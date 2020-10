Rapper Rich Choi - Ngông ngạo mà hiền khô

Quảng cáo

Thời “Coi trời bằng vung”



Gõ từ khóa “rapper đốt sách” sẽ ra hàng loạt bài viết và hình ảnh Rich Choi đeo kính cận với vẻ mặt lì lợm. Đầu năm 2019, dư luận bày tỏ phẫn nộ trước hình ảnh Rich Choi bị nghi là đốt sách để minh họa ẩn dụ “hóa vàng” sách vở giảm tải áp lực học hành” từ bài rap trong MV của nhóm Locoboiz. Sau đó các thành viên đã hạ hỏa dư luận bằng cuộc livestream (tương tác trực tiếp) giải thích sự tình. Để tạo hiệu ứng đống lửa đốt trong MV, ê kip sản xuất đã dùng giẻ và bìa tẩm xăng chứ không phải sách giáo khoa.

Cái tên RichChoi có từ cách đây 8-9 năm, thời Anh Đức còn là dancer (vũ công) cho nhóm nhảy B-Boyz. Mọi người hay gọi cậu bé Đức 12 tuổi là Loi Choi. Sau này gọi tắt là Choi. Nhờ có nhảy B-Boyz, Choi mới tiếp xúc được với những bài nhạc hiphop đầu tiên. Và đó là một trong những lý do đưa Choi đến với rap và hiphop. Cách đây khoảng 3 năm Choi mới đổi nghệ danh rapper của mình thêm chữ “Rich” để đặt mục tiêu cho bản thân trở nên thật giàu có trong âm nhạc, kiến thức và cuộc sống.

“Rich Choi phản diện là nhân vật họ tạo nên” - đây là lời rap mà mình tâm đắc vì nó nói về sức mạnh của đám đông dư luận” (Rapper Rich Choi Lê Anh Đức).

Từng khét tiếng trong các cuộc thi Batlle Rap (Rap chiến) trong thế giới ngầm. Các bài Parody (giễu phóng tác) công kích đối thủ của Choi như: “Real Rap”, “Babe get my gun”, “3 điều Đức dạy bảo”, “Đạo đức”… đạt nhiều triệu view trên kênh Youtube. Choi đã nhiều lần bất bại trong các cuộc rap chiến, danh hiệu Battle King (Vua Rap chiến) được gắn từ tuổi cuối cấp 3.

Những hiện tượng xã hội tiêu cực và tích cực được Rich Choi cập nhật vào bài hát như “Cơn lốc trên đường cao tốc” về nhóm 9 thanh niên chặn đường cao tốc trấn lột tiền của các tài xế, “Bất Khả Chiến Bại” về chiến thắng của U 23 Việt Nam…

Với âm giọng khàn, hơi dài khỏe, lời rap sắc sảo, sự tự tin áp đảo lúc nào cũng như quả bom năng lượng, Choi có lượng fan (người hâm mộ) hùng hậu và cũng không ít người chê bai. Giới trẻ đôi khi cần tiếp sức bằng sự tự tin thái quá như “Tao mang sự hủy diệt ở mọi vị trí mà tao bước qua”, “Áo này tao mặc không để chống đạn mà để chống bọn ngu”… Có lần đối thủ bí quá lôi cả tên bố mẹ Choi ra sàn đấu. Sau này Choi biến luôn thông tin cá nhân thành vũ khí hóm hỉnh để hạ bệ một đối thủ khác: “Cô Ngọc và chú Tuấn Anh đã sinh ra một huyền thoại”.

Trong giai đoạn tham gia nhóm Vinagang, các bài rap của Choi đồng điệu với tạo hình mái tóc nhuộm trắng, dáng vẻ ngầu, ngông. Lời bài hát như là tuyên ngôn giễu nhại của tụi trẻ “không biết sợ gì, chẳng biết sợ ai”: “Chúng mình là cái gì vậy? Chúng mình là lũ mất dậy”. Tên “Sư tử đầu trắng”, “Đười ươi đầu trắng” cũng theo Choi từ đây.

Vào năm 2018, do có sự hiểu lầm trong rap mà Rich Choi đã đánh một đối thủ. Cả hai sau đó phải lên công an phường tường trình, hòa giải và xin lỗi nhau.

Hí họa: Kim Duẩn

Trở thành “giáo sư Choi”

Song hành với cuộc thi King Of Rap, Rích Choi được bộc lộ sở trường nói và kiến thức về Rap trong chuỗi Video ngoại truyện “Lớp học giáo sư Choi”. Mỗi buổi “giáo sư” mời một khách rapper để cùng hỏi đáp về các thuật ngữ trong rap. Vẫn là mái tóc nhuộm trắng, Choi của giai đoạn thi cử hiền hơn, điềm tĩnh, và chín chắn. Bài dự thi trong 3 vòng là: “Hà Nội - Đây rồi”, “Đỗ thủ khoa”, “Riêng mình ta” nghe tên đã thấy “tiết chế bản thân” và an toàn.

“Mình hiền hơn vì không chỉ chơi Rap cho bản thân nữa mà mình còn phải cống hiến nó dành cho những người hâm mộ cũng như cho khán giả đại chúng. Mình phải hạ cái tôi xuống một chút, có trách nhiệm với âm nhạc mình làm và với những người nghe nhạc của mình hơn”. Rap chính là công việc của mình, những người hâm mộ, những người nghe nhạc chính là người nuôi sống mình, rapper sinh năm 99 thổ lộ.

Trong bài “Riêng mình ta” Choi kể về bản thân từng giai đoạn: “Đã từng xuất chúng hơn so với mặt bằng chung; Đã từng cao ngạo đã từng coi trời bằng vùng; Đã từng vinh quang đã từng nếm mùi thua cuộc; Đã từng bị tính tự cao của mình mua chuộc; Họ từng tặng ta rất nhiều lời khen và fame (tiếng tăm); Họ từng lấy lại điều đó chỉ sau một đêm”. Choi cá tính mạnh mẽ và sự tự tin không thể bẻ gẫy vẫn còn trong những lời bộc lộ cuối bài: “Dù không công nhận họ chẳng thể ngăn ta bay khỏi không phận; Khi cầm cái mic (micro) biểu diễn thì trái đất này chỉ riêng mình ta”.

Những người gây ảnh hưởng nhiều nhất đến thế giới quan của Choi là những rapper người Mỹ như MGK, XXXTentacion, Kendrick Lamar… “Bởi họ là thần tượng, họ truyền cảm hứng cho mình, họ đến từ underground, đến từ những nơi tối tăm trong mặt trái xã hội của Mỹ”.

“Nếu như chặng đường theo đuổi âm nhạc của mình là một bộ phim, có lẽ những điều tốt đẹp nhất mình nhớ đến là những thành công đầu đời. Ngày xưa Choi hay đi xem các anh lớn rap trong suốt 1 năm trời rồi dần dần vì đam mê nên Choi đã tự tìm tòi học hỏi. Lần đầu tiên khi cộng đồng rap freestyle (ứng biến) có giải đấu đầu tiên, giám khảo là anh Đen Vâu, Choi đã quyết định thử sức và lần đó đã giành được giải nhì. Đó là lần đầu tiên mình chính thức bước chân vào con đường rap.

“Đoạn tồi tệ nhất là thời điểm mình bị mắc kẹt trong những sai lầm của tuổi trẻ thiếu định hướng, hành động theo bản năng gây nên những bê bối, rắc rối kịch tính”. Từng có khoảng 2 năm Choi đã không thể tiếp tục hoạt động âm nhạc và lạc lối. Giờ thì Sư tử đầu bạc đang ở thời điểm sẵn sàng cho những hướng đi của mình trong tương lai.

“Quy tắc số 1 dành cho bạn đó là: Để tồn tại phải học cách sống với hối tiếc”, đây là câu rap yêu thích của Choi, trong bài “Regrets” (Hối tiếc) của Rapper JayZ. Choi thấy hối tiếc về thái độ cực đoan, ngông cuồng, dùng lời lẽ mạt sát “những kẻ dám trêu chọc, chê bai Choi”. Choi thừa nhận có một sự tôn trọng nhất định dành cho những đối thủ đã từng đối đầu với mình trên những sàn đấu rap. “Mọi đối thủ của mình đều cho mình rất nhiều kinh nghiệm cũng như là trải nghiệm về rap, hiphop”.

Về cuộc thi lần này, Choi dự đoán bản thân sẽ dừng chân tại bán kết của King Of Rap. “Nếu may mắn vượt qua được bán kết, mình sẽ chiến đấu hết mình để có được kết quả cao nhất”. Với Sư tử Choi, danh hiệu không phải là thứ quan trọng nhất, “thứ mình hướng đến chính là giá trị âm nhạc”. “Đường dài mới biết ngựa hay, phong độ chỉ là nhất thời, sản phẩm âm nhạc mới là thứ chứng tỏ được ai là King of Rap (Vua Rap).

. Rich Choi trong phần thi tại King Of Rap Về nhà hiền khô Rich Choi từng tiết lộ lý do dễ thương khi chọn thi tại King Of Rap (KOR) chứ không phải tại Rap Việt diễn ra song song. Cuộc thi KOR phát sóng trên kênh phổ thông VTV 3. Bà nội Choi không biết dùng điều khiển TV, Choi cài đặt sẵn kênh này, tới giờ phát Choi sẽ gọi điện về bảo bà bật TV xem thằng cháu biểu diễn.

Choi kể đã từng là một đứa trẻ nghịch ngợm, quậy nhất dòng họ luôn. Đã từng làm gia đình vô cùng đau đầu mỗi lần trốn học, đánh nhau trên đường phố. Lê Anh Đức từng học Đại học Công đoàn, khoa Tài Chính-Ngân Hàng nhưng rồi bỏ ngang để theo rap như một sự nghiệp chính thức. Gia đình lúc đầu không chia sẻ với sở thích của con trai nhưng sau nhiều lần tìm hiểu năng lực của con qua kênh youtube cả nhà đều ủng hộ. Bố mẹ, bà nội tự hào khi thấy Choi biểu diễn tại sân khấu lớn. Khi rap, Choi điên đảo là thế mà hóa ra là người “hơi ghét chỗ đông người và hơi ngại ra ngoài”. Trong MV rap, Choi và các bạn hóa thân thành lũ trai ngổ ngáo, ngất ngây trong sàn nhảy, rượu và các loại thuốc. Ngoài đời Choi tự nhận mình hiền khô, không hút thuốc và nói “không” với mọi chất kích thích. Xem video Choi dắt tay bạn gái đi mua đồ chơi trung thu không thể liên tưởng với Choi “băng nhóm” ồn ào trong rap. Một ngày của rapper 21 tuổi thường chỉ xoay quanh những việc như: sản xuất, chuẩn bị, sáng tác hay là đi biểu diễn. “Mình cũng khá là ít bạn”.

Hoàng Hoa