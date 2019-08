Quảng cáo

Ở ngoại truyện, Huệ vẫn là Huệ thôi

- Cảm xúc của Thu Quỳnh khi "Về nhà đi con" khép lại ở tập 85?

Sau tập cuối phát sóng tối 12/8, Thu Quỳnh rất bồi hồi, cảm giác không muốn xa một chút nào. Thu Quỳnh đã xem phim như một khán giả. Bộ phim mang lại cho Thu Quỳnh rất nhiều giá trị trong cuộc sống.

- Chị có hài lòng về cái kết này?

Thu Quỳnh rất hài lòng về cái kết này. Đã có một vài lựa chọn cho cái kết của Về nhà đi con nhưng tôi tin đây là cái kết đẹp nhất. Nó mở ra một tương lai đầy vui vẻ cho tất cả các cặp đôi.

Thu Quỳnh tiết lộ phần ngoại truyện Về nhà đi con sẽ mang một không khí tươi vui hơn nhiều so với phim chính.

- Trong phần ngoại truyện, Huệ yêu Quốc say đắm, liệu đó có phải điều bản thân chị cũng mong muốn ở Huệ?

Người phụ nữ nào cũng cần có 1 bờ vai dù chỉ là để tựa nhè nhẹ. Huệ cũng vậy, khi đã thấy Quốc đủ kiên trì và chân thành cô ấy sẽ yên tâm mở lòng để trái tim có thể rung động và yêu đương.

- Dường như ngoại truyện của phim mới giống đúng con người thật của Thu Quỳnh ngoài đời, kể cả về ngoại hình?

Cũng không hẳn đâu. Thu Huệ vẫn là Thu Huệ thôi. Nhưng ở phần ngoại truyện, cả ekip chúng tôi muốn thể hiện thoải mái và vui tươi hơn.

Thu Quỳnh run khi hôn cuồng nhiệt Tuấn Tú trong 'Về nhà đi con ngoại truyện'

- Trong ngoại truyện còn có cảnh Huệ ghen tuông và hôn rất nhiều. Vậy hôn Tuấn Tú lần này có khác gì với lần bị cưỡng hôn trước trong phim?

Lần này Huệ lại là người đồng thuận chứ không còn chống cự trong phim nữa. Huệ với Quốc đã yêu nhau rồi. Thế nhưng lần hôn nào thì cũng vậy thôi, tôi vẫn run và tim đập nhanh.

- Quốc Trường, Bảo Thanh - 2 diễn viên chính thừa nhận thành công của bộ phim mở ra cho họ nhiều cơ hội trong sự nghiệp. Còn với chị, sự chú ý từ khán giả có thuận lợi thế nào đối với con đường sắp tới trong showbiz?

Tôi nhận được nhiều lời mời hợp tác hơn. Bên cạnh đó, sự ủng hộ của khán giả giúp tôi tự tin hơn trong việc thử sức trong những lĩnh vực mới. Sắp tới, Thu Quỳnh cũng mạnh dạn tổ chức một cuộc triển lãm về thời trang đương đại. Thu Quỳnh đóng vai trò người mẫu thể hiện tinh thần của bộ sưu tập. Thu Quỳnh muốn truyền được nguồn năng lượng tích cực của mình tới những người phụ nữ đã và đang phải trải qua sóng gió trong cuộc sống.

Thu Quỳnh thừa nhận có nhiều cơ hội hơn sau thành công của "Về nhà đi con".

- Chị có hài lòng với những gì đã làm được?

Điều tôi thấy hài lòng nhất chính là việc tôi đã vượt qua được chính bản thân mình, đã lần lượt đạt được những mục tiêu đề ra trên con đường sự nghiệp. Điều hạnh phúc nhất là Thu Quỳnh đã nhận được rất nhiều tình cảm yêu thương và sự quan tâm từ khán giả.

Thu Huệ khó hơn My 'sói'

- Hiệu ứng từ vai My Sói trong “Quỳnh búp bê” cách đây không lâu đặc biệt gây ấn tượng với khán giả truyền hình, bản thân chị áp lực và đón nhận ra sao với vai “Huệ”?

Đó là áp lực không nhỏ với Thu Quỳnh. Khó khăn ban đầu là phải làm thế nào để vượt qua cái bóng của chính mình. Thu Huệ là dạng vai mà tôi đã từng thể hiện không thành công trước đây.

Thời gian đầu khi mới tiếp cận vai, Thu Quỳnh khá căng thẳng trong cách cân đối chính bản thân mình từ ánh mắt, cử chỉ đến giọng nói sao cho khác My sói. Thu Huệ phải có 1 màu sắc hoàn toàn đối lập với My sói.

- Vai diễn Huệ với My Sói, vai diễn nào làm khó Thu Quỳnh hơn?

Vai Thu Huệ khó hơn bởi để thể hiện được nội tâm bên trong của Huệ không phải điều dễ dàng. My Sói gây ám ảnh về sự cay nghiệt, ác độc trong hành động và suy nghĩ nhưng Huệ thì thiên về việc kìm nén cảm xúc bên trong. Có những lúc khi Huệ có quá nhiều cảm xúc khiến bản thân tôi chỉ muốn hét lên hay khóc thật to nhưng lại không thể làm vậy.

Thu Quỳnh coi Bảo Hân như em gái ruột.

- Em út Bảo Hân trên phim từng khiến chị cả Thu Huệ phải rơi nước mắt nhiều, còn Bảo Hân ngoài đời với chị là cô bé như thế nào?

Bảo Hân ngoài đời đôi cũng cũng khiến Thu Quỳnh phát cáu (cười). Với Thu Quỳnh, Bảo Hân như một người em gái ruột. Tâm lý làm chị bao giờ cũng muốn chỉ bảo cho em nhiều thứ! Nhưng đương nhiên, không phải lúc nào Hân cũng nghe lời. Mà những lúc như thế thì mình cáu thôi. Nhưng Thu Quỳnh rất vui khi có một người em như Bảo Hân.

- Sự nghiệp đang phát triển, lại phải chăm lo cho cuộc sống mình và con, mọi thứ được chị sắp xếp thế nào?

Thu Quỳnh may mắn có bà ngoại của Be (tên thân mật của con trai Thu Quỳnh - PV) hỗ trợ rất nhiều về việc chăm lo cho Be. Từ đó mà tôi có thể yên tâm đi làm lo cho cuộc sống. Ngoài công việc, thời gian còn lại của tôi đều dành toàn bộ cho gia đình.

- Thời gian gần đây chị có chia sẻ “Con tim đã vui trở lại”. Người đàn ông mới có những phẩm chất gì khiến chị rung động sau một thời gian tổn thương vì cuộc hôn nhân đầu?

Tôi muốn giữ điều đó cho riêng mình thôi (cười).

