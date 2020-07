Paris Hilton hé lộ từng bị ngược đãi về tinh thần khi còn nhỏ trong phim tài liệu

Quảng cáo

Mới đây trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ People, cô nàng tiểu thư giàu có Paris Hilton đã hé lộ phần nào những góc khuất trong bộ phim tài liệu về cuộc đời mình có tên "This is Paris" sắp được công chiếu trên nền tảng Youtube. Trong đó, chi tiết gây chú ý nhất đó là Paris nhắc tới việc mình từng bị ngược đãi về tinh thần trong suốt thời gian khi còn đi học ở Utah.

"Người tôi run rẩy. Tôi thậm chí không thể ăn uống được gì vì dạ dày của mình lúc nào cũng nôn nao. Tôi không biết nữa. Có những điều rất riêng tư mà tôi không muốn kể với ai" - Paris nói.

"Không ai biết thực sự tôi là người như thế nào" - người đẹp tiếp tục tâm sự. "Có những điều tồi tệ đã xảy ra trong tuổi thơ của tôi mà tôi chưa bao giờ kể với bất kỳ ai. Bây giờ tôi vẫn hay thường gặp ác mộng về nó".

"This is Paris" được chỉ đạo thực hiện bởi đạo diễn từng thắng giải Emmy Alexandra Dean và được sản xuất bởi The Intellectual Property Corporation (IPC).

Bộ phim tài liệu "This is Paris" sẽ được ra mắt vào ngày 14/9 tới trên Youtube. Nhà sản xuất cho biết bộ phim sẽ hé lộ phần nào những quá khứ ẩn giấu đằng sau một cô nàng tiểu thư thừa kế giàu có. Bộ phim sẽ khắc hoạ chân dung một Paris Hilton vượt qua những nỗi đau trong quá khứ để vươn lên thành một nhân vật có sức ảnh hưởng với giới trẻ và mạng xã hội như hiện nay.

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình The Talk hồi tháng 3 năm nay, Paris Hilton từng nói rằng việc thực hiện bộ phim tài liệu này giống như một 'liều thuốc' giúp cô chữa lành những vết thương lòng trong quá khứ.

"Tôi rất thân thiết với đạo diễn và cô ấy đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi. Tôi bắt đầu nghĩ tới những điều mà mình đã trải qua trong quá khứ và nhận ra rằng mình đã để những nỗi đau đó ảnh hưởng lớn ra sao đến cuộc đời tôi" - cô nói.

"Tôi nghĩ rằng khi khán giả xem bộ phim này họ sẽ thấy được những khía cạnh rất khác về con người tôi. Bởi vì tôi đã thực sự không biết mình là ai cho tới khi thực hiện bộ phim này. Tôi đã học được rất nhiều điều về chính mình thông qua bộ phim này" - người đẹp chia sẻ thêm.

Duy Nam