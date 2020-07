Thu Quỳnh khóc khi kể quá trình 'vượt cạn' đau đớn, từng muốn nhảy lầu tự tử vì trầm cảm

Quảng cáo

Thu Quỳnh cùng cậu quý tử 5 tuổi lần đầu tiên xuất hiện trên sóng truyền hình trong chương trình “Mẹ tuyệt vời nhất” mùa 2, tập 3 lên sóng lúc 9h50 thứ 6, ngày 24/7 trên kênh VTV9. Là một diễn viên được săn đón bậc nhất showbiz Việt qua những vai diễn nổi tiếng như My “sói” trong “Quỳnh búp bê” hay “chị Huệ” “Về nhà đi con”,... Thu Quỳnh có những chia sẻ đầy xúc động về hành trình đưa con trai – bé Be đến với cuộc sống và sẽ không làm mẹ đơn thân đến cuối đời.

Nữ diễn viên từng trải qua quãng thời gian khó khăn để đấu tranh giành sự sống cho con trai, cô chia sẻ với NSND Hồng Vân: “Khi em Be nhà con sinh ra sau 2 tiếng đồng hồ thì phải chuyển viện vì bé bị ngạt. Trong khoảng thời gian 3 ngày đầu đời thì Be luôn luôn có bà ngoại bên cạnh. 1 ngày rưỡi sau khi đẻ, con cố gắng tập đi, nặn sữa non và chuyển từ viện 108 sang viện Xanh Pôn cho em Be”.

Thu Quỳnh và bé Be

Cô tiếp tục nói về thời điểm khủng hoảng nhất trong 27 năm kể từ khi sinh ra, Thu Quỳnh có linh cảm không tốt vì cuộc sống xảy ra quá êm đềm và có điềm xấu sắp tới. “Không hiểu làm sao hay vì hồi hồi quá hay có phản ứng với thuốc mà nhịp tim của con bị loạn nhịp trong lúc mổ. Tất cả những máy móc trong phòng cấp cứu kêu loạn lên, con nghe văng vẳng trong tai “Oxy mẹ, oxy con” khiến con lúc đấy có rất nhiều luồng suy nghĩ, khi đấy em Be còn chưa được lôi ra khỏi bụng. Chính khoảng thời gian đó làm cho bạn Be bị ngạt. Lúc đưa Be ra mà bé lại không khóc, nhưng nghe thấy tiếng khóc của Be khiến con trào dâng nước mắt, vậy mới yên tâm được”.

Những tưởng mọi chuyện đã được êm xuôi thì 2 mẹ con Thu Quỳnh tiếp tục phải hứng chịu tin dữ, bé trai được bác sĩ thông báo phải chuyển viện gấp vì bị ngạt. Nữ diễn viên nghẹn ngào cố kìm nén nước mắt: “Tất cả các em bé đẻ ngày hôm đấy đều về hết, chỉ còn một mình nằm trong đêm hôm đấy. Hôm đó con cũng nói với bố của Be là anh sang với con, em chỉ cần con an toàn và con phải sống. Lẽ ra đó là thời điểm duy nhất trong cuộc đời và cho đến lúc này mà con thấy tuyệt vọng như thế. Cái suy nghĩ mình ấp ủ, mong muốn có đứa con đến như thế nào…Bi quan khủng khiếp”.

Nữ diễn viên xúc động khi nhắc lại chuyện vượt cạn Mẹ ruột là người đồng hành cùng 2 mẹ con Thu Quỳnh trong thời gian sinh nở

Quá trình gặp lại bé Be còn cả một câu chuyện dài: “Con đẻ Be lúc 12 giờ kém buổi trưa. Sáng hôm sau thì con đã cắt thuốc giảm đau, cắt sữa, nặn sữa, lúc đau dạ con thì con cứng như một con cá khô vậy, con bám vào giường hét ầm hết cả lên. Sau cái đêm kinh dị nhất cuộc đời, bác sĩ thương quá, sợ con bị trầm cảm nên đã chuyển sang một phòng không có trẻ con vậy nên tinh thần cũng ổn hơn.

Chỉ 1 ngày rưỡi sau thì bác sĩ cho phép con sang Xanh Pôn với em Be. Mọi người ở cùng viện ngày hôm ấy sẽ luôn luôn thấy hình ảnh một cô gái cứ 1, 2 tiếng một lần là hút sữa, rất chăm chỉ và đúng giờ. Con xin lỗi mọi người là cái đầu ngực nó to đùng mà tứa máu luôn, bởi nó chưa có sữa mà mình cứ cố. Thời điểm đấy người đau lòng, xót thương nhất vẫn là bà ngoại”.

NSND Hồng Vân hỏi về chồng cũ lúc đó, chị Huệ "Về nhà đi con” chia sẻ ngày sinh con là ngày đầu tiên chồng đi khai máy phim mới và sau đấy thì cứ bận việc liên tục, chỉ trông được ban đêm. Mẹ của cô rất xót con gái vì những người phụ nữ khác sinh nở thì được nghỉ ngơi, phục vụ nhưng Thu Quỳnh phải một mình chăm con vì mỗi bệnh nhi chỉ được phép một người nhà. Thời điểm đó vào giữa tháng 5, khó khăn chồng chất khó khăn khi nữ diễn viên mắc sốt rét.

“Đấy không phải là tất cả những gì mà con trải qua trong thời điểm đó. Be vào viện những 2 lần cơ, đến lần thứ 2 thì con chẳng cần phải ăn cơm bà đẻ nữa rồi., ra thẳng cơm bụi bệnh viện rất dã chiến ngay từ lúc đó”, Thu Quỳnh cười nói.

Nhớ lại lần đầu tiên 2 vợ chồng được gặp con, Thu Quỳnh bồi hồi: “Bố thì đứng quạt, mẹ cho ăn mà tay cứ run mà nó bé xíu như cái phích nhỏ. Con lên mà cứ đứng nhìn 1 lúc vì không biết phải sờ vào chỗ nào trước, phải lục lại trong trí nhớ của mình là lần đầu tiên nhìn thấy trong phòng mổ nó có giống cái thằng đang nằm đây không”.

Bén duyên với nghệ thuật từ sớm khi có bố là diễn viên múa Quân khu 1, mẹ là diễn viên của đoàn kịch Tổng cục chính trị, Thu Quỳnh chính thức theo nghề diễn từ năm 2006, lúc cô tròn 18 tuổi. Nữ diễn viên lập ra đình năm 26 tuổi, tuy nhiên cô không có được một hôn nhân hạnh phúc. Cô thành thực chia sẻ với NSND Hồng Vân rằng mình biết yêu từ rất sớm, chồng cũ – người nên duyên với Thu Quỳnh sau 56 ngày diễn chung một bộ phim không phải là mối tình đầu.

Nữ diễn viên nêu rõ quan điểm về tình yêu: “Con ác cảm với những trường hợp cứ lén lút, tay đôi, tay ba. Nếu như mình không muốn người ta phản bội thì đừng phản bội người ta. Cái gì cũng có qua có lại, có nhân quả của nó. Thế nên con luôn cố gắng để mình sống đúng nhất có thể”.

Ly hôn chồng cũ được 4 năm, Thu Quỳnh mất gần 2 năm để mở lòng mình, thậm chí là thay đổi cả bạn bè để tiến tới những mối quan hệ mới, tự tạo hạnh phúc cho chính bản thân mình. “Thời gian gần đây con cũng có thử mở lòng ra xem như thế nào. Mình chắc là không nên làm đàn ông nữa, phải nhẹ nhàng, bánh bèo một chút, nữ tính lại vì con không có ý định sống một mình cả đời đâu”.

Thu Quỳnh khẳng định sẽ không làm bà mẹ đơn thân

NSND Hồng Vân tò mò không biết Thu Quỳnh tại sao vẫn im lặng khi người cũ liên tục tạo ra áp lực dư luận: "Trước đây con không phải người như thế. Khi mà có Be rồi, khi đứng giữa sự chênh vênh giữa sống và chết, rồi nhìn sự chiến đấu của thằng bé, thời gian khủng hoảng trước khi ly hôn con cũng từng rơi vào trạng thái không muốn sống nữa, tất cả chết là hết.

Con đã từng đứng ở trên nóc nhà rồi, đi trên những cái nóc nhà không có lan can hết đêm này sang đêm khác khi Be ngủ. 3 tuần liền con bị rơi vào tình trạng như thế. Cái thời gian đấy mình không dám chấp nhận hay công nhận mình bị trầm cảm sau sinh bởi khi xảy ra chuyện ly hôn mình phải tranh giành quyền nuôi Be, lúc đó mình phải giữ cho bản thân sự phải hết sức tỉnh táo, bình tĩnh. Đấy là nguyên tắc của con và tự nhiên nó thành thói quen phải mạnh mẽ, che chở, bao bọc tất cả các mối quan hệ của mình cho đến cách đây 1 năm rưỡi thì mới hết gồng".

Bé Be là điểm tựa tinh thần vững chãi cho cô

Nhắc đến mối quan hệ với chồng cũ ở thời điểm hiện tại có thể chung tay nuôi né Be được hay không, Thu Quỳnh không đặt nặng vấn đề nay. Đối với cô, chuyện này chưa bao giờ là vấn đề căng thẳng. Nữ diễn viên chia sẻ bố bé Be cũng có tinh thần hợp tác trong việc nuôi dạy con. Mọi chuyện hiện tại, cô để cho con trai tự lựa chọn.

Kết thúc chương trình, Thu Quỳnh gửi lời khuyên, chia sẻ đến những người bạn đồng trang lứa có hoàn cảnh tương tự. Nữ diễn viên cho rằng nếu chưa sẵn sàng bước vào hôn nhân thì đừng nên liều lĩnh, còn những người đang trong hôn nhân thì đừng bao giờ tự ti về bản thân, phụ nữ ở mỗi tuổi đều có nét đẹp đặc trưng riêng. Hãy đẹp đúng tuổi của mình!

Hà Trang