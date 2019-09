Tổng cục Du lịch thông tin về hãng Louis Vuitton sử dụng hình ảnh Việt Nam

Quảng cáo

Ngày 10/9/2019, thương hiệu thời trang cao cấp này công bố chiến dịch mới có tên The spirit of travel (Linh hồn của những chuyến đi) trên các phương tiện truyền thông chính thức của hãng. Hạ Long, Sapa, Ninh Bình, Hội được lấy làm bối cảnh chính cho toàn bộ hình ảnh và video quảng bá của chiến dịch, nhằm tôn vinh những mẫu túi xách kinh điển của hãng.



Thông qua clip quảng bá và bộ ảnh LV thực hiện, có thể thấy bối cảnh Hạ Long, Sapa, Ninh Bình, Hội An và họa tiết monogram đơn sắc truyền thống, tông trầm sang trọng của các sản phẩm túi xách kinh điển Louis Vuitton hòa quyện một cách bất ngờ.



Trên trang website chính thức, trong lời giới thiệu về chiến dịch này, hãng cũng đánh giá cao cảnh sắc của du lịch Việt Nam: “Nhiếp ảnh gia Angelo Pennetta đã chụp người mẫu Rianne van Rompaey, Fei Fei Sun và Kit Butler tại những cảnh đẹp của Việt Nam, từ Vịnh Hạ Long đến Ninh Bình. Thông qua những phong cảnh ngoạn mục của Việt Nam, Pennetta đã ghi lại vẻ đẹp thanh bình và kỳ diệu của du lịch, hiện diện bên cạnh những sản phẩm bằng da cao cấp của LV”.





Ninh Bình cũng là một trong những điểm xuất hiện trong chiến dịch này

Tổng cục Du lịch cho rằng, dưới góc độ quảng bá, xúc tiến du lịch, việc LV lựa chọn các điểm đến nổi tiếng của Việt Nam (trong đó có những điểm đến được UNESCO công nhận là Di sản thế giới) làm nền quảng bá cho sản phẩm cao cấp của mình tạo ra sự thu hút rất lớn từ công chúng toàn cầu, thông qua đó gián tiếp truyền thông điệp Việt Nam là điểm đến đẳng cấp, hướng đến khách du lịch hạng sang, có mức chi trả cao.Trong thời gian gần dây, Việt Nam cũng là điểm đến được nhiều nhà làm phim quốc tế quan tâm, lấy làm bối cảnh phim, điều này khẳng định nỗ lực quảng bá thương hiệu quốc gia nói chung và thương hiệu du lịch Việt Nam nói riêng.Tổng cục Du lịch khẳng định, đây là phương pháp xúc tiến, quảng bá mà Du lịch Việt Nam sẽ quan tâm, khai thác nhiều hơn trong tương lai như tìm kiếm các thương hiệu phù hợp để hợp tác quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch Việt Nam đến với thế giới.

