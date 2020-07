Sở Du lịch Hà Nội phối hợp làm rõ vụ phòng vé lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Quảng cáo

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Trung Hiếu xác nhận giao Thanh tra Sở phối hợp với các cơ quan chức năng như Công an quận Ba Đình, UBND quận Ba Đình để kiểm tra, xác minh xử lý thông tin phản ánh phòng vé Anh Anh lừa đảo.



Trước đó, ông Hiếu ký công văn số 576 gửi Công an thành phố Hà Nội, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình để phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin phòng vé Anh Anh, địa chỉ 66X ngõ Núi Trúc, phố Núi Trúc, Ba Đình Hà Nội bán combo du lịch nhưng đến ngày đi không gửi code vé máy bay cũng như mã phòng khách sạn, lừa đảo bán combo du lịch giá rẻ.



“Qua kiểm tra dữ liệu quản lý của Sở Du lịch Hà Nội, Phòng vé Anh Anh địa chỉ tại 66X ngõ Núi Trúc, phố Núi Trúc, Ba Đình không kê khai, không đăng ký hoạt động trong lĩnh vực du lịch, không có thông báo, báo cáo đến cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh du lịch”, lãnh đạo Sở nêu.



Lãnh đạo Sở nêu, để đảm bảo quyền lợi cho khách du lịch, môi trường kinh doanh du lịch, Sở Du lịch Hà Nội thông tin và đề nghị Công an thành phố Hà Nội, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có); thông tin kết quả kiểm tra, xử lý, phối hợp cùng Sở Du lịch Hà Nội và chính quyền địa phương để thực hiện tốt công tác giữ gìn môi trường Du lịch của Thủ đô.

Trước đó, mạng xã hội rộ lên câu chuyện của nhiều cộng tác viên (CTV) bán combo du lịch cho một phòng vé có tên Anh Anh sập bẫy lừa đảo, số tiền ước tính lên hàng chục tỷ đồng. Theo đó, phóng vé này tuyển hàng chục CTV bán combo vé máy bay và khách sạn ở các điểm nghỉ dưỡng thu hút như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc với mức hoa hồng hấp dẫn. Các CTV này có nhiệm vụ chào bán những combo với “giá rẻ giật mình”, “rẻ chưa từng thấy”.



Những “mẻ thính” mà phòng vé này đưa ra cho khách rất hấp dẫn. Chẳng hạn gói du lịch 4 ngày 3 đêm Hà Nội-Nha Trang chỉ có mức chi phí 2 triệu đồng/người gồm cả bay khứ hồi Vietnam Airlines, phòng khách sạn được giới thiệu tầm trung cấp. Tuy nhiên gần tới ngày bay, khách hàng liên lạc với người giao dịch thì được tin chủ phòng vé Anh Anh bỏ trốn, ôm hàng tỷ đồng của khách hàng.

Nguyên Khánh