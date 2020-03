Thu Quỳnh lần đầu kể giai đoạn khủng khiếp sau khi ly hôn Chí Nhân

Thu Quỳnh là khách mời tập mới nhất show Người phụ nữ hạnh phúc vừa lên sóng VTV3 do host Thái Tuấn dẫn dắt. Tại đây, cô lần đầu kể về 3 năm khó khăn sau khi ly hôn diễn viên Chí Nhân.

Khóc òa vì gồng mình mạnh mẽ quá lâu

Thu Quỳnh nói quãng thời gian làm mẹ đơn thân không hề dễ dàng. Cô từng nghĩ rằng mình không cần đàn ông, có thể tự làm mọi thứ cho đến vào một buổi sáng mùa đông. Hôm đó trời rất lạnh, lại mưa nhưng Thu Quỳnh phải đi làm sớm từ 6h. Diễn viên xuống lấy ô tô phát hiện một bên lốp bị xịt. Lúc đó, cô không thể gọi ai tới giúp hay tìm chỗ sửa xe.

Sự cố tưởng chừng rất bình thường, có thể xảy ra với bao người nhưng Thu Quỳnh phút chốc thấy như trời đất sụp đổ, mọi thứ thật khủng khiếp. Cô liền chui vào xe, đóng cửa lại và hét như người điên. Sau đó, diễn viên khóc xối xả, cảm thấy không thở được.

3 năm khó khăn khi làm mẹ đơn thân, Thu Quỳnh cũng tự "đóng băng" sự nghiệp. Nguyên do diễn viên tự thấy mình gặp quá nhiều may mắn, cơ hội nhưng sự nghiệp không phát triển, cứ dậm chân tại chỗ, thậm chí là thụt lùi.

Bí quyết đằng sau Trang, My Sói và Huệ

Sống chung với mẹ chồng dù chỉ góp một vai nhỏ nhưng Thu Quỳnh vẫn rất áp lực. "Các tập phim đầu tiên lên sóng, tôi rất hèn, không dám xem. Tôi quyết tâm nếu vai Trang không thành công, tôi chắc chắn dừng sự nghiệp phim ảnh", cô chia sẻ.

Nhờ vốn sống dày lên, Thu Quỳnh biểu hiện khá tốt và được khán giả quan tâm. Cô hào hứng "bung ra, cháy thật lớn". Diễn viên nói, các vai gần đây hầu như đều có những điểm giống con người thật của cô ngoài đời. Thế là Thu Quỳnh mang hết những thăng trầm trong cuộc sống, từ những mối tình thuở còn đi học, chuyện yêu đương, sự đổ vỡ... làm nguyên liệu để phục vụ cho diễn xuất.

Còn My Sói trong Quỳnh búp bê giúp Thu Quỳnh giải tỏa hết ẩn ức. Cô nói, nếu trong cuộc sống, có nhiều lúc rất cáu giận nhưng phải kìm nén xuống còn đóng My Sói thì bao nhiêu khó chịu, ẩn ức cứ thể thoải mái bung ra. Tuy nhiên, diễn viên hài hước đúc kết rằng may mà cô biết nhẫn nhịn, kìm chế chứ không thì mọi thứ đã tan tành như My Sói trên phim.

Nói về vai Huệ trong Về nhà đi con, Thu Quỳnh tiết lộ bí quyết là lấy cảm xúc từ em trai ruột.

"Ở nhà, tôi là chị cả. Tôi có một cậu em trai tính cách rất khác người. Em có những tư duy khác so với các bạn cùng lứa. Em sinh năm 1997 nhưng ăn chay trường được 3 năm. Đấy là người đàn ông có thể mang cả tấm thân ra bảo vệ, che chở cho tôi, người đã khóc vì tôi rất nhiều. Tôi mang những tình cảm gia đình đó để làm chất liệu cho vai Huệ", Thu Quỳnh xúc động kể.