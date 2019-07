Sao ca nhạc ASEAN - Nhật Bản: Cùng Nguyện cầu cho Hòa bình

Quảng cáo

Lần đầu tổ chức tại Việt Nam, Đại nhạc hội được đón tiếp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng nhiều vị lãnh đạo khác. Về phía Nhật có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Norikazu Suzuki, Chủ tịch Quỹ giao lưu Quốc tế Nhật Bản Hiroyasu Ando. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cùng đại sứ các nước ASEAN cũng có mặt.



Duy nhất ca sĩ Brunei Fakhurul Razi đem được chất nhạc truyền thống của nước mình lên sân khấu, kết hợp nhuần nhuyễn với màu sắc hiện đại. Anh chiếm lĩnh không gian bằng giọng hát hoàn hảo về âm sắc và kỹ thuật cũng như phong thái biểu diễn cuốn hút. Cả hai bài đều do chính anh sáng tác. Fakhurul Razi viết nhạc từ năm 14 tuổi.

Từng là Quán quân Tìm kiếm tài năng Brunei 2004, Razi đoạt giải Best Male Pop Vocalist 2010 tại giải thưởng âm nhạc The Asian Pacific Voice Independent (AVIMA), giải Nhất The World Championship of Performing Arts 2013 tại Hollywood, Mỹ. Năm 2017, anh từng tổ chức hòa nhạc tại New York. Anh vẫn còn thời gian để dẫn chương trình buổi sáng của Đài Truyền hình Quốc gia Brunei.



Nhật Bản mang tới ba đại diện với ba phong cách khác nhau. Mặc dù là ngôi sao thời trang thiên về vũ đạo, Koda Kumi vẫn nỗ lực thể hiện bản ballade Nai No Uta (Bài hát tình yêu) do chính cô viết lời để mở đầu chương trình. Ở bài tiếp Pop Diva, cô trở về với sở trường nhảy múa. Kumi từng có album bán được hơn 2 triệu bản.

Thoạt nhìn bên ngoài Đông Nhi và Koda Kumi cùng phong cách gợi cảm, nhưng cách chọn bài có vẻ khác. Hai bài của Đông Nhi đều diễn cùng vũ đoàn hùng hậu có tên là Kẹt nguyệt và Xin lỗi anh quá phiền. Các đại diện của Indonesia và Lào còn mang đến những ca khúc tiếng Anh được sáng tác riêng cho Đại nhạc hội. Đó là Andien với Indahnya Dunia (Thế giới tươi đẹp này) và Together We Will Be Shine (Cùng nhau tỏa sáng); Alexandra Bounxouei hát Mãi mãi yêu anh và The Sun Will Shine Again (Mặt trời sẽ lại chiếu sáng). Ca sĩ Lào còn thể hiện tài năng violon đẳng cấp.



Miura Daichi vừa viết bài hát, vừa chơi nhạc cụ và biên đạo múa, nhưng anh chủ yếu tập trung khoe giọng hát với hai sáng tác Sekai (Thế giới) và Blizzard. Phần xuất hiện của Exile Atsushi - ngôi sao tầm cỡ thế giới của Nhật Bản thực sự đã cả về nghe và nhìn. Bốn vũ công trình diễn cùng anh là những nghệ sĩ khiến người xem không thể rời mắt khỏi những vũ đạo đầy sáng tạo. Năm 2012, Atsushi nhận giải Asian Artist Star tại giải thưởng thường niên của Trung Quốc dành cho nghệ sĩ có cống hiến trong lĩnh vực giải trí và truyền hình. Năm 2014 anh là Giọng ca xuất sắc của giải thưởng âm nhạc Japan Record Award lần thứ 56.



Trọng Hiếu cũng thể hiện khả năng hát và nhảy không kém cạnh các đồng nghiệp quốc tế là bao. Noo Phước Thịnh với cương vị Đại sứ Du lịch Nhật Bản trình diễn áp chót. Đại sứ đặc biệt Nhật Bản- ASEAN Sugi Ryotaro cùng dàn hợp xướng Sol Art kết chương trình bằng Một giọt tình yêu do chính ông sáng tác. Chính Sugi Ryotaro lên ý tưởng và đồng sản xuất chương trình. Đại nhạc hội ASEAN - Nhật Bản còn có sự tham gia của Sai Sai Kham Leng - ca sĩ nổi tiếng Myanmar, cặp song ca nữ New & Jiew của Thái Lan và nhóm Oplus. Đêm nhạc lên sóng VTV1 vào 20h10 ngày 11/8.

N.M.Hà