Sách 'Trò chuyện với cõi vô hình': Ồn ào tranh chấp bản quyền

Trò chuyện với cõi vô hình viết về nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm, do Nhà sách First News-Trí Việt tổ chức thực hiện. Theo ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc Công ty TNHH Văn hóa sáng tạo - Trí Việt, từ lâu ông ấp ủ xuất bản sách về đề tài tâm linh với mục đích mang lại niềm tin về tâm linh, nhân quả để con người sống thiện lương hơn. Năm 2012, trường hợp bà Hoàng Thị Thiêm được phát sóng trên kênh truyền hình NHK (Nhật Bản), ông Phước nhiều lần từ TPHCM đến Hòa Bình gặp và trao đổi, thuyết phục bà Thiêm làm cuốn sách về thế giới tâm linh.

Được bà Thiêm chấp thuận, ông Phước cùng nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà đến gặp bà Thiêm để chấp bút cuốn sách. Nhà văn Việt Hà ở nhà bà Thiêm trên 20 ngày để khai thác tư liệu. Ngày 5/07/2016, First News - Trí Việt ký hợp đồng “Hợp tác tổ chức bản thảo “Sống giữa hai thế giới-trò chuyện với cõi vô hình’” với Nguyễn Thị Việt Hà trong vai trò là đồng tác giả và đồng sở hữu với bà Hoàng Thị Thiêm.

Bìa cuốn Trò chuyện với cõi vô hình do First News- Trí Việt thực hiện



Sau khi phát hành lần đầu, cuốn sách đạt doanh số rất cao. Vì vậy, các nhà tổ chức Trò chuyện với cõi vô hình dự tính sẽ tái bản nhưng đã xảy ra mâu thuẫn: bà Hoàng Thị Thiêm đề nghị loại bỏ người chấp bút Nguyễn Thị Việt Hà, đơn phương hủy hợp đồng với First News - Trí Việt. Ông Phước không đồng ý việc này và khẳng định phải giữ nguyên tên Nguyễn Thị Việt Hà, bởi bà Hà thật sự là người chấp bút và đáng được hưởng lợi nhuận từ hợp đồng. Bản quyền cuốn sách thuộc về cả 3 bên là Công ty First News - Trí Việt (đơn vị lên ý tưởng và tổ chức thực hiện), nhân vật được chấp bút (bà Hoàng Thị Thiêm) và người chấp bút ( nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà).

Tuy nhiên sau đó một thời gian, bà Thiêm đưa ra giấy chứng nhận bản quyền cho cuốn Trò chuyện với cõi vô hình do Cục Bản quyền cấp. Lập tức ông Nguyễn Văn Phước gửi công văn đến Cục Bản quyền, Cục Xuất bản và 20 nhà xuất bản trên cả nước, thông báo về việc cuốn sách Trò chuyện với cõi vô hình thuộc quyền sở hữu của ba bên.

Động thái này, theo ông Phước là nhằm ngăn chặn sai lầm có thể xảy ra, ngăn hành vi sai trái của bà Hoàng Thị Thiêm. Tuy nhiên ngày 2/2/2021, cuốn Trò chuyện với cõi vô hình được tái bản do một đơn vị khác là Thái Hà Books phát hành và không có tên của người chấp bút Nguyễn Thị Việt Hà. “Tôi cho rằng đó là hành động gian dối, phạm luật, thậm chí cần phải loại bỏ. Điều đó còn trái đạo đức của người làm sách”, ông Phước cho biết.

Bìa cuốn Trò chuyện với cõi vô hình do Thái Hà Books thực hiện



Phản ứng về chuyện này, bà Nguyễn Thị Hương - Phó tổng giám đốc điều hành Thái Hà Books cho rằng, Thái Hà Books có đủ căn cứ để xuất bản cuốn Trò chuyện với cõi vô hình một cách hợp pháp. Tác giả là Hoàng Thị Thiêm và First News - Trí Việt là bên xuất bản. Bà Nguyễn Thị Việt Hà chỉ là người biên tập, ghi chép. Theo quy định về quyền tác giả, người biên tập là người có trách nhiệm “gia công” về mặt chữ nghĩa, tổ chức thiết kế trang bìa, theo dõi chất lượng in ấn tác phẩm. Do đó, người làm công tác biên tập không được hưởng quyền tác giả.

Sau 3 năm xuất bản cuốn sách, tác giả Hoàng Thị Thiêm đã có thời gian cùng với các cộng sự trở lại một số địa điểm, xác minh thêm một số chi tiết rõ ràng, cụ thể hơn. Bà Thiêm đã bổ sung và tái bản cuốn sách với những chi tiết mới và một sự sắp xếp mới cho độc giả dễ dàng tiếp cận và theo dõi câu chuyện tâm linh. Năm 2020, căn cứ giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả được cấp bởi Cục Bản quyền tác giả và Thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng với First News -Trí Việt của bà Thiêm nên Thái Hà Books và bà Hoàng Thị Thiêm đã ký hợp đồng tái bản cuốn tự truyện này. Trước phản ứng của First News- Trí Việt, Thái Hà Books đã tạm ngừng phát hành cuốn sách Trò chuyện với cõi vô hình cho đến khi vấn đề tác quyền của cuốn sách được giải quyết một cách rõ ràng và triệt để.

Có thể khởi kiện ra tòa

Ngày 14/03/2019, Cục Bản quyền tác giả có văn bản (số 80/BQTG-ĐK) cho rằng, Cục này cấp Giấy chứng nhận bản quyền tác giả đối với tác phẩm Trò chuyện với cõi vô hình với thông tin về tác phẩm, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả do bà Hoàng Thị Thiêm tự khai và tự chịu trách nhiêm trước pháp luật. Văn bản này cũng cho biết, về việc hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận bản quyền tác giả sẽ do tòa án phán quyết và hai bên liên quan. Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt và bà Hoàng Thị Thiêm có thể khởi kiện ra tòa hoặc trọng tài kinh tế. Cục Bản quyền sẽ thực hiện theo bản án của Tòa án hoặc quyết định có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền.

Trọng Thịnh