Phim Việt 'đại chiến' phim ngoại ở rạp dịp 2/9

Trong số 6 phim ra rạp dịp này, bốn phim ngoại phim ngoại chủ yếu thể loại hoạt hình phục vụ nhu cầu xem phim gia đình: Boboiboy 2: Cuộc chiến ngân hà, Đứa con của thời tiết, GG Bond: Xứ sở kẹo mút. Phim kinh dị duy nhất là Seeda: Oan hồn nhà hát.



Hai phim Việt còn lại là Anh thầy ngôi sao và Ngôi nhà bươm bướm, trong đó Anh thầy ngôi sao nhanh chóng soán ngôi phim ăn khách nhất dù vừa khởi chiếu.

Anh thầy ngôi sao-phim hài, tình cảm với dàn diễn nhí dễ thương

Ngôi nhà bươm bướm đang vướng lùm xùm vi phạm bản quyền bản thu ca khúc của Noo Phước Thịnh

Phim kinh dị Thái Lan Seeda: Oan hồn nhà hát

của đạo diễn Đỗ Đức Thịnh lấy cảm hứng từ kịch bản Hàn Quốc, xoay quanh chàng trai tên Hoàng tạm gác ước mơ thành ca sĩ để ra đảo dạy cho năm đứa trẻ đặc biệt.Không chịu được cuộc sống mới nhiều lần Hoàng định bỏ về, tuy nhiên đám trẻ và người dân luôn tìm cách giữ anh lại. Dần dần Hoàng thích nghi được với hòn đảo, đúng lúc đó anh đứng giữa hai lựa chọn giữa việc làm thầy và cơ hội trở thành ca sĩ vừa tới.Phim quy tụ dàn diễn viên Huyme, Miu Lê, Đức Thịnh, Minh Chiến, Ngân Chi, Mai Cát Vi, Bảo Phúc, Duy Sinh, Xuân NGhị, Hứa Minh Đạt, Gil Lê. Phim nhận được phản hồi khá tích cực ngay từ khi công chiếu. Dù vẫn còn một số điểm trừ, nhưng phim hài, tình cảm này vẫn là lựa chọn hàng đầu cho khán giả giải trí dịp nghỉ lễ.Nếu Anh thầy ngôi sao dành cho mọi khán giả, thìlại dán nhãn C18. Một bộ phim tình cảm, hài dựa trên vở ca kịch La cage aux folles của Jean Poiret. Phim nói về đôi trẻ ở hai miền Nam-Bắc (do Liên Bỉnh Phát và Hoàng Yến Chibi thủ diễn) cố gắng sắp xếp để hai gia đình gặp nhau chuẩn bị cho đám cưới. Tuy nhiên đám cưới trong mơ có nguy cơ phá sản, do những khác biệt về gia cảnh, đặc biệt mỗi bên đều có những bí mật giấu kín.Ngôi nhà bươm bướm của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh, quy tụ các diễn viên như NSƯT Thành Lộc, Xuân Trường, Quang Minh, Hồng Đào bên cạnh cặp đôi chính Liên Bỉnh Phát và Hoàng Yến Chibi. Tuy nhiên, bộ phim này đang vướng vào lùm xùm vi phạm bản quyền ca khúc “Mãi mãi bên nhau” của Noo Phước Thịnh. Ca sĩ đang yêu cầu ê kíp làm phim phải bồi thường 500 triệu đồng.Ngoài ba bộ phim hoạt hình, khán giả muốn “đổi gió” có thể chọn phim kinh dị từ Thái Lan Seeda: Oan hồn nhà hát. Phim kể về một cô gái trẻ đẹp đến một nhà hát nuôi mộng thành vũ công nhưng bất ngờ thiệt mạng. Trở thành oan hồn, cô gái truy tìm kẻ gây ra cái chết cho chính mình bằng cách cố gắng chiếm đoạt thể xác và linh hồn một cô vũ công trẻ trong nhà hát.Điện ảnh Thái Lan từng có nhiều tác phẩm kinh dị gây dấu ấn ở Việt Nam, Seeda: Oan hồn nhà hát tiếp tục là tác phẩm đậm chất ma Thái: Nhiều cảnh kinh dị, dọa khán giả dựng tóc gáy.Đúng dịp này, khán giả có 7 ngày xem lại phim kinh dị IT: Chú hề ma quái phần 1. Bộ phim kinh dị ra mắt năm 2017 với kinh phí vỏn vẹn 35 triệu USD, tuy nhiên thu hơn 700 triệu USD doanh thu toàn cầu. Phần 2 IT: Chú hề ma quái dự kiến ra rạp Mỹ từ 6/9.