Phù thủy bong bóng Fan Yang dựng sân khấu thiếu nhi triệu đô ở Hà Nội

Huyền thoại bong bóng trở lại

Fan Yang mang lại niềm vui, sự mộng mơ cho khán giả Mẹ Fan Yang qua đời tại Hà Nội, với Fan Yang là nỗi mất mát, nhưng từ đó anh luôn đau đáu trở về Việt Nam biểu diễn nhiều hơn theo mong ước của mẹ khi còn sống.



Các nghệ sĩ ấp ủ sân khấu dành riêng cho thiếu nhi

Chương trình Fan Yang - Bubble World Nghệ sĩ bong bóng từng 19 lần được nhận kỷ lục guiness thế giới. Anh trở lại Việt Nam lần này không chỉ biểu diễn đơn thuần, mà thiết kế hẳn sân khấu dành cho thiếu nhi. Bên cạnh phần biểu diễn, đây thực sự là sân chơi cho trẻ, có khu vực vui chơi, khu vực dạy kỹ năng mềm với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Xuân Bắc, Tự Long, Đức Hải.Sự kết hợp này chính là duyên với nghệ sĩ Hoài Oanh (Đông Đô Show), cũng chính là người đầu tiên mời và kết hợp với Fan Yang biểu diễn bong bóng ở Việt Nam. Sân khấu đặt tại Time City biểu diễn định kỳ tối thứ 6, 7, Chủ Nhật hàng tuần bắt đầu từ 23/8. Riêng dịp 2/9, nghệ sĩ Fan Yang sẽ có 4 xuất biểu diễn vào các khung giờ 10h 15h 17h 19h30.Nghệ sĩ Hoài Oanh cho hay, sân khấu có phần đầu tiên gồm các hoạt cảnh thiếu nhi do các bé trong CLB Ngọc Trai Việt và nhiều CLB khác biểu diễn, phần thứ hai là Thế giới bong bóng của Fan Yang. Sân khấu này sẽ dần dần được hoàn thiện, với mức đầu tư dự kiến lên đến 3 triệu USD khi hoàn thiện.Fan Yang mang trong mình hai dòng máu Việt-Hungary, anh luôn tự hào về phần Việt Nam trong mình. “Có lẽ chính tình yêu của mẹ đã gieo cho tôi thêm động lực và sức mạnh để theo đuổi nghệ thuật. Hướng về nguồn cội, tạo niềm vui, sự phấn khởi cho những người cùng dòng máu thông qua các tiết mục biểu diễn và hoạt động thiện nguyện mình làm là điều tôi luôn ý thức cho mình từ nhiều năm nay”, anh nói.Hiện tại Fan Yang đang sống cùng vợ (cũng là một người Việt Nam) và hai con (một trai một gái) tại Canada. Gia đình có 2 sân khấu biểu diễn cố định ở New York (Mỹ) dù hằng năm anh vẫn có những buổi trình diễn thường xuyên vòng quanh thế giới.Trước thắc mắc về dung dịch tạo ra bong bóng có an toàn với trẻ hay không, Fan Yang lí giải anh nghiên cứu rất kỹ các thành phần trong dung dịch để đạt tới sự an toàn cho trẻ nhỏ. Vì lẽ đó mà anh có thể biểu diễn ở nhiều quốc gia, nhất là ở Mỹ trong suốt mấy chục năm qua.Xuân Bắc cho biết anh háo hức với sân khấu thiếu nhi này, bởi lâu nay anh luôn đau đầu tìm kiếm một sân khấu vào những dịp tết thiếu nhi hay các dịp lễ tết khác. Những sân khấu thuê theo thời vụ như thế khó thỏa mãn được các yêu cầu kỹ thuật. Quần thể vui chơi giải trí như thế này hẳn là nơi cho các nghệ sĩ sáng tạo.“Nếu nói sân khấu chỉ dành cho các em nhỏ là chưa hoàn toàn chính xác. Nó dành cho tất cả những ai có tâm hồn biết yêu thương, khao khát, mộng mơ có thể tới đây để tìm lại chính mình”, Xuân Bắc nói.

Nguyên Khánh