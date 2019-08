Trấn Thành mang cả cả ba lô tiền mặt đến trường quay để làm từ thiện

Quảng cáo

Video: Trấn Thành mang cả ba lô tiền mặt đến trường quay "Hát mãi ước mơ" để làm từ thiện

Cụ thể, ở phần đầu clip, Trấn Thành, Võ Hạ Trâm và Nguyễn Hồng Phước đang trực tiếp tặng tiền cho những hoàn cảnh khó khăn tham gia chương trình. Tuy nhiên, nếu bình thường các khách mời và giám khảo sẽ gửi séc hoặc chuyển khoản cho nhân vật thì riêng Trấn Thành lại chọn hình thức đưa tiền mặt.



Do đó, khi Trấn Thành rút túi lấy 5 triệu tặng cho chị Ngô Thị Thừa thì Võ Hạ Trâm thắc mắc hỏi: "Anh không cầm séc mà cầm tiền mặt luôn hả?", Trấn Thành hài hước đáp: "Séc là dành cho những người hứa mà quỵt, còn tôi có tiền mặt thì tại sao không đưa luôn tiền mặt".

Đồng thời vì Võ Hạ Trâm không mang theo nhiều tiền mặt nên Trấn Thành còn cho đàn em mượn luôn 25 triệu tiền mặt để tặng các nhân vật có hoàn cảnh khó khăn. MC Sam thấy vậy liền trêu Nguyễn Hồng Phước rằng có mượn tiền thì mượn luôn Trấn Thành đi.

Đặc biệt, với trường hợp khó khăn của anh Mười, Trấn Thành gửi tặng anh 10 triệu còn Phạm Hồng Phước gửi tặng 3 triệu và MC Sam gửi tặng thêm 2 triệu.

Anh Mười trên sân khấu chương trình.

Tuy nhiên vì trước đó Trấn Thành đã tặng tiền cho nhiều nhân vật và cho đàn em mượn, áng chừng số tiền trong túi không còn đủ nên nam danh hài đã gọi trợ lí của mình đem ba lô vào. Lúc bấy giờ mọi người tỏ bất ngờ khi Trấn Thành mang theo cả một ba lô tiền mặt đến trường quay của chương trình để làm từ thiện.

Trấn Thành gọi trợ lí mang ba lô tiền mặt đến chương trình.

Thấy vậy, Võ Hạ Trâm trầm trồ nói: "Anh Thành đem ba lô này đến đây là phải thuê đến 9 vệ sĩ để bảo vệ".

Cuối clip, MC Sam xúc động nói: “Đối với tôi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi một phần công sức của mình đã giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn và tôi sẽ cố gắng giúp để giúp đỡ được nhiều mảnh đời hơn nữa”. Chương trình cũng đã trải qua được nhiều số rồi và tôi hi vọng sẽ cùng với Trấn Thành và Võ Hạ Trâm lan tỏa được tinh thần của chương trình đến nhiều người hơn nữa.

Như chúng ta được biết, Trấn Thành cũng như Võ Hạ Trâm là hai vị giám khảo vô cùng hào phóng, không biết rằng đã qua bao nhiêu số rồi thì túi tiền hai anh chị vẫn còn ổn chứ ạ?”.

Nghe vậy Võ Hạ Trâm liền hóm hỉnh nói: “Đối với Trấn Thành thì nó vẫn ổn còn đối với tôi thì hơi vất vả một chút. Tôi cũng phải vay mượn ngân hàng để có một số tiền trang trải cho chương trình. Nhưng mà không sao, mình cứ sống hết mình với mọi người đi, chia sẻ thì một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận lại”.

Tiếp lời Trấn Thành đáp: “Thực ra thì tôi cũng không ổn như Võ Hạ Trâm nghĩ, tôi làm vì có xúc cảm chứ chẳng ai ép tôi phải làm chuyện này cả. Bớt đi của mình chút cho người khác nhiều hơn tôi thấy nó hay nên vẫn tiếp tục làm. Tất nhiên là làm thì không nên than vì than quá thì việc làm của mình không còn ý nghĩa. Do đó tôi với Võ Hạ Trâm sẽ tùy thuộc vào khả năng kinh tế và cảm xúc của mỗi người để làm những điều mà chúng tôi được cho là hợp lí”.

Ngay dưới clip hậu trường này, nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho sự hào phóng và tử tế của Trấn Thành cũng như Võ Hạ Trâm với những hoàn cảnh khó khăn trong chương trình. Một người viết: “Trấn Thành và Võ Hạ Trâm cùng những vị khách mời đều có tấm lòng Bồ tát, xin trân trọng và ngưỡng mộ những tấm lòng nhân hậu ấy”. Hay một người khác bày tỏ: “Trấn Thành, Hạ Trâm và khách mời chương trình này rất có tâm, rất khâm phục, chứ nhiều người giàu nhưng ko bao giờ bỏ ra 1 xu giúp đỡ người khó khăn. Xã hội cần những tấm lòng như vậy”. “Trời ơi khâm phục tình cảm của anh Thành ghê, chúc a nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật để có nhiều tiền giúp đỡ người gặp khó khăn! Love”.

Lộc Liên