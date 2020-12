Phát hiện thi thể tài tử kiêm đô vật Tommy 'Tiny' Lister tại nhà riêng

Quảng cáo

People đưa tin, tài tử nổi tiếng Hollywood Tommy "Tiny" Lister đã qua đời, hưởng thọ 62 tuổi. Người quản lý tên Cindy Cowan cho biết, Lister được tìm thấy đã chết vào hôm thứ Năm (10/12, giờ địa phương).

Theo Cowan, Lister có kế hoạch làm một bộ phim vào cuối tuần, nhưng phải hủy bỏ vì sức khỏe không cho phép. Ông bị ốm trong khoảng một tuần, với các triệu chứng tương tự như của COVID-19, nhưng chưa kịp đi xét nghiệm.

Một người bạn đã đến căn hộ của Lister ở Marina Del Rey, California, Mỹ, sau khi cố liên lạc nhiều lần nhưng không được. Theo TMZ, tại đây, người bạn phát hiện ngôi sao “The Dark Knight” nằm bất động, không có phản ứng gì. Ông được cho là tử vong trong nhà. Nguyên nhân cái chết vẫn chưa được xác định.

“Ông ấy là một người khổng lồ hiền lành và độc nhất vô nhị. Một người đàn ông giống như người thân với tôi trong 20 năm”, Cowan chia sẻ.

Tommy 'Tiny' Lister sinh năm 1958, là diễn viên kiêm đô vật chuyên nghiệp của Mỹ. Năm 1989, ông xuất hiện với tư cách một đô vật trong bộ phim No Holds Barred của Liên đoàn Đấu vật Thế giới, do Hulk Hogan đóng vai chính. Ông cũng tham gia Giải Vô địch Đấu vật Thế giới (WCW) dưới cái tên Z-Gangsta.

Năm 1995, ông trở thành diễn viên khi vào vai Deebo, kẻ bắt nạt hàng xóm, trong phim “Friday”. Ông cũng đóng vai này trong phần tiếp theo “Next Friday” vào năm 2000.

Trong suốt sự nghiệp, ông tham gia nhiều tác phẩm cả truyền hình lẫn điện ảnh như: “The Dark Knight”, “Jackie Brown”, “Austin Powers in Goldmember”, “The Fifth Element”, “Matlock”, “Perfect Strangers”, “The Fresh Prince of Bel-Air”, “Moesha” và “The Jamie Foxx Show”. Lister cũng là một diễn viên lồng tiếng tài năng trong “The Cleveland Show” và “Zootopia”. Ngoài ra, ông từng xuất hiện trong các video âm nhạc của các nghệ sĩ Michael Jackson, Ice Cube, 50 Cent, Chamillionaire, Iggy Azalea và Akon.

Về đời tư, ông kết hôn với vợ Felicia Forbes vào năm 2003 và có một con gái chung. Lister bị mù mắt phải.

Gia đình nhà Lister vào năm 2016.

Tú Oanh

Theo People