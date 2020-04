Sau Quang Hà, Du Thiên tiếp tục nhận là em của Đường 'nhuệ', chưa bao giờ lấy cát-xê

Ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Công an TP Thái Bình đã khởi tố bị can với Nguyễn Xuân Đường (còn gọi Đường “nhuệ”, SN 1971, ở TP Thái Bình) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích theo Điều 104, Bộ luật Hình sự”. Trước đó người này cùng vợ là Nguyễn Thị Dương và 4 đồng phạm đã bị vì tội danh nêu trên. Cũng liên quan tới Đường “nhuệ”, Công an tỉnh Thái Bình đang làm rõ thông tin về việc “giang hồ” này bảo kê, thu 500 nghìn đồng/ca hỏa táng (tiền ca) của người dân Thái Bình.