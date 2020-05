Nhiều chương trình mừng sinh nhật Bác

CẦU TRUYỀN HÌNH ÐẶC BIỆT

Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam do kênh truyền hình Thanh thiếu niên (VTV6) phối hợp UBND TP Hà Nội, UBND tỉnh Tuyên Quang, UBND tỉnh Nghệ An, UBND TP Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Đồng Tháp thực hiện, dự kiến diễn ra 20h tối 18/5 trên VTV1. Năm điểm cầu: Hà Nội (Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch), Tuyên Quang (Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào), Nghệ An (Khu di tích Kim Liên), TPHCM (Bến Nhà Rồng), Đồng Tháp (Công viên Văn Miếu TP Cao Lãnh).

Những người thực hiện chọn từ khóa “ý chí” làm nội dung xuyên suốt. Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh, Trưởng ban VTV6 giải thích, đây là ý chí của một anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân loại vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Với ý chí sắt đá, Người trải qua biết bao khó khăn từ những năm tháng ra đi tìm đường cứu nước và trong cả sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ý chí Hồ Chí Minh, ý chí người cộng sản Việt Nam là ngọn lửa bất diệt trở thành biểu tượng cao đẹp của con người và dân tộc Việt Nam.

Cầu truyền hình Hồ Chí Minh- Sáng ngời ý chí Việt Nam cũng là dịp giáo dục truyền thống, ôn lại những câu chuyện về hành trình cuộc đời, sự nghiệp của Hồ Chủ tịch, từ đó rút ra những bài học sâu sắc trong thời đại hôm nay, cho lớp trẻ trong tương lai. Chương trình có phim tư liệu, phóng sự, tiết mục nghệ thuật, giao lưu với các học giả, nhân chứng trong ngoài nước, đặc biệt có sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân viên, những người gắn bó với Bác và những kỷ vật của Người.

Chương trình gồm 5 chương lớn: Người trai chí lớn, Đi tìm mùa xuân độc lập, Một nhà thống nhất, Âm thanh ngày mới, Rạng rỡ Việt Nam. Đại diện ê kíp thực hiện cho biết dành nhiều tháng để gặp gỡ các nhân vật, học giả, nhân chứng trong nước và quốc tế. Đặc biệt, chương 5 chủ đề Rạng rỡ Việt Nam điểm lại dấu mốc, phát triển quan trọng của Việt Nam trong thời gian qua như việc ký kết thành công nhiều hiệp định thương mại, những thành tựu trong khoa học công nghệ, y tế, giáo dục đào tạo… và gần đây nhất là ý chí đoàn kết của toàn dân tộc trong cuộc chiến chống giặc COVID-19.

TIẾNG HÁT DÂNG NGƯỜI

Dâng Người tiếng hát mùa xuân tại Nhà hát Lớn, trực tiếp 20h10 tối 17/5 trên VTV1. Chương trình nghệ thuật quy mô do Bộ VHTTDL chủ trì, Cục Nghệ thuật biểu diễn thực hiện. NSND Quang Vinh làm tổng đạo diễn, hai Phó tổng đạo diễn là NSƯT Trần Ly Ly, Trường Bắc với nhiều đơn vị nghệ thuật tham gia như Nhà hát Nhạc Vũ kịch VN, Nhà hát Nghệ thuật đương đại VN, Nhà hát dân gian Việt Bắc, Học viện Âm nhạc quốc gia VN, Học viện Múa VN, Nhạc viện TPHCM, Hãng phim Tài liệu và khoa học Trung ương. Huy động nghệ sỹ hàng đầu và nghệ sỹ trẻ như: NSND Quang Thọ, Thu Hiền, Tạ Minh Tâm, Thái Bảo, Quốc Hưng, các NSƯT Đăng Dương, Vân Khánh, Tố Nga, Phương Thảo, Ploong Thiếc và nhiều nghệ sỹ, ca sỹ.

Chương trình tập hợp ca khúc hay về Bác chia thành ba phần: Người là Hồ Chí Minh, Những bông hoa trong vườn Bác, Dâng Người tiếng hát mùa xuân. Trong đó, phần đầu chủ yếu gồm tác phẩm ca ngợi cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Người như: Dấu chân phía trước, Tiếng hát giữa rừng Pac Bó, Ca ngợi Hồ Chủ Tịch, Đôi dép Bác Hồ, Đêm Trường Sơn nhớ Bác, Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân, Non nước vọng lời ru, Người là Hồ Chí Minh. Phần hai gồm những ca khúc mang âm hưởng các vùng miền, các dân tộc thể hiện tấm lòng biết ơn với Người: Những bông hoa trong vườn Bác, Suối Lê Nin, Miền Nam nhớ mãi ơn Người, Miền Trung nhớ Bác, Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên, Bác Hồ một tình yêu bao la. Phần cuối có những sáng tác như Tiếng hát từ thành phố mang tên Người, Chúng con canh giấc ngủ của Người, Nụ cười tháng 5, Dâng Người tiếng hát mùa xuân.

LUÔN CÓ BÁC TRONG TIM

Trưng bày chuyên đề do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước thực hiện, khai mạc 15/5 tại Bảo tàng, kéo dài hết tháng 7. Giới thiệu những hình ảnh, tài liệu tiêu biểu về sự lãnh đạo và tình cảm của Hồ Chủ tịch với Quân đội nhân dân Việt Nam; sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dịp này, Bảo tàng chủ động cập nhật thông tin, hình ảnh và tư liệu về Bác trên trang thông tin điện tử của bảo tàng để đông đảo công chúng tìm hiểu.

Di tích Nhà tù Hỏa Lò thực hiện triển lãm Khát vọng tự do. Dự kiến ra mắt từ 14/5, trưng bày chuyên đề này tập trung kể chuyện về những người Việt yêu nước không chịu chết mòn trong ngục tù, quyết tâm thực hiện những cuộc vượt ngục táo bạo để trở về làm cách mạng. Dịp này công chúng có cơ hội gặp gỡ và đối thoại với nhiều nhân chứng lịch sử, nhiều người thân của các chiến sĩ cách mạng, những người lưu giữ hiện vật lịch sử.

Truyền hình trực tiếp lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020 vào 20h tối 13/5 trên VTV1. Giao lưu điển hình tiên tiến Hồ Chí Minh-Hành trình khát vọng 2020 vào 20h10 tối 16/5 trên VTV1. Lễ kỷ niệm 130 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền hình trực tiếp lúc 9h sáng 18/5 trên VTV1.

Tranh cổ động “Người đi tìm hình của nước” giành giải xuất sắc tranh cổ động mừng sinh nhật 130 của Bác

Nguyên Khánh