Thu Quỳnh không muốn chỉ làm 'cave màn ảnh Việt'

Thu Quỳnh mất nhiều thời gian thoát vai My sói

Ba chị em cùng có tên trong đề cử Top 5 Nữ diễn viên ấn tượng

Thu Quỳnh được đề cử nhờ hai phim Quỳnh búp bê và Về nhà đi con, với hai vai diễn trái ngược.Trong buổi giao lưu gặp gỡ báo giới chiều 3/9, MC Thành Trung bảo nữ diễn viên Thu Quỳnh khiến khán giả quên vai My sói. “Lúc nhận vai Huệ trong đầu tôi xuất hiện hai từ “may quá”, bởi đây là cơ hội thoát khỏi hình ảnh cô ca ve màn ảnh Việt. Nhận vai My sói là bước ngoặt, bởi vai diễn để lại ấn tượng nhất định trong lòng khán giả. Tuy thế tôi khong muốn đóng đinh mình ở bất cứ vai diên nào, muốn làm thật nhiều dạng vai”, Quỳnh nói.Nữ diễn viên tâm sự từng nói với NSƯT đạo diễn Đỗ Thanh Hải rằng “đừng bắt em làm vai cave nữa”. Thu Quỳnh nói mất 7-8 tháng để thoát vai My sói, bởi đó là nhân vật rất cay nghiệt khiến cô bị ám ảnh. May mắn đến với Quỳnh khi chừng 6 tháng sau Quỳnh nhận lời làm Thu Huệ của Về nhà đi con.“Trải qua 10 tập phim đầu tôi cũng bị uy hiếp, bởi khán giả rất mong My sói quay trở lại. Chính đạo diễn Danh Dũng cũng lo lắng cho vai Thu Huệ vì xem tôi diễn ở Quỳnh búp bê rồi, không hiểu tôi nhập vai Thu Huệ ra sao”, Quỳnh nói.Chính Thu Quỳnh thừa nhận nhiều khi phát cáu với nhân vật Huệ, cáu vì sự nhu nhược của cô ấy, tuy nhiên cô kiên định giữ đường dây cho nhân vật thật chắc để xây dựng ra Thu Huệ đủ sức thuyết phục. So với My sói, Huệ cũng dễ thoát vai hơn nhiều.Thành Trung hỏi Thu Quỳnh lấy chất liệu ở đâu để làm My sói, cô đáp trước hết có chất liệu từ sự tưởng tượng ban đầu, phim ảnh về đề tài những cô gái bán hoa cả trong nước lẫn nước ngoài. Thu Quỳnh tiết lộ cô cũng lên bar quan sát. Đối diện chỗ cô làm việc cũng có nơi những cô gái thanh lâu lui tới, Quỳnh cũng để ý sinh hoạt đời thường của họ.VTV Awards-Ấn tượng VTV khởi xướng từ năm 2013, với tiêu chí tôn vinh những đóng góp của cá nhân, tập thể làm nên những sản phẩm văn hóa, khoa học, giáo dục, giải trí mang tính nhân văn và truyền cảm hứng trên các kênh song VTV.Hội đồng chuyên môn năm nay gồm nhiều tên tuổi như NSƯT Đỗ Thanh Hải, nhà báo Tạ Bích Loan, Nguyễn Thu Hà, Đặng Diễm Quỳnh, Đỗ Quốc Khánh… Lễ trao giải diễn ra tối 7/9, trực tiếp Một số đề cử của VTV Award 2019:Dẫn chương trình ấn tượng: Mai Ngọc, Hồng Nhung, Nguyên Khang, Thành Trung, Ngô Kiến Huy.Ca sỹ ấn tượng: Mỹ Tâm, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Lê Cát Trọng Lý, Đen Vâu.Diễn viên Nam ấn tượng: Trung Anh, Quốc Trường, Quốc Đam, Hồng Đăng, Huỳnh Anh.Diễn viên Nữ ấn tượng: Bảo Thanh, Thu Quỳnh, Bảo Hân, Thanh Hương, Lan NgọcPhim Truyền hình ấn tượng: Về nhà đi con, Quỳnh búp bê, Chạy trốn thanh xuân, Những cô gái trong thành phố, Mê cung.Phim Tài liệu ấn tượng: Đường về, Những cuộc gặp trong tù, Bạn có thấy điều tôi thấy, Những đứa trẻ hạnh phúc.Nhân vật của năm: H’hen Niê, các thầy cô giáo trường Tiểu học bán trú An Lương, Văn Chấn Yên Bái, GS.TS. Nguyễn Thanh Liêm, chị Nguyễn Thị Liên (meh bé Đỗ Bình An), start up Vũ Duy Thức.Chương trình của năm: Chào 2019, Giai điệu tự hào-Những người con của biển, Quán thanh xuân, Ngày trở về-Giong buồm xuôi gió, Hòa ca.Chương trình văn hóa-khoa học xã hội-giáo dục ấn tượng: Điều ước thứ 7-Giấc mơ bóng đá, Ký ức vui vẻ, Vì một trường học hạnh phúc, Việc tử tế-Đi cùng ánh sang, Ở nơi có nhiều mây.Hình ảnh thời sự ấn tượng: Chiêu thức gian lận của nhân viên cây xăng Minh Khai, Cuộc vượt cạn của người mẹ hi sinh thân mình vì sự sống của con, hình ảnh cuộc gặp gỡ thượng đỉnh Mỹ-Triều 2019, hình ảnh trong phóng sự Bảo kê chợ Long Biên, Khoảnh khắc sum vầy với gia đình của chiến sĩ Trường Sa.