng dậy, nhảy lên lưng ngựa để hướng tới đích dẫu biết là đã thua cuộc.

Ông Phạm Triều, Bí thư huyện Lạc Dương cho biết: Năm nào huyện cũng tổ chức Giải đua ngựa không yên nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa của người dân tộc thiểu số; khuyến khích người dân duy trì nghề nuôi ngựa cỏ, giống ngựa khỏe và dẻo dai có tiếng của cả nước.



Kim Anh