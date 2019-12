NÓNG: Sau Sulli và Go Hara, thêm một ngôi sao trẻ khác của Hàn Quốc qua đời

Quảng cáo

Thông tin trên được cảnh sát nước này xác nhận nhưng nguyên nhân qua đời và mọi thông tin liên quan đang được các lực lượng chức năng điều tra.



Trong khi đó, công ty quản lý Fantagio của nam diễn viên cho biết: “Chúng tôi đã được thông báo và hiện đang kiểm tra vấn đề”.

Cha In Ha.

Cha In Ha sinh năm 1992, được biết đến với vai trò là thành viên nhóm nhạc Surprise U (ra mắt năm 2017). Bên cạnh con đường âm nhạc anh còn góp mặt trong nhiều dự án phim đình đám nhờ ngoại hình sáng và khả năng diễn xuất nhận được nhiều lời khen ngợi.

Các bộ phim Cha In Ha từng tham gia như: Temperature of Love (2017), Queen of Mystery 2, Cô tiên dọn dẹp, Are you Human?, Chảo lửa tình yêu. Được biết, hiện tại nam diễn viên đang tham gia bộ phim Love With Flaws của đài MBC cùng Oh Yeon Seo và Ahn Jae Hyun.

Trước Cha In Ha, hai ngôi sao trẻ khác của showbiz Hàn là Sulli và Go Hara cũng vừa qua đời vì tự tử tại nhà riêng khiến người hâm mộ nước này không khỏi bàng hoàng và xót xa.

Sulli và Go Hara.

Lộc Liên

Theo Koreaboo