Rạp phim trở lại sau giãn cách, bom tấn của Vin Diesel hot nhất

Vin Diesel trong bom tấn "Bloodshot"

Tạo hình của Daniel Radcliffe trong "Phi vụ đào tẩu"

Nắng 3 trở lại rạp sau khi bị ngừng chiếu vì COVID-19

Dịp này khán giả cũng được xem lại một số phim từng khởi chiếu trong mùa dịch: "Sa mạc chết", "Kẻ vô hình", "Nắng 3", "Dấu ấn vô cực" hay phim cũ Tháng năm rực rỡ. Một số phim quay trở lại rạp chiếu có mức giá ưu đãi cho khán giả từ 40-50 ngàn đồng/vé.

"Bloodshot" là bom tấn duy nhất thời điểm hiện tại. Trước tình hình khó khăn ở Mỹ và nhiều nơi trên thế giới, hàng loạt hãng phim đều đã hoãn thời gian ra rạp của các bom tấn hoặc phát hành dưới hình thức trực tuyến vì người dân vẫn phải chịu cách ly. Những cái tên đình đám như "Fast and Furious", "A Quiet Place" hay "No Time to Die" đều chuyển sang dịp cuối năm nay hoặc tận năm sau. Các bom tấn như "Black Widow" và "Wonder Woman" cũng không thể ra rạp đúng hẹn.Tháng 7 tới, phim bom tấn "Tenet" của Christopher Nolan mới ra rạp, vì thế dịp này "Bloodshot" chính là bom tấn duy nhất trụ rạp. Ở các hệ thống rạp chiếu phim, "Bloodshot" giữ vị trí ăn khách nhất, với các suất chiếu nhiều hơn các phim khác. Một số suất chiếu giờ đẹp vào khoảng 19h, 20h đều được đặt vé trước hơn nửa số ghế từ sớm."Bloodshot" là tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Dave S. F. Wilson. Tuy nhiên, anh từng làm việc với Tim Miller suốt 15 năm trời tại Blur Studios. Cả hai cùng nhau thực hiện nhiều đoạn phim ngắn nổi tiếng cũng như hàng loạt trailer cho các tựa game hành động đình đám như Halo, Star Wars hay Titanfall. Dave chia sẻ rằng vị đạo diễn của Deadpool (2016) cho anh rất nhiều lời khuyên để thực hiện một bộ phim hành động “cực chất”.Do đó, "Bloodshot" chiêu đãi khán giả hàng loạt cảnh chiến đấu và rượt đuổi nghẹt thở. Các trang đánh giá phim nhận xét rằng bộ phim mang đến yếu tố hành động cơ bắp đặc trưng, kết hợp được cả phong cách cổ điển lẫn hiện đại tại Hollywood với ngôi sao hành động Vin Diesel (ngoài Dom Toretto thuộc thương hiệu Fast and Furious ăn khách, Vin còn góp phần tạo nên tên tuổi của nhiều nhân vật nổi tiếng khác như Riddick, điệp viên XXX hay Groot thuộc Marvel).Phim mới nhất khởi chiếu 9/5 chính là “Phi vụ đào tẩu”. Khán giả có dịp gặp lại Daniel Radciffe “cậu bé phù thủy” Harry Potter trong bộ phim vượt ngục này. Daniel đảm nhận nhân vật Tim Jenkin, nhà đấu tranh nhân quyền Nam Phi bị chính quyền độc tài giam giữ trong nhà ngục Pretoria. Quyết tâm thoát khỏi cảnh tù đày, ông và hai người đồng đội đã thực hiện kế hoạch vượt ngục không tưởng, làm rúng động dư luận quốc tế thời bấy giờ.

Bảo Hân