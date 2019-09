Nữ doanh nhân Thủ đô đăng quang cuộc thi Đại sứ áo dài Việt Nam

Quảng cáo

Việc nữ doanh nhân Trương An Xinh đăng quang không làm cho nhiều người bất ngơ bởi trước đó, Trương An Xinh đã được nhiều người biết đến từ năm 2003 khi Trương An Xinh là một trong 10 người trên toàn quốc nhận được học bổng du học Mỹ, học bổng do quỹ Ford tài trợ dành cho các tài năng trẻ điện ảnh Việt Nam. Trương An Xinh cũng đã từng giành giải Nhất Người Phụ nữ truyền cảm hứng do báo Phụ nữ TPHCM trao tặng năm 2016. Ngoài ra Trương An Xinh còn là chủ tịch Group Phụ nữ Đàn Bà AZ lớn mạnh với hơn 65 ngàn thành viên cùng nhiều hoạt động online và offline với nhiều ý nghĩa thiết thực như: Xây 3 trường vùng cao cho học sinh nghèo và chuẩn bị khánh thành thêm 2 trường nữa ở Điện Biên trong tháng 9 này, thường xuyên tổ chức các hội thảo nâng cao kỹ năng, kiến thức giúp chị em phụ nữ khắp Việt Nam hoàn thiện mọi mặt trong cuộc sống.

Ngoài giải cao nhất của cuộc thi, Trương An Xinh còn đoạt thêm giải thưởng Người thuyết trình xuất sắc nhất. Các giải thưởng khác được trao là Gương mặt Đại sứ 2 được trao cho Lê Thị Bích Nhân- Doanh nhân đến từ Phú Quốc, Gương mặt Đại sứ 3 được trao cho Nguyễn Thị Ngọc Diễm- Doanh nhân đến từ Tiền Giang… Ngoài ra BTC còn trao các giải phụ như Giải phong cách cho doanh nhân Huỳnh Thị Xuân Trinh (Đà Nẵng); Giải thân thiện cho doanh nhân Trần Thị Liễu (Hải Phòng); Giải Tài năng trao cho Thân Thị Thương, doanh nhân đến từ Bắc Giang; Giải Ấn tượng dành cho Nguyễn Thị Minh Hoàng- Doanh nhân đến từ Long An; Giải Ảnh đẹp dành cho doanh nhân đến từ Hà Nam- Ngọc Tú- Giải Duyên dáng dành cho Nguyễn Thị Ngọc Diễm (Tiền Giang).

Đươc biết cuộc thi Người mẫu - Đại sứ áo dài Việt Nam 2019 được tổ chức trên quy mô toàn quốc và thực hiện thường niên 2 năm một lần, được luân phiên tổ chức từ tỉnh thành này đến tỉnh thành khác trên phạm vi cả nước. Cuộc thi gồm 4 bảng: Đại sứ Bảng Qúy bà; Đại sứ Bảng Qúy ông; Đại sứ bảng Qúy cô và Đại sứ bảng Thiếu nhi... Năm nay là năm đầu tiên cuộc thi được tổ chức.

Trọng Thịnh