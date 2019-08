Tranh cãi 'không hồi kết' về hình tượng Lý Tiểu Long trong phim của Brad Pitt

Quảng cáo

“Once Upon a Time in Hollywood” là một trong những tác phẩm điện ảnh đáng chú ý nhất hiện nay. Sau khi “càn quét” nhiều phòng vé trên khắp thế giới, phim sẽ ra mắt khán giả Việt vào ngày 16/8.

Bên việc được nhào nặn bởi “quái kiệt” Quentin Tarantino, phim nhận được sự quan tâm bởi màn kết hợp “mang tính lịch sử” của bộ đôi tài tử đình đám nhất Hollywood, Leonardo DiCaprio và Brad Pitt.

"Once Upon In Hollywood" chiếu ở Việt Nam từ ngày 16/8.

Lấy bối cảnh kinh đô điện ảnh lớn nhất thế giới vào năm 1969, bộ phim xoay quanh ngôi sao điện ảnh hết thời Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) và người đóng thế thân thiết của anh ta Cliff Booth (Brad Pitt).

Được đón nhận là thế, “Once Upon a Time in Hollywood” không tránh khỏi những lùm xùm bên lề. Nổi bật trong số đó là tranh cãi liên quan đến hình tượng Lý Tiểu Long được vị đạo diễn người Mỹ xây dựng trong phim.

Cụ thể, dù chỉ xuất hiện vài phút, nhân vật Lý Tiểu Long (Mike Moh) tỏ ra là một kẻ cao ngạo, tự nhận sở hữu bàn tay “vũ khí hủy diệt”, có thể dễ dàng hạ gục võ sĩ quyền anh Clay (sau này là huyền thoại Muhammad Ali). Tuy nhiên lúc giao đấu với Cliff Booth, Lý Tiểu Long dễ dàng bị nam diễn viên vô danh hạ đo ván.

Lý Tiểu Long trong phim của đạo diễn người Mỹ rất cao ngạo. ... nhưng lại dễ dàng bị nhân vật của Brad Pitt đánh bại.

Cách xây dựng hình tượng nhân vật Lý Tiểu Long này lập tức gây bùng nổ làn sóng tranh cãi trong cộng đồng mạng thế giới. Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự thích thú về cách làm phim hài hước, người hâm mộ và người thân bất bình vì làm ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của cố ngôi sao gốc Á.

Trả lời phỏng vấn độc quyền tờ The Wrap vào cuối tháng 7 vừa qua, Lý Hương Ngưng (Shannon Lee), con gái độc nhất của Lý Tiểu Long, cho biết, cảm thấy bất công khi Quentin Tarantino mô tả nhà sáng lập Triệt quyền đạo cao ngạo, bốc đồng.

Nữ doanh nhân 50 tuổi nhấn mạnh, là một người Mỹ gốc Á lăn lộn ở Hollywood vào những năm 1960 – giai đoạn phân biệt chủng tộc còn nặng nề, Lý Tiểu Long phải làm việc chăm chỉ gấp nhiều lần để thành công, so với những người da trắng như hai nhân vật chính hư cấu trong phim Booth và Dalton.

Theo Lý Hương Ngưng, cô hiểu nhà làm phim muốn xây dựng nhân vật của Brad Pitt có thể đánh bại ngôi sao “Tinh Võ Môn”, tuy nhiên không phải vì thế mà khiến khán giả có cái nhìn lệch lại về ông.

Lý Ngưng Hương nói thêm đã xem phim vào hồi tháng 7. “Thật khó chịu khi ngồi trong rạp và nghe mọi người cười nhạo bố tôi”, cô chia sẻ.

Lý Hương Ngưng - con gái Lý Tiểu Long.

Phía Quentin Tarantino đã không có bình luận gì vào thời điểm đó. Mãi đến buổi họp báo ra mắt phim tại Moscow (Nga) mới đây, vị đạo diễn sinh năm 1963 mới đưa ra lời giải thích về cách xây dựng hình tượng Lý Tiểu Long.

“Bruce Lee là một gã kiêu ngạo. Tôi không bịa ra cách anh ấy nói chuyện. Tôi đã nghe anh ấy nói những lời như vậy. Mọi người bảo, anh ấy chưa bao nói có thể đánh bại Muhammad Ali, sự thực là anh ấy đã làm vậy. Không những anh ấy nói vậy, mà vợ anh ấy (Linda Lee) cũng từng viết như thế trong cuốn tiểu sử đầu tiên của cô ấy mà tôi từng đọc…”, Tarantino cho biết.

Tarantino phủ nhận bôi nhọ hình ảnh của Lý Tiểu Long như gia đình anh cáo buộc. Ông cũng phân tích, Brad Pitt không thể đánh bại Lý Tiểu Long, nhưng Cliff Booth có thể vì đó chỉ là một nhân vật hư cấu. Tuy nhiên khi được hỏi tại sao không tham khảo ý kiến của người thân cựu siêu sao võ thuật lúc xây dựng nhân vật, ông Tarantino không trả lời.

Đạo diễn Quentin Tarantino một mực bảo vệ nhân vật của mình.

Lời giải thích trên rõ ràng không thỏa mãn được Lý Hương Ngưng. Cô tiếp tục có những phản pháo gay gắt trên tờ Variety.

“Ông ta có thể im đi được rồi đấy… Điều mâu thuẫn trong phản ứng của ông là, một mặt, ông muốn xem đó là sự thật; mặt khác, ông lại muốn giữ đó ở mức độ tưởng tượng”, nữ võ sĩ chỉ trích.

Cô yêu cầu đạo diễn Tarantino lựa chọn giữa lời xin lỗi công khai hoặc thừa nhận: “Tôi không thực sự biết Bruce Lee là người như thế nào. Tôi chỉ viết thế cho bộ phim của tôi. Nhưng không nên xem đó là con người thật của anh ấy”.

Theo Lý Hương Ngưng, sự tự tin của cha cô có thể gây hiểu nhầm ông là người cao ngạo. Đồng thời cô yêu cầu ngừng gọi Lý Tiểu Long là “người đàn ông hoàn hảo”.

Nữ doanh nhân 50 tuổi cũng chỉ ra, trích dẫn của đạo diễn “Once Upon a Time in Hollywood” trong cuốn sách của bà Linda Lee, có tựa đề “Bruce Lee: The Man Only I Knew” (Bruce Lee: Người đàn ông chỉ tôi biết), là do một nhà phê bình đưa ra không phải mẹ cô.

Lý Ngưng Hương sinh năm 1969, là nữ diễn viên, võ sĩ và doanh nhân người Mỹ. Cô là con gái của ngôi sao võ thuật quá cố Bruce Lee và giáo viên võ thuật đã nghỉ hưu Linda Lee Cadwell. Hiện cô đang quản lý quỹ bất động sản và quỹ từ thiện của người cha huyền thoại.

Trước đó, Dan Inosanto – học trò của Lý Tiểu Long – cũng bác bỏ thông tin huyền thoại võ thuật rêu rao có thể đánh bại Muhammad Ali trên Variety.

Bà Linda Lee cho rằng, hình tượng của người chồng quá cố được xây dựng quá “tồi tệ”, không giống ông ngoài đời mà như phiên bản biếm họa.

Còn trên USA Today, Matthew Polly – tác giả cuốn “Bruce Lee: A Life” (Bruce Lee: Một cuộc đời) bình luận: “Bruce Lee thường tỏ ra tự phụ, khoe khoang nhưng Tarantino đã lấy những đặc điểm đó và phóng đại đến mức châm biếm”.

