Tranh cổ động kể chuyện về Bác

Trải nghiệm in tranh khắc gỗ về Hồ Chủ tịch

Lần đầu tiên, Bảo tàng tổ chức hoạt động trải nghiệm dành cho công chúng trong không gian triển lãm. Từ ba bức tranh mẫu được lựa chọn trong trưng bày là bức “Độc lập - Thống nhất - Hòa bình - Hạnh phúc” của tác giả Trần Từ Thành, “Không có gì quí hơn độc lập tự do” của tác giả Lê Huy Trấp, bức “Bác bảo thắng là thắng” của họa sĩ Lê Nhường, người tham dự sẽ được trực tiếp in tranh khắc gỗ về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỹ thuật thao tác in tranh thực hiện trên chất liệu giấy điệp, mực in từ tranh Đông Hồ truyền thống sẽ mang đến trải nghiệm bất ngờ cho khách tham quan, nhất là với đối tượng công chúng trẻ tuổi.