Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự ngày hội hiến máu ở Học viện Phật giáo

Ngày hội do Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức ngày 4/8.

Chư tôn đức lãnh đạo, giảng sư, gần 500 tăng ni sinh Học viện và đông đảo Phật tử nhất tâm hoan hỉ tham gia chương trình có ý nghĩa sâu sắc về Đạo pháp và nhân văn.



Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhắc tới vai trò quan trọng của máu trong y khoa, sự cần thiết để sẵn sàng dữ trữ cho thảm họa, an ninh, quốc phòng. Phó Thủ tướng cũng nhắc tới thực tế lượng người cần được cấp phép mô, tạng ngày càng gia tăng, trở thành nhu cầu thực tế hiện hữu. Hàng ngàn người đang mỏi mòn chờ ghép tạng nhưng rất ít người trong số họ có cơ may đó vì số người hiến rất khan hiếm.

Phó Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội hiến máu

“Hiến mô, tạng là việc làm nhân đạo và khoa học đích thực. Cứu giúp người bằng cách đăng ký hiến mô, tạng là một việc làm đầy nhân văn”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Công tác vận động hiến mô tạng thời gian qua có teién triển, năm 2014 mới vận động hơn 200 người đăng ký, đến hết năm 2018 đạt hơn 19 nghìn người.



Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị, Bộ Y tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Học viện Phật giáo tiếp tục duy trì và nhân rộng hoạt động có ý nghĩa ở tất cả các cơ sở Phật giáo.

Phó Thủ tướng thăm và động viên tinh thân Tăng ni sinh tại Ngày hội



“Tôi tin tưởng rằng Ngày hội Hiến máu cứu người-Hành Bồ tát đạo sẽ không chỉ dừng lại một ngày mà đó là điểm khởi đầu cho một hành trình nhân ái được tổ chức thường xuyên với tình yêu thương noi gương Đức Phật-Cứu một mạng người phúc đẳng hà sa được lan tỏa”, Phó Thủ tướng nói.



Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội nói rằng, dù khoa học Y học có những tiến bộ vĩ đại nhưng mỗi ngày chúng ta vẫn luôn gặp phải những hoàn cảnh đau lòng, vì không đủ máu hay những bộ phận của cơ thể người để kịp thời cung cấp cho những ca cấp cứu để giành lại sự sống cho bệnh nhân hay nạn nhân.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết hiến máu làm gương trong Ngày hội

“Cuộc sống thật hạnh phúc và ý nghĩa biết bao khi biết chắc chắn rằng đâu đó trên cuộc đời này, một phần cơ thể hay dòng máu của ta đang hòa chung vào sinh mệnh, vào nhịp thở của ai đó đã từng được ta cứu sống”, Thượng tọa nói.

Gần 500 tăng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tham gia Ngày hội Hiến máu cứu người-Hành bồ tát đạo

Ngày hội "Hiến máu cứu người -Hành Bồ Tát đạo không chỉ dừng lại một ngày mà đó là điểm khởi đầu cho một tinh thần nhân ái sẽ được tổ chức hằng năm. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục kêu gọi và lan tỏa tinh thần ngày hội tại các cơ sở Phật giáo trên cả nước.

Nguyên Khánh