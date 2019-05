Người phụ nữ gốc Việt đứng sau thành công của ‘Avengers: End Game’ là ai?

Sau hai tuần công chiếu, doanh thu phòng vé của “Avengers: End Game” đã bỏ xa mốc 2 tỷ USD, trở thành phim ăn khách thứ hai mọi thời đại, chỉ đứng sau siêu phẩm Avatar. Từ trước đến nay, chưa tác phẩm chiếu rạp nào đạt được con số hơn 2 tỷ USD nhanh như vậy, đến như “Avatar” cũng phải mất 47 ngày. Theo đà như vậy, nhiều chuyên gia dự đoán, phần cuối của thương hiệu siêu anh hùng Avengers có thể thu về số tiền lên đến 3 tỷ USD tại phòng vé toàn cầu.

“End Game” thành công như vậy, bên cạnh những gương mặt “bề nổi” như “cha đẻ” Marvel – cụ Stan Lee, chủ tịch Marvel Kevin Feige, anh em đạo diễn nhà Russo; hay dàn diễn viên (Robert Downey Jr, Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Hemsworth…), còn có sự đóng góp thầm lặng của những con người làm việc tại hậu trường. Cụ thể ở đây là nữ giám đốc sản xuất gốc Việt Trinh Tran (Trinh Trần), người được ví như “vũ khí bí mật của Marvel”.

Giám đốc sản xuất Marvel Trinh Tran.

Đối với fans của các “bom tấn” siêu anh hùng MCU, Trinh Tran không quá xa lạ. Tên cô luôn xuất hiện khi kết thúc mỗi tác phẩm. Cô là một trong những gương mặt đầu tiên đặt nền móng hành trình hơn 10 năm của “vũ trụ điện ảnh Marvel”.

Trinh Tran được sinh ra ở Sài Gòn, theo bố mẹ sang Mỹ định cư từ khi còn nhỏ. Cô bắt đầu gia nhập Marvel Studio vào năm 2007, với vai trò trợ lý của giám đốc sản xuất Charlie Davies và giám đốc tài chính Matt Finick. Thời điểm này, “Iron Man” – tác phẩm mở đầu cho thiên sử thi Đá Vô cực (Infinity Saga) của MCU đang ở giai đoạn sản xuất hậu kỳ.

Ban đầu, cô tham gia làm trợ lý sản xuất cho các “bom tấn” Iron Man, The Incredible Hulk; sau đó chuyển sang làm trợ lý đạo diễn Louis D’Espocito trong các tác phẩm Iron Man 2, Thor, Captain America: The First Avenger.

Qua nhiều năm làm trợ lý, kinh nghiệm và tài năng của người phụ nữ gốc Việt này được Marvel công nhận. Cô được đề bạt vào vị trí giám đốc sáng tạo của “Captain America: Winter Soldier” và “Captain America: Civil War”; rồi giám đốc sản xuất của “Captain America: Civil War”, “Avengers: Infinity War” và mới nhất là “bom tấn của thập kỷ” Avengers: Endgame.

Những phim Trinh Tran tham gia.

Không chỉ tạo dựng sự nghiệp cho bản thân, Trinh Trần góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy đa dạng sắc tộc và nâng cao vị thế của phụ nữ trong vũ trụ điện ảnh MCU. “Chúng tôi luôn muốn nữ anh hùng tỏa sáng ngang ngửa với các đồng nghiệp nam của họ. Vì vậy, có thể nhìn vào “End Game” và thấy, tất cả những phụ nữ trên đó dã sát cánh cùng những người đàn ông trong cuộc chiến bảo vệ trái đất. Đây là điều thú vị so với vài năm trước, khi đó, chúng tôi có Avengers và bạn chỉ thấy mỗi Black Widow là nữ…”, cô chia sẻ trên Shondaland.

"Black Panther" là bộ phim đánh dấu siêu anh hùng da màu đầu tiên của Marvel. Với "Captain Marvel", MCU thực hiện hóa mục tiêu đưa một nữ siêu anh hùng lên vai chính. Hội nữ siêu anh hùng quyền lực trong "End Game".

Là phụ nữ còn xuất thân người châu Á, những thành tựu mà Trinh Tran đạt được tại môi trường khắc nghiệt như Hollywood thực sự phi thường và đáng nể phục. Cô cùng với minh tinh Maggie Q, ngôi sao 9x mới nổi Lana Condor… đang trên con đường tạo dựng chỗ đứng cho những người con gốc Việt trong nền điện ảnh quốc tế.

