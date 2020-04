Nữ DJ và chuyện nghề, chuyện cưới chồng thường không phải đại gia

Quảng cáo

Theo đó, Trương Tiểu My, sinh năm 1995 nhưng đã nổi tiếng với dòng nhạc EDM và đã từng giành ngôi vị Quán quân Miss DJ, mặc dù khởi nghiệp là một diễn viên múa ballet. Năm 2003, khi tham gia một chương trình có sự kết hợp giữa múa ballet và DJ, cô cảm thấy hứng thú với lĩnh vực DJ nên cô đã quyết định chuyển nghề.



Ban đầu, gia đình không có ai làm nghệ thuật nên đều phản đối khi thấy cô chuyển sang làm DJ. Bản thân Trương Tiểu My cũng có cái nhìn không mấy thiện cảm về nghề này. Nhưng rồi cô tự cho bản thân 3 năm để thử thách, nếu sau 3 năm không đạt được thành công thì sẽ từ bỏ. Rất may, sau đó Trương Tiểu My nhanh chóng khẳng định được bản thân trong lĩnh vực mới này.

Vẻ ngoài hiền lành của DJ Trương Tiểu My

Trương Tiểu My cho biết, trước đây, cô từng làm DJ cho các quán bar trong gần 2 năm, tuy nhiên, do đặc thù công việc phải làm đêm nhiều, ăn uống không đảm bảo, ngày nào cũng 4-5 giờ sáng mới về đến nhà nên cô từng bị rối loạn tiền đình phải vào viện điều trị hơn 10 ngày. Từ đó, cô quyết định không nhận chơi ở quán bar mà chủ yếu làm cho các sân khấu lớn, hay các sự kiện của các thương hiệu.

Với Trương Tiểu My, cô không phân biệt đẳng cấp của DJ ở quán bar hay ở sự kiện, mà quan trọng là bản thân làm được gì, có độ phủ sóng, có sức ảnh hưởng và có nhiều show hay không: “Chơi cho sự kiện mà ra sân khấu không ai hưởng ứng thì cũng buồn. Chơi cho quán bar mà đến quán không ai nhận ra mình thì là thất bại” - Tiểu My nói.

Và vẻ đẹp bốc lửa trên sàn diễn

Trương Tiểu My cho biết, để tồn tại trong nghề DJ, cô phải tạo ra phong cách riêng của mình, đó là mix nhạc không đêm nào giống đêm nào. Muốn được như vậy thì phải đi học thêm production, phải biết tạo ra một sản phẩm nhạc riêng biệt, không trùng lặp với ai. Thường sẽ có những khóa học khoảng 3 tháng cho những bạn trẻ muốn theo nghề DJ. Trong vòng 3 tháng đó, ai có khả năng mix nhạc hay không là sẽ thể hiện rõ. Tuy nhiên, để theo được với nghề thì mỗi DJ phải tự trau dồi bản thân, tự cập nhật các xu hướng nhạc liên tục.

DJ Trương Tiểu My và Đạo diễn Lê Hoàng

Theo đạo diễn Lê Hoàng, hình ảnh các nữ DJ trên mạng thường gắn với sự bốc lửa, hở hang và các động tác mạnh bạo: “Không có hình ảnh nữ DJ nào ngồi đọc sách hay đang khâu, thêu thùa, may vá. Điều này không xấu mà chỉ là ý nói các nữ DJ thường cá tính, quyết liệt”. Đồng ý với điều này, tuy nhiên, Trương Tiểu My cho biết, cô quan niệm, lên sân khấu là diễn hết mình, còn ngoài đời, cô chỉ muốn là một người bình thường: “Không nhất thiết phải để tóc vàng, tóc đỏ thì mới chứng tỏ tôi là DJ, vì thế, em vẫn hay mặc vest, trong tủ đồ của em chỉ có áo vest. Nhiều người đã quen với hình ảnh này của em”.

Về băn khoăn của đạo diễn Lê Hoàng việc trong bar, các nữ DJ thường ăn mặc vô cùng gợi cảm, theo Trương Tiểu My thì điều này đúng, vì nữ DJ không phải là người nấp ở trong phòng mà phải ngồi ở chỗ dễ cho người ta thấy trong quán bar nên bắt buộc phải ăn mặc sexy để thu hút sự chú ý: “Quán bar thường rất tối, nếu nửa trên không đẹp sẽ chẳng có ai nhìn. Nhiều khách hàng thậm chí không quan tâm nữ DJ đánh cái gì, chỉ cần họ xinh đẹp, gợi cảm là được”.

Trả lời thắc mắc của Lê Hoàng về việc các DJ ở Việt Nam thì nam hay nữ nổi tiếng hơn, Trương Tiểu My cho biết, hiện nay nếu một clip DJ nam chơi nhạc trên mạng, nếu DJ đó không nổi tiếng từ trước hoặc nếu không chơi nhạc thật sự xuất sắc thì sẽ không có bất kì một người nào click vào xem. Trong khi đó, nếu đó là nữ DJ mà xinh đẹp, gợi cảm thì sẽ thu hút nhiều người: “Ở nước ngoài, DJ nam nhiều và họ chỉ cần tập trung chơi nhạc, không cần làm gì, người ta vẫn nghe. Nhưng ở Việt Nam thì khác. DJ nam không diễn được nhiều, mặt thường rất quạu. Khi lên sân khấu, các bạn DJ nam hay mặc đồ đen nhìn rất căng thẳng. Trong khi đó, DJ nữ được chuộng hơn rất nhiều vì đẹp, bốc lửa sẽ khiến mọi người tập trung lâu hơn.”.

Chia sẻ về những cám dỗ mà DJ nữ thường gặp phải, Trương Tiểu My cho biết, cô là một người khó gần, chỉ đến sân khấu diễn rồi đi về nhà, không nói chuyện với ai, nếu có khán giả hâm mộ thì sẽ chụp ảnh cùng chứ không giao lưu nhiều. Đặc trưng của các DJ chơi ở sân khấu lớn sẽ hạn chế điều kiện tiếp xúc với các fan hơn như chơi ở quán bar. Theo Trương Tiểu My, việc được tặng hoa, quà hay nhận những lời mời gọi chắc chắn là có. Tuy nhiên, cô luôn chắt lọc và chỉ lựa chọn những gì phù hợp với bản thân.

Trước thắc mắc của đạo diễn Lê Hoàng về việc báo chí thường đăng tin các ca sĩ, người mẫu, diễn viên, hoa hậu lấy đại gia nhưng ít khi thấy nữ DJ nào lên xe hoa với những người giàu có, Trương Tiểu My cho biết, thường các nữ DJ không cao, hiếm người cao hơn 1m65 hoặc 1m68. Vì thế, nữ DJ khó có cơ hội được đại gia tiếp cận: “Nữ DJ mặt xinh nhưng chân ngắn nên không có nhiều đại gia mời gọi. Cũng có thể, các nữ DJ không quá nổi tiếng và vì thế cũng không hay chia sẻ chuyện tình cảm trên mạng xã hội”.

Về phần mình, Trương Tiểu My khẳng định, cô chỉ muốn một tình yêu thật sự. Bản thân cô thường làm việc theo nhóm, khi nhận được một show mà không thể diễn được, Trương Tiểu My sẽ chia sẻ sang cho những người trong team. Hiện tại, cô sống khá đơn giản, đi diễn rồi về nhà, 9-10h tối là đi ngủ, sáng dậy tập thể dục, ăn uống điều độ và rất “sợ bệnh, sợ chết”.

Phương Oanh chia sẻ hành trình để 'tự làm đại gia của chính mình' Nữ diễn viên Phương Oanh chính thức có thêm vai trò Giám đốc một công ty trong lĩnh mỹ phẩm, làm đẹp. Cô chia sẻ với Tiền Phong về hành trình để “tự làm đại gia của chính mình”.

Chân dài 9x Hà Lan vô tư 'thả rông' vòng 1 tắm nắng trên ban công Roosmarijn de Kok bị cánh săn ảnh chụp lại những khoảnh khắc ngực trần tắm nắng ở ban công tại căn hộ của mình ở Miami (Mỹ).

Sống tích cực mùa dịch: Sao Việt hóa 'Siêu đầu bếp' - mỗi ngày một thực đơn mới Cùng hưởng hứng thông điệp "Ở nhà rất vui", các sao Việt lần lượt hóa "Master Chef" tại gia với những thưc đơn Á Âu đa dạng, giới trẻ đua nhau học theo công thức của thần tượng tạo xu hướng nấu ăn mỗi ngày.

Heidi Klum U50 vẫn quá đẹp nhờ tình yêu với chồng trẻ kém 16 tuổi Yêu và cưới chàng trai trẻ Tom Kaulitz, mỹ nhân nước Đức ngày càng trẻ trung xinh đẹp rạng ngời.

Võ Hoàng Yến chuẩn bị rời khu cách ly, xác nhận cả 'nhà chung' đều âm tính Sáng 4/4, siêu mẫu Võ Hoàng Yến cho biết cô chuẩn bị rời khỏi khu cách ly và xác nhận tất cả mọi người ở đây đều âm tính với COVID-19.

Phùng Ngọc Huy sẽ đưa Lavie sang Mỹ, mong không lập quỹ vì vẫn lo được cho con Tâm sự với ca sĩ Vy Oanh, Phùng Ngọc Huy cho biết anh đang cố gắng hoàn thiện giấy tờ để đưa con gái Lavie sang Mỹ đồng thời không muốn mọi người lập quỹ cho bé.

Pink và con trai mắc COVID-19: 'Bệnh này nghiêm trọng và có thật' Siêu sao âm nhạc Pink vừa xác nhận, cô và con trai dương tính với virus SARS-Cov-2 gây dịch COVID-19 trên trang cá nhân.

Trọng Thịnh