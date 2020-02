NSƯT Vũ Mạnh Dũng - tài năng và nhân cách

Mạnh Dũng đã hoàn thành xuất sắc vai diễn cuối cùng của anh trong nhạc kịch Người tạc tượng trên sân khấu Nhà hát Lớn tháng 10/2019Ảnh: Nhà hát NVK VN

NSƯT Đăng Dương nhận định hiện nay tìm một nghệ sĩ vừa có giọng đẹp, kỹ thuật hoàn hảo lại ngoại hình sáng, trình diễn tốt như Mạnh Dũng trong dòng nhạc kịch là không có. "Dũng mất đi là thiệt thòi quá lớn cho nền nhạc kịch Việt Nam", Đăng Dương nhận định. "Hiền lành ham học hỏi, đặc biệt yêu nghề.

Nhạc trưởng Honna Tesuji có lần nói với tôi ông rất yên tâm khi làm việc với Mạnh Dũng vì tinh thần trách nhiệm cao. Dũng rất yêu dòng nhạc kịch, và có thể nói anh cống hiến trọn vẹn cho dòng nhạc này. Vì công tác ở nhà hát, thường xuyên phải tập, đóng vở, ít có dịp hát trên các sân khấu đại trà nên có thể nhiều khán giả còn chưa biết đến anh”.

Cách đây 14 năm, Nhạc viện Hà Nội dàn dựng vở Cây sáo thần kỷ niệm 250 năm ngày sinh Mozart, lập kỷ lục diễn 5 đêm liền tại Nhà hát Lớn. Mạnh Dũng đóng vai Papageno, Đăng Dương vai hoàng tử Tamino, Phúc Tiệp - nay là giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia - cùng tham gia đóng vở này. Cùng chất giọng nam trung, cùng nhau hai lần dự thi hát thính phòng nhạc kịch toàn quốc 2004 và 2009, Tiệp và Dũng thường xuyên trao đổi về chuyên môn.

Tiệp nhận xét: “Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, anh Dũng là người chân thành, lương thiện, tử tế, luôn đam mê với nền ca hát thính phòng. Trong mấy năm qua anh đứng ra gây dựng không gian thưởng thức nghệ thuật thính phòng ấm áp, trau chuốt kỹ về nội dung tại Cà phê Thứ Bảy Hà Nội. Tôi đã biểu diễn ở đấy mấy lần do yêu mến quý trọng anh. Điều đặc biệt nhất khiến mọi người nể phục là sự cần mẫn, tận tâm với nghề. Anh là người làm việc chỉn chu cẩn thận nhất trong số những đồng nghiệp mà tôi biết”.

“Đối với tôi, anh Mạnh Dũng là giọng baritone hàng đầu Việt Nam. Về chuyên môn anh là bậc thầy, là người đi trước, chúng tôi rất kính nể”, ca sĩ Đào Tố Loan nói. “Riêng tôi phải nói khâm phục anh vì nỗ lực ý chí đi lên từ bàn tay trắng cả trong chuyên môn lẫn cuộc sống”. Tố Loan cho hay các nữ đồng nghiệp tại Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam khóc sưng cả mắt vì quá thương xót Mạnh Dũng.

Từng có nhiều dịp đóng nhạc kịch với Mạnh Dũng, Tố Loan cho hay hai người diễn rất ăn ý: “Trong mắt tôi anh ấy như một tượng đài âm nhạc của Việt Nam. Một người phải nói là rất tử tế, hiền lành, yêu vợ thương con hết mực. Ngay cả khi đạt những thành tựu lớn anh cũng không bao giờ khoe ra bên ngoài. Theo đuổi dòng nhạc kịch thính phòng, ai cũng vất vả, anh Dũng lại là trụ cột trong gia đình. Tuy nhiên nhiều lần tâm sự với anh chị em, anh vẫn khẳng định cuộc sống hiện tại viên mãn, anh không đòi hỏi gì hơn. Với anh, không quá giàu nhưng lo được cho các con là đủ”.

NSƯT Vũ Mạnh Dũng vừa mới nhận cương vị Phó trưởng đoàn Ca kịch thuộc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam. Vợ anh là giáo viên mầm non. Hai vợ chồng có ba con gái và vừa sinh bé trai thứ tư, nay mới được 4 tháng tuổi. Giám đốc Trần Ly Ly cho hay anh đủ tiêu chuẩn để đề bạt Trưởng đoàn hoặc các vị trí cao hơn nhưng cũng chính vì chuyện nhà đông con nên việc bổ nhiệm còn phải gác lại. Về việc Mạnh Dũng sinh nhiều con so với quy định của tổ chức, Trần Ly Ly cho hay, do Dũng có một người anh trai mất sớm nên anh cũng muốn có nhiều con để bố mẹ yên tâm.

Mạnh Dũng là giọng nam số 1 của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch, chuyên đảm nhiệm vai chính trong nhiều vở nhạc kịch do nhà hát dàn dựng mà gần đây nhất là vai Thạch Sơn trong Người tạc tượng của Đỗ Nhuận. Sáng 19/2, sau khi cùng anh em cắt đặt các khâu để tổ chức tang lễ cho Vũ Mạnh Dũng, biên đạo múa Trần Ly Ly vẫn bần thần, không làm nổi việc gì khác. “Dũng là người vô cùng tài năng, rất đức độ, sống với mọi người chan hòa, tế nhị, đầy trách nhiệm”, chị nói.



Theo thông tin từ Công an quận Hoàn Kiếm, đêm 18/2 sau khi đốt chiếc xe máy của mình trước cửa nhà tại ngõ 609, đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, nghi phạm Dương Quang Bình leo lên mái tôn trèo sang nhà em gái bên cạnh dùng dao uy hiếp 6 người trong gia đình, rồi đâm chết em rể chính là NSƯT Vũ Mạnh Dũng. Mạnh Dũng bị đâm 2 nhát, trong đó một nhát trúng tim. Bình bị bắt ngay sau đó và vụ án đã được khởi tố. Đồng nghiệp ở nhà hát cho hay cũng đã hơn một lần khuyên Dũng nên chuyển nhà đi chỗ khác nhưng anh còn lần lữa vì muốn sống cạnh nhà bố vợ để tiện chăm sóc ông, trong khi cả hai anh vợ đều nghiện.



Lễ viếng NSƯT, Thạc sĩ Vũ Mạnh Dũng diễn ra từ 13h30 đến 14h45 ngày 20/2 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, hỏa táng tại Đài Hóa thân Hoàn vũ. Các giải thưởng anh đã đạt được: HCV bài hát Người là niềm tin tất thắng (Chu Minh) tại Hội diễn ngành giáo dục toàn quốc năm 2004; Giải Nhì cuộc thi hát Thính phòng Nhạc kịch toàn quốc năm 2009; HCV vai diễn Anh Hà trong vở nhạc kịch Cô Sao (Đỗ Nhuận) - Hội diễn Nghệ thuật Chuyên nghiệp toàn quốc 2015; Cúp Vàng Festival Mùa Xuân tháng 4/2016 tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên; được Nhà nước tặng NSƯT năm 2019.

NGUYỄN MẠNH HÀ