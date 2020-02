Ninh Bình hoãn tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia do dịch corona

Quảng cáo

Ngày 10/2, UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan này vừa có Công văn số 25/CV-UBND gửi Văn phòng Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh thành phố về việc hoãn tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020 - Hoa Lư, Ninh Bình.

Nội dung công văn nêu rõ, theo kế hoạch Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020 - Hoa Lư, Ninh Bình sẽ chính thức diễn ra vào ngày 22/2. Tuy nhiên, do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến các lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội nói chung, ngành du lịch nói riêng.

Chùa Vàng được xem là một danh thắng hút khách tại Ninh Bình - Ảnh: Hoàng Long

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 về tăng cường các biện pháp phòng chống trước các diễn biến mới của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona và căn cứ ý kiến thống nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 479/BVHTTDL-TCDL ngày 07/02/2020; Ban Tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2020 quyết định hoãn tổ chức Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020 - Hoa Lư, Ninh Bình vào ngày 22/02/2020 và sẽ tổ chức vào thời điểm thích hợp.

Theo đại diện Sở Du lịch Ninh Bình, trước đó, chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2020 được xây dựng với chủ đề "Hoa Lư - Cố đô ngàn năm" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức là sự kiện tiêu biểu, thường niên lớn nhất của ngành du lịch với hơn 100 hoạt động du lịch, văn hoá đặc sắc.

Lượng khách đến Ninh Bình giảm 50% do ảnh hưởng của dịch nCoV - Ảnh: Hoàng Long

Các hoạt động chính được tổ chức tại sự kiện bao gồm: Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020, Lễ hội Chùa Bái Đính, Lễ hội Hoa Lư, Lễ hội Tràng An, Tuần Du lịch "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An", Vòng Chung kết Cuộc thi Hoa hậu Kinh đô ASEAN, Hội chợ thương mại du lịch…

Các hoạt động chính sẽ được tổ chức tại tỉnh Ninh Bình và 16 địa phương khác như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bạc Liêu, Cà Mau, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh.

Cũng theo Sở Du lịch Ninh Bình, do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra, du lịch Ninh Bình sụt giảm 50% lượng khách so với cùng kỳ năm trước.

Hoàng Long