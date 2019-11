Thanh Hương, Thu Quỳnh, Hồng Diễm hẹn nhau chạy vì thiện nguyện

Quảng cáo

Hoa khôi Vầng trăng khuyết tang lại đồ để đấu giá

Ngày hội Mottainai mua bán trao đổi đồ cũ, đấu giá từ thiện ủng hộ các em nhỏ là nạn nhân trực tiếp hoặc gián tiếp của tai nạn giao thông tạo hiệu ứng sau nhiều kỳ tổ chức. Đây cũng là lần đầu tiên chương trình Mottainai có 4 đại sứ là những người nổi tiếng cùng lan tỏa thông điệp nhân văn: Diễn viên Lan Phương, MC-diễn viên Bình Minh, diễn viên Diễm My 9x và Hoa khôi Vầng trăng khuyết 2019 Bế Thị Băng - cô gái bị mất chân do tai nạn giao thông.





Hồng Diễm cũng góp mặt trong dàn sao tham gia chạy quanh bờ Hồ trong ngày từ thiện Mottainai

Minh Cúc tự làm túi tặng chương trình để đấu giá

Ngày hội “Mottainai, Giáng sinh Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” do báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra ngày 8/12/2019 (Chủ nhật) tại Vườn hoa Lý Thái Tổ và phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.Một trong những hoạt động sôi nổi là cuộc thi chạy Mottainai Run tổ chức ở phố đi bộ quanh Hồ Gươm vào sáng 8/12. Dàn diễn viên Thu Quỳnh, Thanh Hương, Hồng Diễm, Lương Giang, Lưu Huyền Trang, Tiến Lộc, Á hậu Yan My chính thức đăng ký tham gia.Đại sứ Mottainai 2019 Bế Thị Băng đã tặng chương trình đôi giày cao gót mà cô chỉ mới chỉ đi đúng 1 lần trước khi bị tai nạn giao thông. Cuộc đời cô gặp bước ngoặt lớn và phải cắt bỏ một chân, trải qua rất nhiều đau đớn về thể xác và tinh thần trong suốt 2 năm điều trị. Với nghị lực phi thường, Băng quyết tâm sống như một lành lặn, trở thành niềm cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ có hoàn cảnh không may mắn. Băng cũng tặng chương trình áo dài, váy để đấu giá từ thiện.Diễn viên Lan Phương, diễn viên Minh Cúc (về nhà đi con), Lương Giang… cũng góp những phần quà cho BTC để đấu giá, làm quà tặng trong Ngày hội sắp tới.

Nguyên Khánh