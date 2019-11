TEDxĐaKao: Lan tỏa các giá trị và tác phẩm của người Việt Nam

Quảng cáo

TED (Technology, Entertainment, Design) là một tổ chức chuyên đăng tải các phần nói chuyện truyền cảm hứng với khẩu hiệu "ideas worth spreading" (những ý tưởng đáng lan truyền). Tại TP.HCM, TEDxĐaKao là một sự kiện của TED tổ chức độc lập. Sau 1 năm thành lập, TEDxĐaKao đã tổ chức được 3 buổi với gần 6000 người đăng ký tham dự. Sự kiện lần thứ 4 với chủ đề “Human Kind” (Nhân loại) đã diễn ra ngày 23/11/2019 với các diễn giả đang hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, thời trang, nghệ thuật và cộng đồng, nhằm lan tỏa những thông điệp tốt đẹp và đặc biệt là đưa giá trị Việt vươn ra thế giới, do các bài chia sẻ của TEDxĐaKao sẽ được đăng tải trên kênh YouTube của TED toàn cầu.

Chương trình “Human Kind” mang đến bài nói chuyện của 4 diễn giả: Trang Trịnh - tác giả cuốn sách “Họa Sắc Việt” với cảm hứng đưa mỹ thuật Việt Nam tiếp cận khán giả hiện đại và đi ra thế giới, Alexander Tú – biên đạo nhảy và vũ công nổi tiếng, Zean Võ – giám đốc start-up về thời trang tại Singapore và anh Phạm Văn Được - người xây dựng cộng đồng Vulcan Augmetics với sản phẩm tay robot dành cho người khuyết tật. Tất cả các diễn giả đều có niềm đam mê tìm kiếm những giá trị nghệ thuật, giá trị của con người và kết nối loài người.

Rất nhiều khán giả đến dự ấn tượng với biên đạo múa Alexander Tú, anh cùng nhóm múa The Lyricist mang đến phần trình diễn đọc thơ theo điệu nhảy dựa trên nền nhạc “Diễm Xưa” của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Màn trình diễn của anh là điều đặc sắc và mới mẻ mà ban tổ chức TEDxĐaKao dành tặng khán giả lần này. Alexander Tú là biên đạo nhảy và vũ công với hơn 18 năm kinh nghiệm, hiện anh đang là giám đốc nghệ thuật biểu diễn Học viện âm nhạc & nghệ thuật biểu diễn SOUL cũng như đảm đương chức vụ giám khảo và giám đốc nghệ thuật tại nhiều chương trình truyền hình thực tế hàng đầu tại Việt Nam và châu Á như Thử Thách Cùng Bước Nhảy - So You Think You Can Dance Vietnam, Vietnam Idol - Thần tượng Âm nhạc Việt Nam… Với màn trình diễn “Nhân loại” được biên đạo riêng cho sự kiện TEDxĐaKao số 4, Alexander Tú muốn mang tới thông điệp qua câu thơ: “Chúng ta ở đây là để kết hợp và trân trọng sự hiện diện của nhau, niềm vui của mỗi người nên được xem là chiến tích của cả nhân loại, chứ không phải là thất bại của cá nhân...” Kết thúc bài múa, Alexander Tú đã mời tất cả khán giả lên sân khấu cùng tập theo điệu múa và cảm nhận dòng chảy cảm hứng từ tiết mục của mình.

Hoàng Ngọc Anh – Sáng lập viên/Trưởng ban tổ chức của TEDxĐaKao chia sẻ sau thành công của sự kiện: “Chúng tôi lựa chọn tên “Human Kind” là cách nói hàm ý nhằm tôn vinh lòng tốt, lòng trắc ẩn cùng sự vạn biến của con người. Mỗi đất nước, mỗi nền văn hóa đều được đóng góp và tạo dựng từ những con người riêng biệt, dù lớn hay nhỏ họ cũng đang có những đóng góp vào giá trị chung của nhân loại. TEDxĐaKao muốn mang tới những trải nghiệm đầy chân thành cho những ai tới tham dự, cùng lắng nghe câu chuyện của các diễn giả, cùng khám phá chiều sâu của kiến thức Việt và nhân rộng ý nghĩa ra khắp cộng đồng.” Chị Hoàng Ngọc Anh đang là người được tổ chức TED toàn cầu tin tưởng giao trách nhiệm đưa hình ảnh và những câu chuyện ý nghĩa và thương hiệu độc đáo của kho tàng thư viện kiến thức cá nhân lớn nhất thế giới – TED/TEDx và triển khai xây dựng cộng đồng TEDx tại Việt Nam.

Hoàng Ngọc Anh – Sáng lập viên/Trưởng ban tổ chức của TEDxĐaKao

Các bài chia sẻ của chương trình “TEDxĐaKao: Human Kind” sẽ được đăng tải trên fanpage của chương trình: www.facebook.com/tedxdakao/

