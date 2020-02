Tiết lộ tên gọi ban đầu của loạt phim truyền hình đình đám

Quảng cáo

Chạy trốn thanh xuân

Một đạo diễn của VFC từng khẳng định, 99% tên phim đều thay đổi so với dự kiến ban đầu. Con số đó có thể không chính xác, nhưng trên thực tế, khá nhiều bộ phim đã phải đổi tên. Thường khi xây dựng kịch bản đầu tiên, biên kịch sẽ là người đặt tên. Nhưng sau khi quay phim và dựng xong, thành hình hài thì mọi người sẽ bàn luận, cân nhắc tìm tên mới, cập nhật hơn, phù hợp hơn. Đây được coi là lí do phổ biến nhất của việc thay đổi tên phim.

Chạy trốn thanh xuân là một ví dụ như thế. Câu chuyện của nhóm sinh viên cùng chung khu nhà trọ ban đầu có tên gọi là Oan gia xóm trọ, tuy nhiên, khi triển khai kịch bản trên hiện trường, ekip nhận thấy diễn biến nội dung phim vượt hơn cả câu chuyện của một xóm trọ. Cái tên Chạy trốn thanh xuân ra đời, ngay lập tức nhận được sự đồng tình của hầu hết đoàn làm phim, bởi nó bám sát thông điệp của bộ phim và nghe hấp dẫn hơn, gây tò mò hơn.

Về nhà đi con

Về nhà đi con- bộ phim “gây bão” trên màn ảnh nhỏ 2019 cũng là bộ phim được thay tên "đổi tuổi” trước khi lên sóng. Vốn được lấy cảm hứng từ bộ phim truyền hình Khi người đàn ông góa vợ bật khóc, lúc triển khai kịch bản, nhóm biên kịch lấy tên là Nước mắt của gà trống. Nhưng sau khi dựng những tập đầu tiên để chuẩn bị lên sóng, giám đốc sản xuất Đỗ Thanh Hải đã trao đổi với e kip làm phim để tìm ra một cái tên khác phù hợp hơn, mới hơn và tên phim Về nhà đi con đã ra đời. Sự thay đổi đúng đắn này đã góp phần đưa câu chuyện kịch bản phim phát triển về sau càng thuyết phục và hấp dẫn hơn.

Hoa hồng trên ngực trái

Trước khi được biết đến rộng rãi với cái tên nhiều hình tượng Hoa hồng trên ngực trái, bộ phim ban đầu có tên Em đồng ý li hôn. Hầu hết các thành viên trong e kip sản xuất như đạo diễn, diễn viên đều thích cái tên ban đầu Em đồng ý li hôn vì cho rằng tên đó đề cập trực diện vào vấn đề. Tuy nhiên, Hội đồng duyệt phim truyền hình và lãnh đạo VFC đã cân nhắc, sau đó thống nhất với đạo diễn Vũ Trường Khoa để đổi tên thành Hoa hồng trên ngực trái. "Hoa hồng" là biểu tượng của phụ nữ còn "ngực trái" là biểu tượng của trái tim, Hoa hồng trên ngực trái đem đến thông điệp phụ nữ là để yêu thương mà VFC muốn gửi đến khán giả. Và rõ ràng, tên phim mới rất thu hút khán giả. Hoa hồng trên ngực trái có một lượng khán giả riêng, thậm chí thời gian đầu phim lên sóng, nhiều khán giả còn bàn luận sôi nổi để cắt nghĩa tên phim.

Sinh tử

Sinh tử là tên ban đầu do biên kịch Phạm Ngọc Tiến đặt và được lấy là tên chính thức cho bộ phim khi lên sóng. Tuy nhiên, ít ai biết, trong 4 tháng đầu ở phim trường, đoàn làm phim đã phải lấy một tên khác: Cơn mưa đầu mùa. Lí do cho sự “mạo danh” này là bởi đây là bộ phim chính luận khắc họa cuộc chiến chống tham nhũng nóng bỏng tại một tỉnh lớn với nhiều vấn đề tiêu cực, nhiều cảnh quay nhạy cảm. Trước đó, đã từng có nhiều bộ phim về đề tài chính luận kiểu này từng gặp khó khăn trong quá trình tác nghiệp, thậm chí có bộ phim buộc phải dừng quay để đổi bối cảnh do gia đình, địa phương không đồng ý cho đoàn làm phim ghi hình. Thay đổi tên phim là một tình huống bất đắc dĩ của e kip sản xuất phim Sinh tử, để đảm bảo công việc quay phim tại một số bối cảnh diễn ra thuận lợi.

Trong thời điểm, VFC chưa có trường quay đủ lớn để đảm bảo đủ các bối cảnh thì đoàn làm phim chỉ có cách linh hoạt “né”, “lách” để hoàn thành bộ phim theo đúng tiến độ. Đạo diễn Mai Hiền cho biết thêm: “Thực tế, chúng tôi đã được nhiều địa phương, nhiều ban ngành đã rất tạo điều kiện về bối cảnh, thời gian ghi hình, việc tạm đổi tên này chủ yếu là phương án đề phòng những trường hợp bất đắc dĩ thôi. Chúng tôi đã chuẩn bị cho Sinh tử khá kĩ, vừa làm kịch bản, vừa chọn cảnh, vừa chọn diễn viên nên may hầu như không gặp trường hợp bị từ chối nào”.

Cô gái nhà người ta

Cô gái nhà người ta là câu chuyện của những bạn trẻ ở làng quê khởi nghiệp với bối cảnh chính là làng Đẩu- nơi các bạn trẻ đang sống. Kịch bản ban đầu của bộ phim lấy tên là Chuyện làng Đẩu. Tuy nhiên, trong quá trình quay phim tại hiện trường,Mxem bản dựng, ekip sản xuất có những nhận định rõ ràng, cụ thể hơn về hình hài của bộ phim. Câu chuyện về những bạn trẻ ở vùng nông thôn qua tên gọi Cô gái nhà người ta vừa hiện đại hơn, gần gũi hơn với giới trẻ. Việc đổi tên phim vì thế không chỉ giúp khán giả tiếp cận nội dung, câu chuyện phim trực diện hơn mà còn giúp truyền tải thông điệp của bộ phim một cách trực tiếp hơn.

Diệp Anh