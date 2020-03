Phương Oanh: Quyết 'hạ cánh nơi anh', lần đầu khoe người yêu trên facebook

Quảng cáo

Có thời gian Phương Oanh nói mải đi đóng phim mà bỏ bê gia đình, nay thì sao?

Trộm vía, may mắn Oanh vẫn kiểm soát được việc đó. Sức khỏe bố mẹ cũng khá ổn định. Tôi chăm sóc, lo chu đáo về sức khỏe của bố mẹ từ cả chục năm nay rồi. Có lẽ vì bố mẹ tâm lý thoải mái không phải lo lắng cho Oanh nên sức khỏe vẫn tốt. Oanh chỉ lo nhất sức khỏe của ông bà thôi, nên có vấn đề gì mình đều kịp thời xử lý không bị ảnh hưởng. Đó là điều may mắn để mình tập trung cho sự nghiệp, công việc.

Bố mẹ cũng biết Oanh phải tập trung cao độ cho công việc nên bố mẹ dành nhiều thời gian lên chơi với con gái. Bố mẹ rảnh nên thường xuyên thăm con thay vì con về thăm bố mẹ. Cứ cuối tuần em trai lại chở bố mẹ lên chơi với Oanh. Cả nhà chỉ cần ăn với nhau bữa tối, sáng hôm sau dùng bữa sáng, cà phê bố mẹ lại về quê. Tuần này cũng như vậy nên Oanh luôn có cảm giác mình vẫn sống với bố mẹ, cho nên dù đi xa rất lâu rồi nhưng Oanh chưa tách khẩu, vẫn là người của gia đình.

Phương Oanh và em trai chụp lại tấm ảnh với vị trí giống năm xưa Bố mẹ có nhắc con gái chuyện lấy chồng không?

Nhắc nhiều ấy, cách đây mấy năm nhắc nhiều lắm. Lúc nào bố mẹ cũng muốn con lấy chồng, Oanh nói bố mẹ rằng giờ con gái đi lấy chồng sẽ dành cho chồng con, gia đình nhà chồng là chủ yếu, làm sao toàn tâm toàn ý với bố mẹ được. Bố mẹ nói rằng không cần, nhưng Oanh vẫn khăng khăng bây giờ vẫn muốn dành cho gia đình nhiều. Tình yêu dành cho gia đình của Phương Oanh, tính tới thời điểm này vẫn chưa sẵn lòng san sẻ.

Tôi cũng nghĩ rằng sự san sẻ đó phải xứng đáng, mình cũng phải gặp một người đàn ông yêu thương mình trọn vẹn, chân thành thì sự san sẻ đó mới đáng. Nhiều lúc Oanh mất niềm tin vào tình yêu (cười), mặc dù mình đều yêu và được yêu. Oanh là người cầu tiến, nên khi chuẩn chỉ mọi điều nên luôn muốn mọi sự cho nhận công bằng. Nhưng giờ nhiều khi đàn ông khá tham lam, họ muốn thêm không muốn bớt nên tôi nghĩ chưa chắc người ta đã đáng với những gì mình dành cho họ.

Phương Oanh đang ở trong giai đoạn ngọt ngào nhất Có tiêu chí nào đối với người đàn ông của Phương Oanh?

Chân thành, trọn vẹn. Chỉ như vậy thôi. Tôi quan niệm giàu nghèo có số, huống chi mình không phải là người không biết lao động, không có khả năng lao động để cần dựa dẫm. Mình sẵn sàng đồng cam cộng khổ, cùng vất vả. Oanh dám khẳng định mình rất vất vả chứ không phải đùa. Mọi người nghĩ Phương Oanh tự nhiên nổi lên nhờ một bộ phim, có được tất cả mọi thứ nhờ một bộ phim. Mọi người hoàn toàn sai lầm rồi, Oanh rất vất vả.

Phương Oanh khởi động lại sự nghiệp kinh doanh, lần đầu mở công ty riêng Oanh vất vả, biết lao động, yêu lao động và biết kiếm tiền từ nhỏ. Đôi khi Oanh làm không cần ai biết hết, bởi công việc của mình, vấn đề của mình thì mình tự làm. Chính vì thế tôi không sợ khó khăn, vì mọi khó khăn trong cuộc sống đều phải đối diện và vượt qua. Đặc biệt nếu mình tìm được người đàn ông thực sự yêu thương mình, dành trọn vẹn cho mình thì khó khăn mấy mình cũng có thể vượt qua, quan trọng là đồng lòng với nhau.

Oanh không sợ nghèo đói, khó khăn, quan trọng đối với nhau như thế nào.Tôi nghĩ bây giờ đàn ông cứ bị phức tạp hóa vấn đề ấy “phải thế nọ, phải thế kia mới yêu được cô này”. Tôi luôn tôn thờ việc hai người có thể đồng lòng với nhau, cùng vượt qua khó khăn, gặt hái thành công cùng nhau tận hưởng. Đó là niềm hạnh phúc, tuyệt vời nhất.

Tôi chia sẻ hình ảnh người yêu không phải để khoe khoang. Tôi đang mãn nguyện. Anh ấy là mảnh ghép hoàn hảo nhất tới thời điểm này. Phương Oanh vừa chia sẻ hình ảnh người yêu trên facebook. Có vẻ đây là người đàn ông đạt được sự trọn vẹn, chân thành như bạn nói?

(Cười). Trộm vía đến bây giờ Oanh cảm thấy như thế. Anh là người đầu tiên mà Oanh chia hình ảnh, tình cảm trên mạng xã hội. Thực sự những người trước Oanh cũng rất yêu và được yêu nhưng tại sao Oanh ít khi chia sẻ vì yêu thì nhưng người ta không thật sự khiến cho mình cảm thấy yên bình. Chính vì đó là một lí do khiến Oanh chia tay mối tình trước. Chưa thực sự yên bình, chưa thực sự là bến đỗ trọn vẹn với mình, chưa cho mình cảm giác thực sự an toàn. (Cười). Trộm vía đến bây giờ Oanh cảm thấy như thế. Anh là người đầu tiên mà Oanh chia hình ảnh, tình cảm trên mạng xã hội. Thực sự những người trước Oanh cũng rất yêu và được yêu nhưng tại sao Oanh ít khi chia sẻ vì yêu thì nhưng người ta không thật sự khiến cho mình cảm thấy yên bình. Chính vì đó là một lí do khiến Oanh chia tay mối tình trước. Chưa thực sự yên bình, chưa thực sự là bến đỗ trọn vẹn với mình, chưa cho mình cảm giác thực sự an toàn.

Lần đầu khoe người yêu trên facebook Đối với tôi, cảm giác và tâm lý an toàn là cái mà Oanh cần nhất, còn mọi sóng gió hay biến cố trước mắt đều có thể vượt qua được cùng với người đàn ông của mình. Thế nhưng rất khó có người đàn ông nào trong thời buổi này mang lại cảm giác đó cho người phụ nữ, nhất là người phụ nữ nhạy cảm như Oanh. Tôi nhạy cảm và có linh cảm mạnh. Mình có thể vì hợp nhau, vì duyên số mà yêu nhưng cảm giác an toàn mang lại cho mình thì dường như chưa ai làm được.

Với anh này tuy khoảng thời gian chưa phải quá dài, bề dày tình cảm chưa phải quá đâu nhưng cảm giác về anh đặc biệt. Anh mang lại cho Oanh cảm giác chân thành, sự trọn vẹn mà Oanh đang cảm thấy như thế và đặc biệt cảm giác an toàn. Mọi người nghĩ vì không phải lo gì là an toàn, nhưng không phải vậy đó là cảm giác khi mình ở bên cạnh một người thấy ấm, êm. Đó là một trong những lí do chính để Oanh quyết định “hạ cánh nơi anh” trên facebook. Ít nhất đến bây giờ ở bên cạnh anh, Oanh cảm thấy đủ an toàn, đủ ấm áp để yên tâm được yêu thương, trao tình yêu và làm những việc mình đang làm. Hiện tại anh đanh làm được những việc đấy, tôi thấy rất mãn nguyện.

Tôi chia sẻ trên facebook không phải để khoe khoang, vì tôi rất hạn chế khoe khoang trên mạng xã hội. Tôi không muốn chứng minh điều gì cả, căn bản tôi thấy mãn nguyện nhất luôn. Niềm vui này tôi muốn chia sẻ để những người yêu quý mình vui. Mọi người thấy Oanh chưa bao giờ chia sẻ, có những người yêu thương theo dõi Oanh từ rất lâu còn lo hay Oanh có vấn đề gì.

Khi mình cảm thấy đủ mình mới chia sẻ một cách chắc chắn như vậy. Đến giờ Oanh vẫn đang tận hưởng sự mạn nguyện đó. Oanh hy vọng có lẽ đến lúc bạn bè chia sẻ, mình trải qua nhiều rồi sẽ có lúc mình thu về trái ngọt. Có lẽ đây là khoảng thời gian ngọt nhất của Oanh.

Cảm ơn và chúc Phương Oanh hạnh phúc!

Người yêu của Phương Oanh hơn cô 2 tuổi nhưng là người có chiều sâu theo đánh giá của nữ diễn viên. Họ gặp nhau liền bị hút vào nhau ngay, là kiểu tình yêu sét đánh. “Anh là người ít nói, nhưng khi anh nói làm cho Oanh cảm thấy ấm lòng. Đến bây giờ Oanh cảm thấy anh ấy là mảnh ghép hoàn hảo nhất của mình ở thời điểm hiện tại, bởi tôi không nói trước điều gì trong tương lai”, Phương Oanh nói. Người đàn ông khiến Phương Oanh cảm thấy mãn nguyện, muốn chia sẻ với người hâm mộ làm trong lĩnh vực kinh doanh. Cô cười nói rằng mọi người nghe doanh nhân lại suy diễn đại gia, kỳ thực doanh nhân đơn giản là người kinh doanh.



Phương Oanh: Người yêu hiện tại như mảnh ghép hoàn hảo nhất tới thời điểm này Diễn viên Phương Oanh đang lên sóng truyền hình trong phim đề tài nông thôn “Cô gái nhà người ta”. Vài năm trở lại đây, Phương Oanh là gương mặt diễn viên truyền hình được yêu thích, liên tiếp xuất hiện trong nhiều bộ phim thu hút sự chú ý của khán giả.



