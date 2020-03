Nhóm nhạc Mỹ hát 'Ghen Cô Vy', nâng cao nhận thức chống Covid-19 tại quê nhà

Quảng cáo

Bài hát được hòa âm và chơi lại theo thể loại nhạc đồng quê, dân gian Mỹ bằng nhạc cụ thật nên phải nghe kỹ mới nhận ra những nét tương đồng với Ghen Cô Vy. Cả 4 thành viên của nhóm đều vừa hát vừa chơi nhạc cụ rất say sưa. Ở giữa bài họ còn nhảy theo vũ điệu rửa tay của Quang Đăng.



Phiên bản rất Mỹ này có lời phi lộ như sau: “Ở đây tại New York, chúng tôi đang trong tình trạng khẩn cấp và virus Corona đã được chính thức tuyên bố là đại dịch toàn cầu. Lấy cảm hứng từ thông điệp của Việt Nam về việc chung tay đẩy lùi Covid-19, chúng tôi tạo nên bản phối Americana/Folk của bài hát Ghen Cô Vy bằng Tiếng Anh để góp phần nâng cao tinh thần và nhận thức tại quê hương mình. Hãy bảo trọng và nhớ rửa tay!” Nhóm cũng không quên đính kèm đường dẫn tới bản gốc của Việt Nam hiện đã đạt xấp xỉ 16 triệu lượt xem.

Phiên bản Mỹ với tên gọi Corona Song nhận được rất nhiều bình luận tích cực của khán giả. Một người Việt phát biểu bằng tiếng Anh: “Tôi ở Việt Nam và tôi thực sự không thể tin nổi Ghen Cô Vy lại có một phiên bản oách như thế này. Tôi yêu nó.” Trả lời của nhóm: “Nhận xét của bạn rất có ý nghĩa với chúng tôi. Sự hưởng ứng của công chúng đối với Ghen Cô Vy quả là đầy cảm hứng và chúng tôi quyết định làm phiên bản này khi Corona bắt đầu tấn công nước Mỹ…”

Khán giả Huro Dyban cũng thốt lên: “Một bản cover rất hay. Đó là lý do tôi luôn yêu Việt Nam và người Việt Nam. Một đất nước tuyệt vời!” Ban nhạc trả lời: “Cảm ơn. Người Việt Nam quả là nguồn cảm hứng!” Một khán giả từ Berlin cũng gửi lời chào dưới clip của nhòm và cho hay người Đức cũng đang hát bài My Corona- phiên bản lời mới trên nền nhạc My Sharona của ban nhạc rock The Knack phát hành từ 1979.

Lời tiếng Anh của The Good Morning Nags nhìn chung trung thành với bản gốc Ghen Cô Vy . Một bản dịch tiếng Anh khác của Jason Chen, ca sĩ gốc Hoa ở Mỹ có thay đổi đoạn đầu của bài hát nói về gốc gác của virus đại loại thành “Nó làm gì? Gây khó thở và lúc này vẫn chưa có vaccine…” Nhưng bản của Chen chỉ đơn giản là hát tiếng Anh trên chính nền nhạc của Khắc Hưng. Sau hai ngày đăng trên kênh YouTube cá nhân có tới 1,88 triệu người theo dõi, clip này cũng thu hút được hơn 28 ngàn lượt xem và 2 ngàn lượt thích.

Như vậy đã có ít nhất 2 bản Ghen Cô Vy lời Anh trước khi ê-kip của Khắc Hưng cùng Mew Amazing tung ra bản tiếng Anh “chính thức” từ Việt Nam.

